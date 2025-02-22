SignauxSections
Yohanes Anugrah Muliady

YinYang 69 A

Yohanes Anugrah Muliady
0 avis
Fiabilité
39 semaines
1 / 2.8K USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 180%
VictoryInternational-REAL
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
599
Bénéfice trades:
275 (45.90%)
Perte trades:
324 (54.09%)
Meilleure transaction:
4 568.00 USD
Pire transaction:
-2 699.20 USD
Bénéfice brut:
91 276.95 USD (185 827 pips)
Perte brute:
-73 444.05 USD (202 675 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (1 033.50 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 611.45 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
15.13%
Charge de dépôt maximale:
38.32%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
3.48
Longs trades:
269 (44.91%)
Courts trades:
330 (55.09%)
Facteur de profit:
1.24
Rendement attendu:
29.77 USD
Bénéfice moyen:
331.92 USD
Perte moyenne:
-226.68 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-4 914.65 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 914.65 USD (6)
Croissance mensuelle:
7.05%
Prévision annuelle:
85.58%
Algo trading:
34%
Prélèvement par solde:
Absolu:
946.08 USD
Maximal:
5 124.20 USD (21.63%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
23.10% (2 741.70 USD)
Par fonds propres:
20.97% (2 784.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 599
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 18K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -17K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4 568.00 USD
Pire transaction: -2 699 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +1 033.50 USD
Perte consécutive maximale: -4 914.65 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VictoryInternational-REAL" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexClubBY-MT5 Real Server
1.01 × 383
This signal using EA YinYang 69 method. 
Aucun avis
2025.04.24 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.24 02:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.23 00:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.22 07:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.13 13:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.11 11:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.10 08:40
No swaps are charged
2025.03.10 08:40
No swaps are charged
2025.03.10 08:16
No swaps are charged on the signal account
2025.03.05 17:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.02 17:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.02 12:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.28 03:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.27 08:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.22 04:49
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.92% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.22 04:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
