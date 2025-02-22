- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
778
利益トレード:
356 (45.75%)
損失トレード:
422 (54.24%)
ベストトレード:
6 999.00 USD
最悪のトレード:
-13 471.60 USD
総利益:
152 576.00 USD (405 703 pips)
総損失:
-134 263.20 USD (424 105 pips)
最大連続の勝ち:
7 (1 033.50 USD)
最大連続利益:
13 514.00 USD (2)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
24.10%
最大入金額:
38.32%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
1.33
長いトレード:
350 (44.99%)
短いトレード:
428 (55.01%)
プロフィットファクター:
1.14
期待されたペイオフ:
23.54 USD
平均利益:
428.58 USD
平均損失:
-318.16 USD
最大連続の負け:
6 (-4 914.65 USD)
最大連続損失:
-13 471.60 USD (1)
月間成長:
-18.29%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
34%
残高によるドローダウン:
絶対:
946.08 USD
最大の:
13 771.17 USD (37.42%)
比較ドローダウン:
残高による:
36.70% (13 524.40 USD)
エクイティによる:
44.14% (16 244.80 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|777
|EURUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|18K
|EURUSD
|-6
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-18K
|EURUSD
|-26
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +6 999.00 USD
最悪のトレード: -13 472 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +1 033.50 USD
最大連続損失: -4 914.65 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VictoryInternational-REAL"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
AmanaCapital-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.10 × 569
This signal using EA YinYang 69 method.
