СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / YinYang 69 A
Yohanes Anugrah Muliady

YinYang 69 A

Yohanes Anugrah Muliady
0 отзывов
Надежность
51 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 145%
VictoryInternational-REAL
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
771
Прибыльных трейдов:
352 (45.65%)
Убыточных трейдов:
419 (54.35%)
Лучший трейд:
6 916.60 USD
Худший трейд:
-13 471.60 USD
Общая прибыль:
135 384.90 USD (337 183 pips)
Общий убыток:
-120 850.40 USD (374 407 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (1 033.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
13 514.00 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
23.09%
Макс. загрузка депозита:
38.32%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
1.06
Длинных трейдов:
346 (44.88%)
Коротких трейдов:
425 (55.12%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
18.85 USD
Средняя прибыль:
384.62 USD
Средний убыток:
-288.43 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-4 914.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-13 471.60 USD (1)
Прирост в месяц:
-27.84%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
35%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
946.08 USD
Максимальная:
13 689.03 USD (37.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.70% (13 524.40 USD)
По эквити:
44.14% (16 244.80 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 770
EURUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 15K
EURUSD -6
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -37K
EURUSD -26
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6 916.60 USD
Худший трейд: -13 472 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1 033.50 USD
Макс. убыток в серии: -4 914.65 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VictoryInternational-REAL" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AmanaCapital-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.10 × 569
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
This signal using EA YinYang 69 method. 
Нет отзывов
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.11 00:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 14:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 15:36
80% of growth achieved within 16 days. This comprises 4.79% of days out of 334 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 16:01
No swaps are charged on the signal account
2025.10.08 10:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.08 08:33
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.64% of days out of 280 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 07:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.30 06:13
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.78% of days out of 272 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 08:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 06:37
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.8% of days out of 271 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 05:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.24 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.24 02:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.23 00:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.22 07:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.13 13:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.11 11:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.10 08:40
No swaps are charged
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
YinYang 69 A
30 USD в месяц
145%
0
0
USD
23K
USD
51
35%
771
45%
23%
1.12
18.85
USD
44%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.