- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
746
利益トレード:
514 (68.90%)
損失トレード:
232 (31.10%)
ベストトレード:
1 141.33 USD
最悪のトレード:
-923.05 USD
総利益:
16 269.92 USD (2 945 631 pips)
総損失:
-14 922.35 USD (823 433 pips)
最大連続の勝ち:
204 (753.11 USD)
最大連続利益:
2 727.58 USD (22)
シャープレシオ:
-0.06
取引アクティビティ:
98.50%
最大入金額:
198.18%
最近のトレード:
10 時間前
1週間当たりの取引:
53
平均保有時間:
13 日
リカバリーファクター:
0.35
長いトレード:
478 (64.08%)
短いトレード:
268 (35.92%)
プロフィットファクター:
1.09
期待されたペイオフ:
1.81 USD
平均利益:
31.65 USD
平均損失:
-64.32 USD
最大連続の負け:
76 (-2 251.42 USD)
最大連続損失:
-2 251.42 USD (76)
月間成長:
-20.80%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 145.21 USD
最大の:
3 900.00 USD (143.84%)
比較ドローダウン:
残高による:
83.10% (3 902.20 USD)
エクイティによる:
62.30% (1 951.64 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|301
|AAPL.NAS
|107
|NVDA.NAS
|104
|TSLA.NAS
|65
|MSFT.NAS
|52
|MVRS.NAS
|37
|AMZN.NAS
|14
|GOOG.NAS
|13
|BABA.NYSE
|11
|HD.NYSE
|9
|BA.NYSE
|9
|KER.PAR
|5
|SBUX.NAS
|5
|PEP.NAS
|4
|ADBE.NAS
|3
|LMT.NYSE
|2
|NFLX.NAS
|2
|GME.NYSE
|1
|TM.NYSE
|1
|KO.NYSE
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|846
|AAPL.NAS
|2K
|NVDA.NAS
|379
|TSLA.NAS
|-263
|MSFT.NAS
|-966
|MVRS.NAS
|491
|AMZN.NAS
|-316
|GOOG.NAS
|-820
|BABA.NYSE
|-787
|HD.NYSE
|9
|BA.NYSE
|-173
|KER.PAR
|346
|SBUX.NAS
|128
|PEP.NAS
|286
|ADBE.NAS
|109
|LMT.NYSE
|162
|NFLX.NAS
|-41
|GME.NYSE
|1
|TM.NYSE
|0
|KO.NYSE
|-9
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|28K
|AAPL.NAS
|2.5M
|NVDA.NAS
|162K
|TSLA.NAS
|7.1K
|MSFT.NAS
|-215K
|MVRS.NAS
|26K
|AMZN.NAS
|-386K
|GOOG.NAS
|-26K
|BABA.NYSE
|-3K
|HD.NYSE
|2.3K
|BA.NYSE
|-25K
|KER.PAR
|24K
|SBUX.NAS
|841
|PEP.NAS
|1.4K
|ADBE.NAS
|26K
|LMT.NYSE
|4.8K
|NFLX.NAS
|-298
|GME.NYSE
|839
|TM.NYSE
|1
|KO.NYSE
|-5.9K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 141.33 USD
最悪のトレード: -923 USD
最大連続の勝ち: 22
最大連続の負け: 76
最大連続利益: +753.11 USD
最大連続損失: -2 251.42 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.97 × 33
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 29485
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-63%
0
0
USD
USD
4.4K
USD
USD
49
0%
746
68%
98%
1.09
1.81
USD
USD
83%
1:500