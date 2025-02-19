SignauxSections
Imtiaz Chowdhury

IC 048 BIG Gold

Imtiaz Chowdhury
0 avis
Fiabilité
31 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 31%
PepperstoneUK-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
424
Bénéfice trades:
318 (75.00%)
Perte trades:
106 (25.00%)
Meilleure transaction:
249.77 GBP
Pire transaction:
-600.83 GBP
Bénéfice brut:
12 773.18 GBP (80 274 pips)
Perte brute:
-11 249.73 GBP (78 669 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (783.02 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
783.02 GBP (12)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
10.98%
Charge de dépôt maximale:
9.17%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
0.50
Longs trades:
232 (54.72%)
Courts trades:
192 (45.28%)
Facteur de profit:
1.14
Rendement attendu:
3.59 GBP
Bénéfice moyen:
40.17 GBP
Perte moyenne:
-106.13 GBP
Pertes consécutives maximales:
8 (-98.32 GBP)
Perte consécutive maximale:
-1 609.63 GBP (4)
Croissance mensuelle:
-9.93%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
473.04 GBP
Maximal:
3 045.98 GBP (63.36%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
44.49% (3 045.98 GBP)
Par fonds propres:
17.65% (1 308.88 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD_SB 405
EURUSD_SB 11
GBPUSD_SB 5
USDCHF_SB 2
AUDUSD_SB 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD_SB 2K
EURUSD_SB -138
GBPUSD_SB 101
USDCHF_SB 20
AUDUSD_SB 10
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD_SB 5K
EURUSD_SB -3.8K
GBPUSD_SB 320
USDCHF_SB 99
AUDUSD_SB 43
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +249.77 GBP
Pire transaction: -601 GBP
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +783.02 GBP
Perte consécutive maximale: -98.32 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PepperstoneUK-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.17 21:26
