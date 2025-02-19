SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / IC 048 BIG Gold
Imtiaz Chowdhury

IC 048 BIG Gold

Imtiaz Chowdhury
0 inceleme
Güvenilirlik
31 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 31%
PepperstoneUK-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
424
Kârla kapanan işlemler:
318 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
106 (25.00%)
En iyi işlem:
249.77 GBP
En kötü işlem:
-600.83 GBP
Brüt kâr:
12 773.18 GBP (80 274 pips)
Brüt zarar:
-11 249.73 GBP (78 669 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (783.02 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
783.02 GBP (12)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
10.98%
Maks. mevduat yükü:
9.17%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.50
Alış işlemleri:
232 (54.72%)
Satış işlemleri:
192 (45.28%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
3.59 GBP
Ortalama kâr:
40.17 GBP
Ortalama zarar:
-106.13 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-98.32 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-1 609.63 GBP (4)
Aylık büyüme:
-9.93%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
473.04 GBP
Maksimum:
3 045.98 GBP (63.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.49% (3 045.98 GBP)
Varlığa göre:
17.65% (1 308.88 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD_SB 405
EURUSD_SB 11
GBPUSD_SB 5
USDCHF_SB 2
AUDUSD_SB 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD_SB 2K
EURUSD_SB -138
GBPUSD_SB 101
USDCHF_SB 20
AUDUSD_SB 10
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD_SB 5K
EURUSD_SB -3.8K
GBPUSD_SB 320
USDCHF_SB 99
AUDUSD_SB 43
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +249.77 GBP
En kötü işlem: -601 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +783.02 GBP
Maksimum ardışık zarar: -98.32 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PepperstoneUK-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

