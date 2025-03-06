SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Ant System
Aleksei Ershov

Ant System

Aleksei Ershov
1 inceleme
Güvenilirlik
55 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 63%
Alpari-MT5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 301
Kârla kapanan işlemler:
903 (69.40%)
Zararla kapanan işlemler:
398 (30.59%)
En iyi işlem:
42.64 USD
En kötü işlem:
-190.17 USD
Brüt kâr:
3 789.24 USD (219 875 pips)
Brüt zarar:
-3 190.89 USD (198 479 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (80.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
147.31 USD (14)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
57.07%
Maks. mevduat yükü:
29.29%
En son işlem:
13 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.96
Alış işlemleri:
716 (55.03%)
Satış işlemleri:
585 (44.97%)
Kâr faktörü:
1.19
Beklenen getiri:
0.46 USD
Ortalama kâr:
4.20 USD
Ortalama zarar:
-8.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-91.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-196.34 USD (8)
Aylık büyüme:
2.54%
Yıllık tahmin:
30.81%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
36.24 USD
Maksimum:
202.04 USD (18.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.87% (199.94 USD)
Varlığa göre:
42.59% (566.85 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 1301
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 598
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 21K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +42.64 USD
En kötü işlem: -190 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +80.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -91.99 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Just2Trade-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 8
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 8
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Swissquote-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 12
Tickmill-Live
0.00 × 1
AdmiralMarkets-MT5
0.11 × 9
Exness-MT5Real3
0.12 × 93
AlpariEvrasia-MT5
0.19 × 100
Exness-MT5Real7
0.29 × 14
TitanFX-MT5-01
0.30 × 79
ActivTrades-Server
0.37 × 176
GoMarkets-Live
0.42 × 19
HTOTAL.RU-MT5
0.46 × 26
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 40
Alpari-MT5
0.78 × 8299
ICMarkets-MT5
0.79 × 661
AdmiralMarkets-Live
0.85 × 99
FusionMarkets-Live
0.93 × 41
QTrade-Server
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
1.03 × 304
Exness-MT5Real
1.13 × 8
33 daha fazla...
An automatic trading system based on the behavior of social insects. Suitable only for hedging accounts. It is almost always in the market, constantly making a small profit, similar to how ants collect food in an anthill.


Ortalama derecelendirme:
terminal_55555
32
terminal_55555 2025.03.06 18:44 
 

Подписался на сигнал неделю назад 27.02.2025 . Пока конечно же рано судить, но все же...с четверга до четверга (1 неделя) результат +2,7% к счёту. Надеюсь, в конце месяца увидеть близ 10%. Это было бы круто! И это при том, что максимальная просадка пока не составляла больше 12$ из 1000$ на счету (1,2%). Через месяц постараюсь дополнить отзыв...

2025.09.21 00:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 07:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 08:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 09:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 08:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 12:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 23:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 04:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 03:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 01:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.16 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.06 22:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 10:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 05:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.05 13:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.30 10:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.23 10:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.19 19:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ant System
Ayda 30 USD
63%
0
0
USD
1.6K
USD
55
91%
1 301
69%
57%
1.18
0.46
USD
43%
1:500
Kopyala

