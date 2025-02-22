- 자본
트레이드:
787
이익 거래:
361 (45.87%)
손실 거래:
426 (54.13%)
최고의 거래:
6 999.00 USD
최악의 거래:
-13 471.60 USD
총 수익:
157 566.70 USD (430 734 pips)
총 손실:
-139 950.30 USD (449 584 pips)
연속 최대 이익:
7 (1 033.50 USD)
연속 최대 이익:
13 514.00 USD (2)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
25.67%
최대 입금량:
38.32%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
13 시간
회복 요인:
1.23
롱(주식매수):
355 (45.11%)
숏(주식차입매도):
432 (54.89%)
수익 요인:
1.13
기대수익:
22.38 USD
평균 이익:
436.47 USD
평균 손실:
-328.52 USD
연속 최대 손실:
6 (-4 914.65 USD)
연속 최대 손실:
-13 471.60 USD (1)
월별 성장률:
-13.66%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
34%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
946.08 USD
최대한의:
14 341.01 USD (38.97%)
상대적 삭감:
잔고별:
38.08% (14 019.30 USD)
자본금별:
44.14% (16 244.80 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|786
|EURUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|18K
|EURUSD
|-6
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-19K
|EURUSD
|-26
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +6 999.00 USD
최악의 거래: -13 472 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +1 033.50 USD
연속 최대 손실: -4 914.65 USD
This signal using EA YinYang 69 method.
