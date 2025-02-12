SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Save yourself
Ly Cong Tai

Save yourself

Ly Cong Tai
0 comentarios
49 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -63%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
746
Transacciones Rentables:
514 (68.90%)
Transacciones Irrentables:
232 (31.10%)
Mejor transacción:
1 141.33 USD
Peor transacción:
-923.05 USD
Beneficio Bruto:
16 269.92 USD (2 945 631 pips)
Pérdidas Brutas:
-14 922.35 USD (823 433 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
204 (753.11 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 727.58 USD (22)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Actividad comercial:
98.50%
Carga máxima del depósito:
198.18%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
53
Tiempo medio de espera:
13 días
Factor de Recuperación:
0.35
Transacciones Largas:
478 (64.08%)
Transacciones Cortas:
268 (35.92%)
Factor de Beneficio:
1.09
Beneficio Esperado:
1.81 USD
Beneficio medio:
31.65 USD
Pérdidas medias:
-64.32 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
76 (-2 251.42 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 251.42 USD (76)
Crecimiento al mes:
-20.80%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
3 145.21 USD
Máxima:
3 900.00 USD (143.84%)
Reducción relativa:
De balance:
83.10% (3 902.20 USD)
De fondos:
62.30% (1 951.64 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 301
AAPL.NAS 107
NVDA.NAS 104
TSLA.NAS 65
MSFT.NAS 52
MVRS.NAS 37
AMZN.NAS 14
GOOG.NAS 13
BABA.NYSE 11
HD.NYSE 9
BA.NYSE 9
KER.PAR 5
SBUX.NAS 5
PEP.NAS 4
ADBE.NAS 3
LMT.NYSE 2
NFLX.NAS 2
GME.NYSE 1
TM.NYSE 1
KO.NYSE 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 846
AAPL.NAS 2K
NVDA.NAS 379
TSLA.NAS -263
MSFT.NAS -966
MVRS.NAS 491
AMZN.NAS -316
GOOG.NAS -820
BABA.NYSE -787
HD.NYSE 9
BA.NYSE -173
KER.PAR 346
SBUX.NAS 128
PEP.NAS 286
ADBE.NAS 109
LMT.NYSE 162
NFLX.NAS -41
GME.NYSE 1
TM.NYSE 0
KO.NYSE -9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 28K
AAPL.NAS 2.5M
NVDA.NAS 162K
TSLA.NAS 7.1K
MSFT.NAS -215K
MVRS.NAS 26K
AMZN.NAS -386K
GOOG.NAS -26K
BABA.NYSE -3K
HD.NYSE 2.3K
BA.NYSE -25K
KER.PAR 24K
SBUX.NAS 841
PEP.NAS 1.4K
ADBE.NAS 26K
LMT.NYSE 4.8K
NFLX.NAS -298
GME.NYSE 839
TM.NYSE 1
KO.NYSE -5.9K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 141.33 USD
Peor transacción: -923 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 22
Máximo de pérdidas consecutivas: 76
Beneficio máximo consecutivo: +753.11 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 251.42 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ICMarketsEU-MT5-5
1.97 × 33
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.63 × 29485
Exness-MT5Real
2.68 × 98
otros 92...
No hay comentarios
2025.12.11 14:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.07 15:08
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.05 14:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 21:20
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.02 12:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 16:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.29 17:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.21 16:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 17:01
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 14:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 21:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.17 19:29
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 17:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 16:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 19:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 18:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 17:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 15:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 14:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 20:57
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
