Imtiaz Chowdhury

IC 048 BIG Gold

Imtiaz Chowdhury
0 recensioni
Affidabilità
31 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 31%
PepperstoneUK-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
424
Profit Trade:
318 (75.00%)
Loss Trade:
106 (25.00%)
Best Trade:
249.77 GBP
Worst Trade:
-600.83 GBP
Profitto lordo:
12 773.18 GBP (80 274 pips)
Perdita lorda:
-11 249.73 GBP (78 669 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (783.02 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
783.02 GBP (12)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
10.98%
Massimo carico di deposito:
9.17%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.50
Long Trade:
232 (54.72%)
Short Trade:
192 (45.28%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
3.59 GBP
Profitto medio:
40.17 GBP
Perdita media:
-106.13 GBP
Massime perdite consecutive:
8 (-98.32 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-1 609.63 GBP (4)
Crescita mensile:
-9.93%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
473.04 GBP
Massimale:
3 045.98 GBP (63.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.49% (3 045.98 GBP)
Per equità:
17.65% (1 308.88 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD_SB 405
EURUSD_SB 11
GBPUSD_SB 5
USDCHF_SB 2
AUDUSD_SB 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD_SB 2K
EURUSD_SB -138
GBPUSD_SB 101
USDCHF_SB 20
AUDUSD_SB 10
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD_SB 5K
EURUSD_SB -3.8K
GBPUSD_SB 320
USDCHF_SB 99
AUDUSD_SB 43
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +249.77 GBP
Worst Trade: -601 GBP
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +783.02 GBP
Massima perdita consecutiva: -98.32 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PepperstoneUK-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.17 21:26
No swaps are charged
2025.09.17 21:26
No swaps are charged
2025.09.17 03:03
No swaps are charged on the signal account
2025.08.29 17:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 11:04
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.07% of days out of 145 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 22:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 22:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 17:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 08:39
No swaps are charged
2025.08.07 08:39
No swaps are charged
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.06 07:36
No swaps are charged on the signal account
2025.08.05 07:41
No swaps are charged
2025.08.05 07:41
No swaps are charged
2025.08.04 16:11
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 07:50
No swaps are charged
2025.07.30 07:50
No swaps are charged
2025.07.28 10:20
No swaps are charged on the signal account
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
IC 048 BIG Gold
50USD al mese
31%
0
0
USD
2K
GBP
31
99%
424
75%
11%
1.13
3.59
GBP
44%
1:500
