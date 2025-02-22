- Crescita
Trade:
601
Profit Trade:
277 (46.08%)
Loss Trade:
324 (53.91%)
Best Trade:
4 568.00 USD
Worst Trade:
-2 699.20 USD
Profitto lordo:
91 457.45 USD (187 663 pips)
Perdita lorda:
-73 447.35 USD (202 675 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (1 033.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 611.45 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
15.13%
Massimo carico di deposito:
38.32%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
3.51
Long Trade:
269 (44.76%)
Short Trade:
332 (55.24%)
Fattore di profitto:
1.25
Profitto previsto:
29.97 USD
Profitto medio:
330.17 USD
Perdita media:
-226.69 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-4 914.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 914.65 USD (6)
Crescita mensile:
6.82%
Previsione annuale:
82.69%
Algo trading:
34%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
946.08 USD
Massimale:
5 124.20 USD (21.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.10% (2 741.70 USD)
Per equità:
20.97% (2 784.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|601
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|18K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-15K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4 568.00 USD
Worst Trade: -2 699 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +1 033.50 USD
Massima perdita consecutiva: -4 914.65 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VictoryInternational-REAL" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.04 × 385
This signal using EA YinYang 69 method.
Non ci sono recensioni
