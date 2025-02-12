- Прирост
Всего трейдов:
746
Прибыльных трейдов:
514 (68.90%)
Убыточных трейдов:
232 (31.10%)
Лучший трейд:
1 141.33 USD
Худший трейд:
-923.05 USD
Общая прибыль:
16 269.92 USD (2 945 631 pips)
Общий убыток:
-14 922.35 USD (823 433 pips)
Макс. серия выигрышей:
204 (753.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 727.58 USD (22)
Коэффициент Шарпа:
-0.06
Торговая активность:
98.50%
Макс. загрузка депозита:
198.18%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
53
Ср. время удержания:
13 дней
Фактор восстановления:
0.35
Длинных трейдов:
478 (64.08%)
Коротких трейдов:
268 (35.92%)
Профит фактор:
1.09
Мат. ожидание:
1.81 USD
Средняя прибыль:
31.65 USD
Средний убыток:
-64.32 USD
Макс. серия проигрышей:
76 (-2 251.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 251.42 USD (76)
Прирост в месяц:
-20.80%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 145.21 USD
Максимальная:
3 900.00 USD (143.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
83.10% (3 902.20 USD)
По эквити:
62.30% (1 951.64 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|301
|AAPL.NAS
|107
|NVDA.NAS
|104
|TSLA.NAS
|65
|MSFT.NAS
|52
|MVRS.NAS
|37
|AMZN.NAS
|14
|GOOG.NAS
|13
|BABA.NYSE
|11
|HD.NYSE
|9
|BA.NYSE
|9
|KER.PAR
|5
|SBUX.NAS
|5
|PEP.NAS
|4
|ADBE.NAS
|3
|LMT.NYSE
|2
|NFLX.NAS
|2
|GME.NYSE
|1
|TM.NYSE
|1
|KO.NYSE
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|846
|AAPL.NAS
|2K
|NVDA.NAS
|379
|TSLA.NAS
|-263
|MSFT.NAS
|-966
|MVRS.NAS
|491
|AMZN.NAS
|-316
|GOOG.NAS
|-820
|BABA.NYSE
|-787
|HD.NYSE
|9
|BA.NYSE
|-173
|KER.PAR
|346
|SBUX.NAS
|128
|PEP.NAS
|286
|ADBE.NAS
|109
|LMT.NYSE
|162
|NFLX.NAS
|-41
|GME.NYSE
|1
|TM.NYSE
|0
|KO.NYSE
|-9
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|28K
|AAPL.NAS
|2.5M
|NVDA.NAS
|162K
|TSLA.NAS
|7.1K
|MSFT.NAS
|-215K
|MVRS.NAS
|26K
|AMZN.NAS
|-386K
|GOOG.NAS
|-26K
|BABA.NYSE
|-3K
|HD.NYSE
|2.3K
|BA.NYSE
|-25K
|KER.PAR
|24K
|SBUX.NAS
|841
|PEP.NAS
|1.4K
|ADBE.NAS
|26K
|LMT.NYSE
|4.8K
|NFLX.NAS
|-298
|GME.NYSE
|839
|TM.NYSE
|1
|KO.NYSE
|-5.9K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 141.33 USD
Худший трейд: -923 USD
Макс. серия выигрышей: 22
Макс. серия проигрышей: 76
Макс. прибыль в серии: +753.11 USD
Макс. убыток в серии: -2 251.42 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.97 × 33
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 29485
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
