Ly Cong Tai

Save yourself

Ly Cong Tai
0条评论
49
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -63%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
746
盈利交易:
514 (68.90%)
亏损交易:
232 (31.10%)
最好交易:
1 141.33 USD
最差交易:
-923.05 USD
毛利:
16 269.92 USD (2 945 631 pips)
毛利亏损:
-14 922.35 USD (823 433 pips)
最大连续赢利:
204 (753.11 USD)
最大连续盈利:
2 727.58 USD (22)
夏普比率:
-0.06
交易活动:
98.50%
最大入金加载:
198.18%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
53
平均持有时间:
13 天
采收率:
0.35
长期交易:
478 (64.08%)
短期交易:
268 (35.92%)
利润因子:
1.09
预期回报:
1.81 USD
平均利润:
31.65 USD
平均损失:
-64.32 USD
最大连续失误:
76 (-2 251.42 USD)
最大连续亏损:
-2 251.42 USD (76)
每月增长:
-20.80%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
3 145.21 USD
最大值:
3 900.00 USD (143.84%)
相对跌幅:
结余:
83.10% (3 902.20 USD)
净值:
62.30% (1 951.64 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 301
AAPL.NAS 107
NVDA.NAS 104
TSLA.NAS 65
MSFT.NAS 52
MVRS.NAS 37
AMZN.NAS 14
GOOG.NAS 13
BABA.NYSE 11
HD.NYSE 9
BA.NYSE 9
KER.PAR 5
SBUX.NAS 5
PEP.NAS 4
ADBE.NAS 3
LMT.NYSE 2
NFLX.NAS 2
GME.NYSE 1
TM.NYSE 1
KO.NYSE 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 846
AAPL.NAS 2K
NVDA.NAS 379
TSLA.NAS -263
MSFT.NAS -966
MVRS.NAS 491
AMZN.NAS -316
GOOG.NAS -820
BABA.NYSE -787
HD.NYSE 9
BA.NYSE -173
KER.PAR 346
SBUX.NAS 128
PEP.NAS 286
ADBE.NAS 109
LMT.NYSE 162
NFLX.NAS -41
GME.NYSE 1
TM.NYSE 0
KO.NYSE -9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 28K
AAPL.NAS 2.5M
NVDA.NAS 162K
TSLA.NAS 7.1K
MSFT.NAS -215K
MVRS.NAS 26K
AMZN.NAS -386K
GOOG.NAS -26K
BABA.NYSE -3K
HD.NYSE 2.3K
BA.NYSE -25K
KER.PAR 24K
SBUX.NAS 841
PEP.NAS 1.4K
ADBE.NAS 26K
LMT.NYSE 4.8K
NFLX.NAS -298
GME.NYSE 839
TM.NYSE 1
KO.NYSE -5.9K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 141.33 USD
最差交易: -923 USD
最大连续赢利: 22
最大连续失误: 76
最大连续盈利: +753.11 USD
最大连续亏损: -2 251.42 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ICMarketsEU-MT5-5
1.97 × 33
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.63 × 29485
Exness-MT5Real
2.68 × 98
92 更多...
没有评论
2025.12.11 14:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.07 15:08
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.05 14:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 21:20
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.02 12:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 16:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.29 17:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.21 16:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 17:01
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 14:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 21:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.17 19:29
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 17:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 16:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 19:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 18:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 17:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 15:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 14:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 20:57
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Save yourself
每月30 USD
-63%
0
0
USD
4.4K
USD
49
0%
746
68%
98%
1.09
1.81
USD
83%
1:500
在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载