- 자본
- 축소
트레이드:
755
이익 거래:
523 (69.27%)
손실 거래:
232 (30.73%)
최고의 거래:
1 141.33 USD
최악의 거래:
-923.05 USD
총 수익:
16 819.70 USD (2 963 387 pips)
총 손실:
-14 923.55 USD (823 433 pips)
연속 최대 이익:
204 (753.11 USD)
연속 최대 이익:
2 727.58 USD (22)
샤프 비율:
-0.06
거래 활동:
98.50%
최대 입금량:
198.18%
최근 거래:
16 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
13 일
회복 요인:
0.49
롱(주식매수):
483 (63.97%)
숏(주식차입매도):
272 (36.03%)
수익 요인:
1.13
기대수익:
2.51 USD
평균 이익:
32.16 USD
평균 손실:
-64.33 USD
연속 최대 손실:
76 (-2 251.42 USD)
연속 최대 손실:
-2 251.42 USD (76)
월별 성장률:
7.48%
연간 예측:
90.75%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3 145.21 USD
최대한의:
3 900.00 USD (143.84%)
상대적 삭감:
잔고별:
83.10% (3 902.20 USD)
자본금별:
62.30% (1 951.64 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|307
|AAPL.NAS
|107
|NVDA.NAS
|104
|TSLA.NAS
|65
|MSFT.NAS
|52
|MVRS.NAS
|37
|AMZN.NAS
|15
|GOOG.NAS
|13
|BABA.NYSE
|11
|HD.NYSE
|9
|BA.NYSE
|9
|KER.PAR
|5
|SBUX.NAS
|5
|PEP.NAS
|4
|ADBE.NAS
|3
|TM.NYSE
|2
|LMT.NYSE
|2
|NFLX.NAS
|2
|GME.NYSE
|1
|KO.NYSE
|1
|NKE.NYSE
|1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1K
|AAPL.NAS
|2K
|NVDA.NAS
|379
|TSLA.NAS
|-263
|MSFT.NAS
|-966
|MVRS.NAS
|491
|AMZN.NAS
|-309
|GOOG.NAS
|-820
|BABA.NYSE
|-787
|HD.NYSE
|9
|BA.NYSE
|-173
|KER.PAR
|346
|SBUX.NAS
|128
|PEP.NAS
|286
|ADBE.NAS
|109
|TM.NYSE
|51
|LMT.NYSE
|162
|NFLX.NAS
|-41
|GME.NYSE
|1
|KO.NYSE
|-9
|NKE.NYSE
|307
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|38K
|AAPL.NAS
|2.5M
|NVDA.NAS
|162K
|TSLA.NAS
|7.1K
|MSFT.NAS
|-215K
|MVRS.NAS
|26K
|AMZN.NAS
|-379K
|GOOG.NAS
|-26K
|BABA.NYSE
|-3K
|HD.NYSE
|2.3K
|BA.NYSE
|-25K
|KER.PAR
|24K
|SBUX.NAS
|841
|PEP.NAS
|1.4K
|ADBE.NAS
|26K
|TM.NYSE
|512
|LMT.NYSE
|4.8K
|NFLX.NAS
|-298
|GME.NYSE
|839
|KO.NYSE
|-5.9K
|NKE.NYSE
|625
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 141.33 USD
최악의 거래: -923 USD
연속 최대 이익: 22
연속 최대 손실: 76
연속 최대 이익: +753.11 USD
연속 최대 손실: -2 251.42 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
EverestCM-Live
|0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
Eightcap-Live
|0.89 × 55
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
FXPIG-Server
|1.87 × 47
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
|2.64 × 29496
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
Exness-MT5Real17
|2.82 × 17
