Yohanes Anugrah Muliady

YinYang 69 A

Yohanes Anugrah Muliady
レビュー0件
信頼性
52週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 185%
VictoryInternational-REAL
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
778
利益トレード:
356 (45.75%)
損失トレード:
422 (54.24%)
ベストトレード:
6 999.00 USD
最悪のトレード:
-13 471.60 USD
総利益:
152 576.00 USD (405 703 pips)
総損失:
-134 263.20 USD (424 105 pips)
最大連続の勝ち:
7 (1 033.50 USD)
最大連続利益:
13 514.00 USD (2)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
24.10%
最大入金額:
38.32%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
1.33
長いトレード:
350 (44.99%)
短いトレード:
428 (55.01%)
プロフィットファクター:
1.14
期待されたペイオフ:
23.54 USD
平均利益:
428.58 USD
平均損失:
-318.16 USD
最大連続の負け:
6 (-4 914.65 USD)
最大連続損失:
-13 471.60 USD (1)
月間成長:
-18.29%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
34%
残高によるドローダウン:
絶対:
946.08 USD
最大の:
13 771.17 USD (37.42%)
比較ドローダウン:
残高による:
36.70% (13 524.40 USD)
エクイティによる:
44.14% (16 244.80 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 777
EURUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 18K
EURUSD -6
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -18K
EURUSD -26
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +6 999.00 USD
最悪のトレード: -13 472 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +1 033.50 USD
最大連続損失: -4 914.65 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VictoryInternational-REAL"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

AmanaCapital-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.10 × 569
This signal using EA YinYang 69 method. 
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください