SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / ICM 047 Golden Cable
Imtiaz Chowdhury

ICM 047 Golden Cable

Imtiaz Chowdhury
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
180
Kârla kapanan işlemler:
157 (87.22%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (12.78%)
En iyi işlem:
26.38 GBP
En kötü işlem:
-69.82 GBP
Brüt kâr:
1 370.35 GBP (21 170 pips)
Brüt zarar:
-1 323.09 GBP (16 049 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
87 (690.52 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
690.52 GBP (87)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
230 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
0.04
Alış işlemleri:
120 (66.67%)
Satış işlemleri:
60 (33.33%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
0.26 GBP
Ortalama kâr:
8.73 GBP
Ortalama zarar:
-57.53 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-1 202.93 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-1 202.93 GBP (20)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.40 GBP
Maksimum:
1 209.23 GBP (37.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 GBP)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 180
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 61
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 5.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +26.38 GBP
En kötü işlem: -70 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 87
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +690.52 GBP
Maksimum ardışık zarar: -1 202.93 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 3
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
Opogroup-Server1
0.00 × 5
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
ICTrading-MT5-4
0.33 × 3
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
FusionMarkets-Live
0.45 × 108
Exness-MT5Real31
0.60 × 5
ICMarketsEU-MT5-4
0.61 × 61
ICMarketsSC-MT5-2
0.62 × 1855
ICMarketsSC-MT5
0.64 × 121
ICMarketsSC-MT5-4
0.94 × 2530
Alpari-MT5
1.04 × 54
BlackBullMarkets-Live
1.10 × 31
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
VantageInternational-Live 4
1.29 × 14
TitanFX-MT5-01
1.33 × 6
GOMarketsMU-Live
2.09 × 411
Axiory-Live
2.53 × 206
FPMarkets-Live
3.00 × 1
OxSecurities-Live
3.00 × 1
Exness-MT5Real2
3.41 × 29
26 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.16 14:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 230 days
