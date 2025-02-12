シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Save yourself
Ly Cong Tai

Save yourself

Ly Cong Tai
レビュー0件
49週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -63%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
746
利益トレード:
514 (68.90%)
損失トレード:
232 (31.10%)
ベストトレード:
1 141.33 USD
最悪のトレード:
-923.05 USD
総利益:
16 269.92 USD (2 945 631 pips)
総損失:
-14 922.35 USD (823 433 pips)
最大連続の勝ち:
204 (753.11 USD)
最大連続利益:
2 727.58 USD (22)
シャープレシオ:
-0.06
取引アクティビティ:
98.50%
最大入金額:
198.18%
最近のトレード:
10 時間前
1週間当たりの取引:
53
平均保有時間:
13 日
リカバリーファクター:
0.35
長いトレード:
478 (64.08%)
短いトレード:
268 (35.92%)
プロフィットファクター:
1.09
期待されたペイオフ:
1.81 USD
平均利益:
31.65 USD
平均損失:
-64.32 USD
最大連続の負け:
76 (-2 251.42 USD)
最大連続損失:
-2 251.42 USD (76)
月間成長:
-20.80%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 145.21 USD
最大の:
3 900.00 USD (143.84%)
比較ドローダウン:
残高による:
83.10% (3 902.20 USD)
エクイティによる:
62.30% (1 951.64 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 301
AAPL.NAS 107
NVDA.NAS 104
TSLA.NAS 65
MSFT.NAS 52
MVRS.NAS 37
AMZN.NAS 14
GOOG.NAS 13
BABA.NYSE 11
HD.NYSE 9
BA.NYSE 9
KER.PAR 5
SBUX.NAS 5
PEP.NAS 4
ADBE.NAS 3
LMT.NYSE 2
NFLX.NAS 2
GME.NYSE 1
TM.NYSE 1
KO.NYSE 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 846
AAPL.NAS 2K
NVDA.NAS 379
TSLA.NAS -263
MSFT.NAS -966
MVRS.NAS 491
AMZN.NAS -316
GOOG.NAS -820
BABA.NYSE -787
HD.NYSE 9
BA.NYSE -173
KER.PAR 346
SBUX.NAS 128
PEP.NAS 286
ADBE.NAS 109
LMT.NYSE 162
NFLX.NAS -41
GME.NYSE 1
TM.NYSE 0
KO.NYSE -9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 28K
AAPL.NAS 2.5M
NVDA.NAS 162K
TSLA.NAS 7.1K
MSFT.NAS -215K
MVRS.NAS 26K
AMZN.NAS -386K
GOOG.NAS -26K
BABA.NYSE -3K
HD.NYSE 2.3K
BA.NYSE -25K
KER.PAR 24K
SBUX.NAS 841
PEP.NAS 1.4K
ADBE.NAS 26K
LMT.NYSE 4.8K
NFLX.NAS -298
GME.NYSE 839
TM.NYSE 1
KO.NYSE -5.9K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 141.33 USD
最悪のトレード: -923 USD
最大連続の勝ち: 22
最大連続の負け: 76
最大連続利益: +753.11 USD
最大連続損失: -2 251.42 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ICMarketsEU-MT5-5
1.97 × 33
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.63 × 29485
Exness-MT5Real
2.68 × 98
92 より多く...
レビューなし
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください