SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Save yourself
Ly Cong Tai

Save yourself

Ly Cong Tai
0 avis
36 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -39%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
400
Bénéfice trades:
291 (72.75%)
Perte trades:
109 (27.25%)
Meilleure transaction:
1 141.33 USD
Pire transaction:
-923.05 USD
Bénéfice brut:
9 047.00 USD (2 804 883 pips)
Perte brute:
-8 127.19 USD (713 854 pips)
Gains consécutifs maximales:
204 (753.11 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 727.58 USD (22)
Ratio de Sharpe:
-0.08
Activité de trading:
98.50%
Charge de dépôt maximale:
198.18%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
23 jours
Facteur de récupération:
0.24
Longs trades:
352 (88.00%)
Courts trades:
48 (12.00%)
Facteur de profit:
1.11
Rendement attendu:
2.30 USD
Bénéfice moyen:
31.09 USD
Perte moyenne:
-74.56 USD
Pertes consécutives maximales:
76 (-2 251.42 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 251.42 USD (76)
Croissance mensuelle:
-14.26%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 145.21 USD
Maximal:
3 900.00 USD (143.84%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
83.10% (3 902.20 USD)
Par fonds propres:
62.30% (1 951.64 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AAPL.NAS 107
NVDA.NAS 102
XAUUSD 68
MSFT.NAS 52
TSLA.NAS 14
GOOG.NAS 12
AMZN.NAS 12
MVRS.NAS 7
BABA.NYSE 6
KER.PAR 5
SBUX.NAS 4
PEP.NAS 4
HD.NYSE 2
BA.NYSE 2
GME.NYSE 1
TM.NYSE 1
LMT.NYSE 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AAPL.NAS 2K
NVDA.NAS 435
XAUUSD 529
MSFT.NAS -966
TSLA.NAS -924
GOOG.NAS -833
AMZN.NAS -377
MVRS.NAS 355
BABA.NYSE -124
KER.PAR 346
SBUX.NAS 164
PEP.NAS 286
HD.NYSE 77
BA.NYSE -34
GME.NYSE 1
TM.NYSE 0
LMT.NYSE 18
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AAPL.NAS 2.5M
NVDA.NAS 162K
XAUUSD 6.5K
MSFT.NAS -215K
TSLA.NAS 2.8K
GOOG.NAS -28K
AMZN.NAS -399K
MVRS.NAS 30K
BABA.NYSE 2K
KER.PAR 24K
SBUX.NAS 1.2K
PEP.NAS 1.4K
HD.NYSE 1.6K
BA.NYSE -2.9K
GME.NYSE 839
TM.NYSE 1
LMT.NYSE 1.9K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 141.33 USD
Pire transaction: -923 USD
Gains consécutifs maximales: 22
Pertes consécutives maximales: 76
Bénéfice consécutif maximal: +753.11 USD
Perte consécutive maximale: -2 251.42 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3415
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
CapitalPointTrading-MT5-4
1.43 × 28
ICMarketsAU-Live
1.66 × 135
Exness-MT5Real7
1.71 × 76
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real17
2.06 × 17
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
86 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.08 10:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.07 17:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.07 17:03
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.09.05 12:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 15:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.08 16:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.01 14:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 18:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.18 14:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 17:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 14:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 11:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 08:21
No swaps are charged
2025.06.25 08:21
No swaps are charged
2025.06.19 18:45
No swaps are charged on the signal account
2025.06.14 14:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.10 12:00
Share of trading days is too low
2025.06.02 16:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.01 14:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.30 16:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Save yourself
30 USD par mois
-39%
0
0
USD
2K
USD
36
0%
400
72%
98%
1.11
2.30
USD
83%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.