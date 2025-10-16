- Büyüme
İşlemler:
180
Kârla kapanan işlemler:
157 (87.22%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (12.78%)
En iyi işlem:
26.38 GBP
En kötü işlem:
-69.82 GBP
Brüt kâr:
1 370.35 GBP (21 170 pips)
Brüt zarar:
-1 323.09 GBP (16 049 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
87 (690.52 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
690.52 GBP (87)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
230 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
0.04
Alış işlemleri:
120 (66.67%)
Satış işlemleri:
60 (33.33%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
0.26 GBP
Ortalama kâr:
8.73 GBP
Ortalama zarar:
-57.53 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-1 202.93 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-1 202.93 GBP (20)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.40 GBP
Maksimum:
1 209.23 GBP (37.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 GBP)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|180
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|61
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|5.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +26.38 GBP
En kötü işlem: -70 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 87
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +690.52 GBP
Maksimum ardışık zarar: -1 202.93 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
ICTrading-MT5-4
|0.33 × 3
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
FusionMarkets-Live
|0.45 × 108
|
Exness-MT5Real31
|0.60 × 5
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.61 × 61
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.62 × 1855
|
ICMarketsSC-MT5
|0.64 × 121
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.94 × 2530
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
BlackBullMarkets-Live
|1.10 × 31
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
VantageInternational-Live 4
|1.29 × 14
|
TitanFX-MT5-01
|1.33 × 6
|
GOMarketsMU-Live
|2.09 × 411
|
Axiory-Live
|2.53 × 206
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|3.41 × 29
