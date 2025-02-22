- Прирост
Всего трейдов:
771
Прибыльных трейдов:
352 (45.65%)
Убыточных трейдов:
419 (54.35%)
Лучший трейд:
6 916.60 USD
Худший трейд:
-13 471.60 USD
Общая прибыль:
135 384.90 USD (337 183 pips)
Общий убыток:
-120 850.40 USD (374 407 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (1 033.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
13 514.00 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
23.09%
Макс. загрузка депозита:
38.32%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
1.06
Длинных трейдов:
346 (44.88%)
Коротких трейдов:
425 (55.12%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
18.85 USD
Средняя прибыль:
384.62 USD
Средний убыток:
-288.43 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-4 914.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-13 471.60 USD (1)
Прирост в месяц:
-27.84%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
35%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
946.08 USD
Максимальная:
13 689.03 USD (37.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.70% (13 524.40 USD)
По эквити:
44.14% (16 244.80 USD)
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|770
|EURUSD
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|15K
|EURUSD
|-6
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-37K
|EURUSD
|-26
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6 916.60 USD
Худший трейд: -13 472 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1 033.50 USD
Макс. убыток в серии: -4 914.65 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VictoryInternational-REAL" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AmanaCapital-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.10 × 569
This signal using EA YinYang 69 method.
