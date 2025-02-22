SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / YinYang 69 A
Yohanes Anugrah Muliady

YinYang 69 A

Yohanes Anugrah Muliady
0 comentarios
Fiabilidad
52 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 185%
VictoryInternational-REAL
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
778
Transacciones Rentables:
356 (45.75%)
Transacciones Irrentables:
422 (54.24%)
Mejor transacción:
6 999.00 USD
Peor transacción:
-13 471.60 USD
Beneficio Bruto:
152 576.00 USD (405 703 pips)
Pérdidas Brutas:
-134 263.20 USD (424 105 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (1 033.50 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
13 514.00 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
24.10%
Carga máxima del depósito:
38.32%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
1.33
Transacciones Largas:
350 (44.99%)
Transacciones Cortas:
428 (55.01%)
Factor de Beneficio:
1.14
Beneficio Esperado:
23.54 USD
Beneficio medio:
428.58 USD
Pérdidas medias:
-318.16 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-4 914.65 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-13 471.60 USD (1)
Crecimiento al mes:
-18.29%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
34%
Reducción de balance:
Absoluto:
946.08 USD
Máxima:
13 771.17 USD (37.42%)
Reducción relativa:
De balance:
36.70% (13 524.40 USD)
De fondos:
44.14% (16 244.80 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 777
EURUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 18K
EURUSD -6
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -18K
EURUSD -26
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +6 999.00 USD
Peor transacción: -13 472 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +1 033.50 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4 914.65 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VictoryInternational-REAL" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

AmanaCapital-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.10 × 569
This signal using EA YinYang 69 method. 
No hay comentarios
2025.12.26 19:17
No swaps are charged on the signal account
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.11 00:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 14:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 15:36
80% of growth achieved within 16 days. This comprises 4.79% of days out of 334 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 16:01
No swaps are charged on the signal account
2025.10.08 10:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.08 08:33
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.64% of days out of 280 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 07:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.30 06:13
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.78% of days out of 272 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 08:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 06:37
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.8% of days out of 271 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 05:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.24 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.24 02:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.23 00:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.22 07:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.13 13:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.11 11:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
