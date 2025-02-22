- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
773
盈利交易:
353 (45.66%)
亏损交易:
420 (54.33%)
最好交易:
6 916.60 USD
最差交易:
-13 471.60 USD
毛利:
138 712.80 USD (353 838 pips)
毛利亏损:
-124 105.70 USD (390 667 pips)
最大连续赢利:
7 (1 033.50 USD)
最大连续盈利:
13 514.00 USD (2)
夏普比率:
0.06
交易活动:
23.09%
最大入金加载:
38.32%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
8 小时
采收率:
1.06
长期交易:
347 (44.89%)
短期交易:
426 (55.11%)
利润因子:
1.12
预期回报:
18.90 USD
平均利润:
392.95 USD
平均损失:
-295.49 USD
最大连续失误:
6 (-4 914.65 USD)
最大连续亏损:
-13 471.60 USD (1)
每月增长:
-27.61%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
35%
结余跌幅:
绝对:
946.08 USD
最大值:
13 771.17 USD (37.42%)
相对跌幅:
结余:
36.70% (13 524.40 USD)
净值:
44.14% (16 244.80 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|772
|EURUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|15K
|EURUSD
|-6
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-37K
|EURUSD
|-26
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6 916.60 USD
最差交易: -13 472 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +1 033.50 USD
最大连续亏损: -4 914.65 USD
This signal using EA YinYang 69 method.
没有评论
