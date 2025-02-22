- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
778
Negociações com lucro:
356 (45.75%)
Negociações com perda:
422 (54.24%)
Melhor negociação:
6 999.00 USD
Pior negociação:
-13 471.60 USD
Lucro bruto:
152 576.00 USD (405 703 pips)
Perda bruta:
-134 263.20 USD (424 105 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (1 033.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
13 514.00 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
24.10%
Depósito máximo carregado:
38.32%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
1.33
Negociações longas:
350 (44.99%)
Negociações curtas:
428 (55.01%)
Fator de lucro:
1.14
Valor esperado:
23.54 USD
Lucro médio:
428.58 USD
Perda média:
-318.16 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-4 914.65 USD)
Máxima perda consecutiva:
-13 471.60 USD (1)
Crescimento mensal:
-18.29%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
34%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
946.08 USD
Máximo:
13 771.17 USD (37.42%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
36.70% (13 524.40 USD)
Pelo Capital Líquido:
44.14% (16 244.80 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|777
|EURUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|18K
|EURUSD
|-6
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-18K
|EURUSD
|-26
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +6 999.00 USD
Pior negociação: -13 472 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +1 033.50 USD
Máxima perda consecutiva: -4 914.65 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VictoryInternational-REAL" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
AmanaCapital-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.10 × 569
This signal using EA YinYang 69 method.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
185%
0
0
USD
USD
27K
USD
USD
52
34%
778
45%
24%
1.13
23.54
USD
USD
44%
1:100