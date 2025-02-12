SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Save yourself
Ly Cong Tai

Save yourself

Ly Cong Tai
0 inceleme
36 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -44%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
401
Kârla kapanan işlemler:
291 (72.56%)
Zararla kapanan işlemler:
110 (27.43%)
En iyi işlem:
1 141.33 USD
En kötü işlem:
-923.05 USD
Brüt kâr:
9 047.00 USD (2 804 883 pips)
Brüt zarar:
-8 299.75 USD (714 194 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
204 (753.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 727.58 USD (22)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
98.50%
Maks. mevduat yükü:
198.18%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
23 gün
Düzelme faktörü:
0.19
Alış işlemleri:
353 (88.03%)
Satış işlemleri:
48 (11.97%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
1.86 USD
Ortalama kâr:
31.09 USD
Ortalama zarar:
-75.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
76 (-2 251.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 251.42 USD (76)
Aylık büyüme:
-21.87%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 145.21 USD
Maksimum:
3 900.00 USD (143.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
83.10% (3 902.20 USD)
Varlığa göre:
62.30% (1 951.64 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AAPL.NAS 107
NVDA.NAS 102
XAUUSD 68
MSFT.NAS 52
TSLA.NAS 14
GOOG.NAS 12
AMZN.NAS 12
MVRS.NAS 7
BABA.NYSE 7
KER.PAR 5
SBUX.NAS 4
PEP.NAS 4
HD.NYSE 2
BA.NYSE 2
GME.NYSE 1
TM.NYSE 1
LMT.NYSE 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AAPL.NAS 2K
NVDA.NAS 435
XAUUSD 529
MSFT.NAS -966
TSLA.NAS -924
GOOG.NAS -833
AMZN.NAS -377
MVRS.NAS 355
BABA.NYSE -298
KER.PAR 346
SBUX.NAS 164
PEP.NAS 286
HD.NYSE 77
BA.NYSE -34
GME.NYSE 1
TM.NYSE 0
LMT.NYSE 18
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AAPL.NAS 2.5M
NVDA.NAS 162K
XAUUSD 6.5K
MSFT.NAS -215K
TSLA.NAS 2.8K
GOOG.NAS -28K
AMZN.NAS -399K
MVRS.NAS 30K
BABA.NYSE 1.6K
KER.PAR 24K
SBUX.NAS 1.2K
PEP.NAS 1.4K
HD.NYSE 1.6K
BA.NYSE -2.9K
GME.NYSE 839
TM.NYSE 1
LMT.NYSE 1.9K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 141.33 USD
En kötü işlem: -923 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 76
Maksimum ardışık kâr: +753.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 251.42 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3415
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
CapitalPointTrading-MT5-4
1.43 × 28
ICMarketsAU-Live
1.66 × 135
Exness-MT5Real7
1.71 × 76
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real17
2.06 × 17
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
86 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.08 10:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.07 17:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.07 17:03
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.09.05 12:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 15:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.08 16:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.01 14:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 18:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.18 14:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 17:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 14:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 11:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 08:21
No swaps are charged
2025.06.25 08:21
No swaps are charged
2025.06.19 18:45
No swaps are charged on the signal account
2025.06.14 14:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.10 12:00
Share of trading days is too low
2025.06.02 16:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.01 14:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.30 16:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Save yourself
Ayda 30 USD
-44%
0
0
USD
1.8K
USD
36
0%
401
72%
98%
1.09
1.86
USD
83%
1:500
