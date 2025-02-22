SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / YinYang 69 A
Yohanes Anugrah Muliady

YinYang 69 A

Yohanes Anugrah Muliady
0 recensioni
Affidabilità
39 settimane
1 / 2.8K USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 182%
VictoryInternational-REAL
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
601
Profit Trade:
277 (46.08%)
Loss Trade:
324 (53.91%)
Best Trade:
4 568.00 USD
Worst Trade:
-2 699.20 USD
Profitto lordo:
91 457.45 USD (187 663 pips)
Perdita lorda:
-73 447.35 USD (202 675 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (1 033.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 611.45 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
15.13%
Massimo carico di deposito:
38.32%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
3.51
Long Trade:
269 (44.76%)
Short Trade:
332 (55.24%)
Fattore di profitto:
1.25
Profitto previsto:
29.97 USD
Profitto medio:
330.17 USD
Perdita media:
-226.69 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-4 914.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 914.65 USD (6)
Crescita mensile:
6.82%
Previsione annuale:
82.69%
Algo trading:
34%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
946.08 USD
Massimale:
5 124.20 USD (21.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.10% (2 741.70 USD)
Per equità:
20.97% (2 784.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 601
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 18K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -15K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4 568.00 USD
Worst Trade: -2 699 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +1 033.50 USD
Massima perdita consecutiva: -4 914.65 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VictoryInternational-REAL" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexClubBY-MT5 Real Server
1.04 × 385
This signal using EA YinYang 69 method. 
Non ci sono recensioni
2025.04.24 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.24 02:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.23 00:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.22 07:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.13 13:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.11 11:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.10 08:40
No swaps are charged
2025.03.10 08:40
No swaps are charged
2025.03.10 08:16
No swaps are charged on the signal account
2025.03.05 17:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.02 17:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.02 12:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.28 03:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.27 08:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.22 04:49
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.92% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.22 04:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
