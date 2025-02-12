시그널섹션
Ly Cong Tai

Save yourself

Ly Cong Tai
0 리뷰
50
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -58%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
755
이익 거래:
523 (69.27%)
손실 거래:
232 (30.73%)
최고의 거래:
1 141.33 USD
최악의 거래:
-923.05 USD
총 수익:
16 819.70 USD (2 963 387 pips)
총 손실:
-14 923.55 USD (823 433 pips)
연속 최대 이익:
204 (753.11 USD)
연속 최대 이익:
2 727.58 USD (22)
샤프 비율:
-0.06
거래 활동:
98.50%
최대 입금량:
198.18%
최근 거래:
16 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
13 일
회복 요인:
0.49
롱(주식매수):
483 (63.97%)
숏(주식차입매도):
272 (36.03%)
수익 요인:
1.13
기대수익:
2.51 USD
평균 이익:
32.16 USD
평균 손실:
-64.33 USD
연속 최대 손실:
76 (-2 251.42 USD)
연속 최대 손실:
-2 251.42 USD (76)
월별 성장률:
7.48%
연간 예측:
90.75%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3 145.21 USD
최대한의:
3 900.00 USD (143.84%)
상대적 삭감:
잔고별:
83.10% (3 902.20 USD)
자본금별:
62.30% (1 951.64 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 307
AAPL.NAS 107
NVDA.NAS 104
TSLA.NAS 65
MSFT.NAS 52
MVRS.NAS 37
AMZN.NAS 15
GOOG.NAS 13
BABA.NYSE 11
HD.NYSE 9
BA.NYSE 9
KER.PAR 5
SBUX.NAS 5
PEP.NAS 4
ADBE.NAS 3
TM.NYSE 2
LMT.NYSE 2
NFLX.NAS 2
GME.NYSE 1
KO.NYSE 1
NKE.NYSE 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 1K
AAPL.NAS 2K
NVDA.NAS 379
TSLA.NAS -263
MSFT.NAS -966
MVRS.NAS 491
AMZN.NAS -309
GOOG.NAS -820
BABA.NYSE -787
HD.NYSE 9
BA.NYSE -173
KER.PAR 346
SBUX.NAS 128
PEP.NAS 286
ADBE.NAS 109
TM.NYSE 51
LMT.NYSE 162
NFLX.NAS -41
GME.NYSE 1
KO.NYSE -9
NKE.NYSE 307
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 38K
AAPL.NAS 2.5M
NVDA.NAS 162K
TSLA.NAS 7.1K
MSFT.NAS -215K
MVRS.NAS 26K
AMZN.NAS -379K
GOOG.NAS -26K
BABA.NYSE -3K
HD.NYSE 2.3K
BA.NYSE -25K
KER.PAR 24K
SBUX.NAS 841
PEP.NAS 1.4K
ADBE.NAS 26K
TM.NYSE 512
LMT.NYSE 4.8K
NFLX.NAS -298
GME.NYSE 839
KO.NYSE -5.9K
NKE.NYSE 625
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 141.33 USD
최악의 거래: -923 USD
연속 최대 이익: 22
연속 최대 손실: 76
연속 최대 이익: +753.11 USD
연속 최대 손실: -2 251.42 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.64 × 29496
Exness-MT5Real
2.68 × 98
Exness-MT5Real17
2.82 × 17
94 더...
리뷰 없음
2025.12.31 17:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 15:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 14:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.07 15:08
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.05 14:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 21:20
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.02 12:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 16:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.29 17:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.21 16:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 17:01
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 14:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 21:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.17 19:29
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 17:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 16:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 19:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 18:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 17:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 15:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
