- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 301
Kârla kapanan işlemler:
903 (69.40%)
Zararla kapanan işlemler:
398 (30.59%)
En iyi işlem:
42.64 USD
En kötü işlem:
-190.17 USD
Brüt kâr:
3 789.24 USD (219 875 pips)
Brüt zarar:
-3 190.89 USD (198 479 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (80.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
147.31 USD (14)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
57.07%
Maks. mevduat yükü:
29.29%
En son işlem:
13 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.96
Alış işlemleri:
716 (55.03%)
Satış işlemleri:
585 (44.97%)
Kâr faktörü:
1.19
Beklenen getiri:
0.46 USD
Ortalama kâr:
4.20 USD
Ortalama zarar:
-8.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-91.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-196.34 USD (8)
Aylık büyüme:
2.54%
Yıllık tahmin:
30.81%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
36.24 USD
Maksimum:
202.04 USD (18.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.87% (199.94 USD)
Varlığa göre:
42.59% (566.85 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1301
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|598
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|21K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +42.64 USD
En kötü işlem: -190 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +80.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -91.99 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Just2Trade-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 8
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 8
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Swissquote-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 12
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.11 × 9
|
Exness-MT5Real3
|0.12 × 93
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.19 × 100
|
Exness-MT5Real7
|0.29 × 14
|
TitanFX-MT5-01
|0.30 × 79
|
ActivTrades-Server
|0.37 × 176
|
GoMarkets-Live
|0.42 × 19
|
HTOTAL.RU-MT5
|0.46 × 26
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 40
|
Alpari-MT5
|0.78 × 8299
|
ICMarkets-MT5
|0.79 × 661
|
AdmiralMarkets-Live
|0.85 × 99
|
FusionMarkets-Live
|0.93 × 41
|
QTrade-Server
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|1.03 × 304
|
Exness-MT5Real
|1.13 × 8
An automatic trading system based on the behavior of social insects. Suitable only for hedging accounts. It is almost always in the market, constantly making a small profit, similar to how ants collect food in an anthill.
Подписался на сигнал неделю назад 27.02.2025 . Пока конечно же рано судить, но все же...с четверга до четверга (1 неделя) результат +2,7% к счёту. Надеюсь, в конце месяца увидеть близ 10%. Это было бы круто! И это при том, что максимальная просадка пока не составляла больше 12$ из 1000$ на счету (1,2%). Через месяц постараюсь дополнить отзыв...