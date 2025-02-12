СигналыРазделы
Ly Cong Tai

Save yourself

Ly Cong Tai
0 отзывов
49 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -63%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
746
Прибыльных трейдов:
514 (68.90%)
Убыточных трейдов:
232 (31.10%)
Лучший трейд:
1 141.33 USD
Худший трейд:
-923.05 USD
Общая прибыль:
16 269.92 USD (2 945 631 pips)
Общий убыток:
-14 922.35 USD (823 433 pips)
Макс. серия выигрышей:
204 (753.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 727.58 USD (22)
Коэффициент Шарпа:
-0.06
Торговая активность:
98.50%
Макс. загрузка депозита:
198.18%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
53
Ср. время удержания:
13 дней
Фактор восстановления:
0.35
Длинных трейдов:
478 (64.08%)
Коротких трейдов:
268 (35.92%)
Профит фактор:
1.09
Мат. ожидание:
1.81 USD
Средняя прибыль:
31.65 USD
Средний убыток:
-64.32 USD
Макс. серия проигрышей:
76 (-2 251.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 251.42 USD (76)
Прирост в месяц:
-20.80%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 145.21 USD
Максимальная:
3 900.00 USD (143.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
83.10% (3 902.20 USD)
По эквити:
62.30% (1 951.64 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 301
AAPL.NAS 107
NVDA.NAS 104
TSLA.NAS 65
MSFT.NAS 52
MVRS.NAS 37
AMZN.NAS 14
GOOG.NAS 13
BABA.NYSE 11
HD.NYSE 9
BA.NYSE 9
KER.PAR 5
SBUX.NAS 5
PEP.NAS 4
ADBE.NAS 3
LMT.NYSE 2
NFLX.NAS 2
GME.NYSE 1
TM.NYSE 1
KO.NYSE 1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 846
AAPL.NAS 2K
NVDA.NAS 379
TSLA.NAS -263
MSFT.NAS -966
MVRS.NAS 491
AMZN.NAS -316
GOOG.NAS -820
BABA.NYSE -787
HD.NYSE 9
BA.NYSE -173
KER.PAR 346
SBUX.NAS 128
PEP.NAS 286
ADBE.NAS 109
LMT.NYSE 162
NFLX.NAS -41
GME.NYSE 1
TM.NYSE 0
KO.NYSE -9
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 28K
AAPL.NAS 2.5M
NVDA.NAS 162K
TSLA.NAS 7.1K
MSFT.NAS -215K
MVRS.NAS 26K
AMZN.NAS -386K
GOOG.NAS -26K
BABA.NYSE -3K
HD.NYSE 2.3K
BA.NYSE -25K
KER.PAR 24K
SBUX.NAS 841
PEP.NAS 1.4K
ADBE.NAS 26K
LMT.NYSE 4.8K
NFLX.NAS -298
GME.NYSE 839
TM.NYSE 1
KO.NYSE -5.9K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 141.33 USD
Худший трейд: -923 USD
Макс. серия выигрышей: 22
Макс. серия проигрышей: 76
Макс. прибыль в серии: +753.11 USD
Макс. убыток в серии: -2 251.42 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ICMarketsEU-MT5-5
1.97 × 33
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.63 × 29485
Exness-MT5Real
2.68 × 98
Нет отзывов
2025.12.11 14:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.07 15:08
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.05 14:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 21:20
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.02 12:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 16:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.29 17:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.21 16:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 17:01
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 14:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 21:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.17 19:29
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 17:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 16:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 19:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 18:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 17:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 15:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 14:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 20:57
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Save yourself
30 USD в месяц
-63%
0
0
USD
4.4K
USD
49
0%
746
68%
98%
1.09
1.81
USD
83%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.