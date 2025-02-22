SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / YinYang 69 A
Yohanes Anugrah Muliady

YinYang 69 A

Yohanes Anugrah Muliady
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
52 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 150%
VictoryInternational-REAL
1:100
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
779
Gewinntrades:
356 (45.69%)
Verlusttrades:
423 (54.30%)
Bester Trade:
6 999.00 USD
Schlechtester Trade:
-13 471.60 USD
Bruttoprofit:
152 576.00 USD (405 703 pips)
Bruttoverlust:
-137 544.10 USD (440 493 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (1 033.50 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
13 514.00 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
24.10%
Max deposit load:
38.32%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
1.09
Long-Positionen:
350 (44.93%)
Short-Positionen:
429 (55.07%)
Profit-Faktor:
1.11
Mathematische Gewinnerwartung:
19.30 USD
Durchschnittlicher Profit:
428.58 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-325.16 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-4 914.65 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-13 471.60 USD (1)
Wachstum pro Monat :
-28.30%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
34%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
946.08 USD
Maximaler:
13 771.17 USD (37.42%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
36.70% (13 524.40 USD)
Kapital:
44.14% (16 244.80 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 778
EURUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 15K
EURUSD -6
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -35K
EURUSD -26
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +6 999.00 USD
Schlechtester Trade: -13 472 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 033.50 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4 914.65 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VictoryInternational-REAL" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

AmanaCapital-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.10 × 569
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
This signal using EA YinYang 69 method. 
Keine Bewertungen
2025.12.26 19:17
No swaps are charged on the signal account
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.11 00:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 14:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 15:36
80% of growth achieved within 16 days. This comprises 4.79% of days out of 334 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 16:01
No swaps are charged on the signal account
2025.10.08 10:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.08 08:33
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.64% of days out of 280 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 07:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.30 06:13
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.78% of days out of 272 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 08:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 06:37
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.8% of days out of 271 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 05:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.24 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.24 02:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.23 00:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.22 07:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.13 13:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.11 11:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
YinYang 69 A
30 USD pro Monat
150%
0
0
USD
23K
USD
52
34%
779
45%
24%
1.10
19.30
USD
44%
1:100
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.