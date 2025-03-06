SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Ant System
Aleksei Ershov

Ant System

Aleksei Ershov
1 comentario
Fiabilidad
69 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 78%
Alpari-MT5
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 560
Transacciones Rentables:
1 076 (68.97%)
Transacciones Irrentables:
484 (31.03%)
Mejor transacción:
42.64 USD
Peor transacción:
-190.17 USD
Beneficio Bruto:
4 800.89 USD (263 671 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 060.03 USD (237 426 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
34 (80.13 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
147.31 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
56.01%
Carga máxima del depósito:
29.29%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
32
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
3.67
Transacciones Largas:
879 (56.35%)
Transacciones Cortas:
681 (43.65%)
Factor de Beneficio:
1.18
Beneficio Esperado:
0.47 USD
Beneficio medio:
4.46 USD
Pérdidas medias:
-8.39 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-91.99 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-196.34 USD (8)
Crecimiento al mes:
5.30%
Pronóstico anual:
64.35%
Trading algorítmico:
90%
Reducción de balance:
Absoluto:
36.24 USD
Máxima:
202.04 USD (18.08%)
Reducción relativa:
De balance:
17.87% (199.94 USD)
De fondos:
42.59% (566.85 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 1560
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 741
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 26K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +42.64 USD
Peor transacción: -190 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +80.13 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -91.99 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Alpari-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Just2Trade-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 8
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 8
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Swissquote-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 12
Tickmill-Live
0.00 × 1
AdmiralMarkets-MT5
0.11 × 9
Exness-MT5Real3
0.12 × 93
AlpariEvrasia-MT5
0.19 × 100
Exness-MT5Real7
0.29 × 14
TitanFX-MT5-01
0.30 × 79
ActivTrades-Server
0.37 × 176
GoMarkets-Live
0.42 × 19
HTOTAL.RU-MT5
0.46 × 26
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 40
Alpari-MT5
0.78 × 8299
ICMarkets-MT5
0.79 × 661
AdmiralMarkets-Live
0.85 × 99
FusionMarkets-Live
0.93 × 41
QTrade-Server
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
1.03 × 304
Exness-MT5Real
1.13 × 8
otros 33...
An automatic trading system based on the behavior of social insects. Suitable only for hedging accounts. It is almost always in the market, constantly making a small profit, similar to how ants collect food in an anthill.


Evaluación media:
terminal_55555
32
terminal_55555 2025.03.06 18:44 
 

Подписался на сигнал неделю назад 27.02.2025 . Пока конечно же рано судить, но все же...с четверга до четверга (1 неделя) результат +2,7% к счёту. Надеюсь, в конце месяца увидеть близ 10%. Это было бы круто! И это при том, что максимальная просадка пока не составляла больше 12$ из 1000$ на счету (1,2%). Через месяц постараюсь дополнить отзыв...

2025.12.22 13:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 04:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 10:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 20:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 19:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 10:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 07:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 16:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 15:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 14:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 09:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 12:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 17:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 12:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 17:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 10:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.14 22:17
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.14 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 18:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
