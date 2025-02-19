SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / WP 047 Golden Cable
Imtiaz Chowdhury

WP 047 Golden Cable

Imtiaz Chowdhury
0 inceleme
34 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -70%
PepperstoneUK-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
961
Kârla kapanan işlemler:
753 (78.35%)
Zararla kapanan işlemler:
208 (21.64%)
En iyi işlem:
86.44 GBP
En kötü işlem:
-110.05 GBP
Brüt kâr:
1 923.23 GBP (164 622 pips)
Brüt zarar:
-1 865.52 GBP (152 019 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (61.51 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
131.87 GBP (7)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
16.15%
Maks. mevduat yükü:
18.58%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
49
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.12
Alış işlemleri:
577 (60.04%)
Satış işlemleri:
384 (39.96%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.06 GBP
Ortalama kâr:
2.55 GBP
Ortalama zarar:
-8.97 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-105.36 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-188.36 GBP (2)
Aylık büyüme:
86.21%
Yıllık tahmin:
1 046.04%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
134.05 GBP
Maksimum:
499.50 GBP (32.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
92.87% (499.48 GBP)
Varlığa göre:
32.58% (18.78 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.p 858
GBPUSD.p 94
EURUSD.p 9
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.p 94
GBPUSD.p 18
EURUSD.p -37
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.p 16K
GBPUSD.p 403
EURUSD.p -3.8K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +86.44 GBP
En kötü işlem: -110 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +61.51 GBP
Maksimum ardışık zarar: -105.36 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PepperstoneUK-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.14 10:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 19:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 09:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 16:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 15:54
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 00:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 21:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 15:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 22:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 10:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.24 10:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 13:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.81% of days out of 123 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 11:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.12 08:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.89% of days out of 112 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 12:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.10 07:07
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.02 14:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.19 05:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.15 06:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
