SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Save yourself
Ly Cong Tai

Save yourself

Ly Cong Tai
0 recensioni
36 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -44%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
401
Profit Trade:
291 (72.56%)
Loss Trade:
110 (27.43%)
Best Trade:
1 141.33 USD
Worst Trade:
-923.05 USD
Profitto lordo:
9 047.00 USD (2 804 883 pips)
Perdita lorda:
-8 299.75 USD (714 194 pips)
Vincite massime consecutive:
204 (753.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 727.58 USD (22)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
98.50%
Massimo carico di deposito:
198.18%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
23 giorni
Fattore di recupero:
0.19
Long Trade:
353 (88.03%)
Short Trade:
48 (11.97%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
1.86 USD
Profitto medio:
31.09 USD
Perdita media:
-75.45 USD
Massime perdite consecutive:
76 (-2 251.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 251.42 USD (76)
Crescita mensile:
-21.87%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 145.21 USD
Massimale:
3 900.00 USD (143.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
83.10% (3 902.20 USD)
Per equità:
62.30% (1 951.64 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AAPL.NAS 107
NVDA.NAS 102
XAUUSD 68
MSFT.NAS 52
TSLA.NAS 14
GOOG.NAS 12
AMZN.NAS 12
MVRS.NAS 7
BABA.NYSE 7
KER.PAR 5
SBUX.NAS 4
PEP.NAS 4
HD.NYSE 2
BA.NYSE 2
GME.NYSE 1
TM.NYSE 1
LMT.NYSE 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AAPL.NAS 2K
NVDA.NAS 435
XAUUSD 529
MSFT.NAS -966
TSLA.NAS -924
GOOG.NAS -833
AMZN.NAS -377
MVRS.NAS 355
BABA.NYSE -298
KER.PAR 346
SBUX.NAS 164
PEP.NAS 286
HD.NYSE 77
BA.NYSE -34
GME.NYSE 1
TM.NYSE 0
LMT.NYSE 18
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AAPL.NAS 2.5M
NVDA.NAS 162K
XAUUSD 6.5K
MSFT.NAS -215K
TSLA.NAS 2.8K
GOOG.NAS -28K
AMZN.NAS -399K
MVRS.NAS 30K
BABA.NYSE 1.6K
KER.PAR 24K
SBUX.NAS 1.2K
PEP.NAS 1.4K
HD.NYSE 1.6K
BA.NYSE -2.9K
GME.NYSE 839
TM.NYSE 1
LMT.NYSE 1.9K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 141.33 USD
Worst Trade: -923 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 76
Massimo profitto consecutivo: +753.11 USD
Massima perdita consecutiva: -2 251.42 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3415
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
CapitalPointTrading-MT5-4
1.43 × 28
ICMarketsAU-Live
1.66 × 135
Exness-MT5Real7
1.71 × 76
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real17
2.06 × 17
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
86 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.08 10:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.07 17:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.07 17:03
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.09.05 12:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 15:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.08 16:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.01 14:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 18:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.18 14:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 17:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 14:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 11:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 08:21
No swaps are charged
2025.06.25 08:21
No swaps are charged
2025.06.19 18:45
No swaps are charged on the signal account
2025.06.14 14:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.10 12:00
Share of trading days is too low
2025.06.02 16:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.01 14:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.30 16:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Save yourself
30USD al mese
-44%
0
0
USD
1.8K
USD
36
0%
401
72%
98%
1.09
1.86
USD
83%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.