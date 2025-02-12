SignaleKategorien
Ly Cong Tai

Save yourself

Ly Cong Tai
0 Bewertungen
49 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -63%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
746
Gewinntrades:
514 (68.90%)
Verlusttrades:
232 (31.10%)
Bester Trade:
1 141.33 USD
Schlechtester Trade:
-923.05 USD
Bruttoprofit:
16 269.92 USD (2 945 631 pips)
Bruttoverlust:
-14 922.35 USD (823 433 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
204 (753.11 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 727.58 USD (22)
Sharpe Ratio:
-0.06
Trading-Aktivität:
98.50%
Max deposit load:
198.18%
Letzter Trade:
11 Stunden
Trades pro Woche:
53
Durchschn. Haltezeit:
13 Tage
Erholungsfaktor:
0.35
Long-Positionen:
478 (64.08%)
Short-Positionen:
268 (35.92%)
Profit-Faktor:
1.09
Mathematische Gewinnerwartung:
1.81 USD
Durchschnittlicher Profit:
31.65 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-64.32 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
76 (-2 251.42 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 251.42 USD (76)
Wachstum pro Monat :
-20.80%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3 145.21 USD
Maximaler:
3 900.00 USD (143.84%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
83.10% (3 902.20 USD)
Kapital:
62.30% (1 951.64 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 301
AAPL.NAS 107
NVDA.NAS 104
TSLA.NAS 65
MSFT.NAS 52
MVRS.NAS 37
AMZN.NAS 14
GOOG.NAS 13
BABA.NYSE 11
HD.NYSE 9
BA.NYSE 9
KER.PAR 5
SBUX.NAS 5
PEP.NAS 4
ADBE.NAS 3
LMT.NYSE 2
NFLX.NAS 2
GME.NYSE 1
TM.NYSE 1
KO.NYSE 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 846
AAPL.NAS 2K
NVDA.NAS 379
TSLA.NAS -263
MSFT.NAS -966
MVRS.NAS 491
AMZN.NAS -316
GOOG.NAS -820
BABA.NYSE -787
HD.NYSE 9
BA.NYSE -173
KER.PAR 346
SBUX.NAS 128
PEP.NAS 286
ADBE.NAS 109
LMT.NYSE 162
NFLX.NAS -41
GME.NYSE 1
TM.NYSE 0
KO.NYSE -9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 28K
AAPL.NAS 2.5M
NVDA.NAS 162K
TSLA.NAS 7.1K
MSFT.NAS -215K
MVRS.NAS 26K
AMZN.NAS -386K
GOOG.NAS -26K
BABA.NYSE -3K
HD.NYSE 2.3K
BA.NYSE -25K
KER.PAR 24K
SBUX.NAS 841
PEP.NAS 1.4K
ADBE.NAS 26K
LMT.NYSE 4.8K
NFLX.NAS -298
GME.NYSE 839
TM.NYSE 1
KO.NYSE -5.9K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 141.33 USD
Schlechtester Trade: -923 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 22
Max. aufeinandergehende Verluste: 76
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +753.11 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 251.42 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ICMarketsEU-MT5-5
1.97 × 33
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.63 × 29485
Exness-MT5Real
2.68 × 98
noch 92 ...
Keine Bewertungen
2025.12.11 14:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.07 15:08
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.05 14:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 21:20
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.02 12:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 16:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.29 17:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.21 16:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 17:01
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 14:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 21:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.17 19:29
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 17:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 16:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 19:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 18:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 17:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 15:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 14:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 20:57
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
