- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
961
Kârla kapanan işlemler:
753 (78.35%)
Zararla kapanan işlemler:
208 (21.64%)
En iyi işlem:
86.44 GBP
En kötü işlem:
-110.05 GBP
Brüt kâr:
1 923.23 GBP (164 622 pips)
Brüt zarar:
-1 865.52 GBP (152 019 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (61.51 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
131.87 GBP (7)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
16.15%
Maks. mevduat yükü:
18.58%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
49
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.12
Alış işlemleri:
577 (60.04%)
Satış işlemleri:
384 (39.96%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.06 GBP
Ortalama kâr:
2.55 GBP
Ortalama zarar:
-8.97 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-105.36 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-188.36 GBP (2)
Aylık büyüme:
86.21%
Yıllık tahmin:
1 046.04%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
134.05 GBP
Maksimum:
499.50 GBP (32.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
92.87% (499.48 GBP)
Varlığa göre:
32.58% (18.78 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.p
|858
|GBPUSD.p
|94
|EURUSD.p
|9
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.p
|94
|GBPUSD.p
|18
|EURUSD.p
|-37
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.p
|16K
|GBPUSD.p
|403
|EURUSD.p
|-3.8K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +86.44 GBP
En kötü işlem: -110 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +61.51 GBP
Maksimum ardışık zarar: -105.36 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PepperstoneUK-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok
