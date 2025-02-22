SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / YinYang 69 A
Yohanes Anugrah Muliady

YinYang 69 A

Yohanes Anugrah Muliady
0 comentários
Confiabilidade
52 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 185%
VictoryInternational-REAL
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
778
Negociações com lucro:
356 (45.75%)
Negociações com perda:
422 (54.24%)
Melhor negociação:
6 999.00 USD
Pior negociação:
-13 471.60 USD
Lucro bruto:
152 576.00 USD (405 703 pips)
Perda bruta:
-134 263.20 USD (424 105 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (1 033.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
13 514.00 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
24.10%
Depósito máximo carregado:
38.32%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
1.33
Negociações longas:
350 (44.99%)
Negociações curtas:
428 (55.01%)
Fator de lucro:
1.14
Valor esperado:
23.54 USD
Lucro médio:
428.58 USD
Perda média:
-318.16 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-4 914.65 USD)
Máxima perda consecutiva:
-13 471.60 USD (1)
Crescimento mensal:
-18.29%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
34%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
946.08 USD
Máximo:
13 771.17 USD (37.42%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
36.70% (13 524.40 USD)
Pelo Capital Líquido:
44.14% (16 244.80 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 777
EURUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 18K
EURUSD -6
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -18K
EURUSD -26
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +6 999.00 USD
Pior negociação: -13 472 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +1 033.50 USD
Máxima perda consecutiva: -4 914.65 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VictoryInternational-REAL" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

AmanaCapital-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.10 × 569
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
This signal using EA YinYang 69 method. 
Sem comentários
2025.12.26 19:17
No swaps are charged on the signal account
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.11 00:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 14:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 15:36
80% of growth achieved within 16 days. This comprises 4.79% of days out of 334 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 16:01
No swaps are charged on the signal account
2025.10.08 10:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.08 08:33
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.64% of days out of 280 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 07:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.30 06:13
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.78% of days out of 272 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 08:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 06:37
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.8% of days out of 271 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 05:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.24 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.24 02:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.23 00:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.22 07:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.13 13:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.11 11:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
YinYang 69 A
30 USD por mês
185%
0
0
USD
27K
USD
52
34%
778
45%
24%
1.13
23.54
USD
44%
1:100
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.