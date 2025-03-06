- Cuenta
Total de Trades:
1 560
Transacciones Rentables:
1 076 (68.97%)
Transacciones Irrentables:
484 (31.03%)
Mejor transacción:
42.64 USD
Peor transacción:
-190.17 USD
Beneficio Bruto:
4 800.89 USD (263 671 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 060.03 USD (237 426 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
34 (80.13 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
147.31 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
56.01%
Carga máxima del depósito:
29.29%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
32
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
3.67
Transacciones Largas:
879 (56.35%)
Transacciones Cortas:
681 (43.65%)
Factor de Beneficio:
1.18
Beneficio Esperado:
0.47 USD
Beneficio medio:
4.46 USD
Pérdidas medias:
-8.39 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-91.99 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-196.34 USD (8)
Crecimiento al mes:
5.30%
Pronóstico anual:
64.35%
Trading algorítmico:
90%
Reducción de balance:
Absoluto:
36.24 USD
Máxima:
202.04 USD (18.08%)
Reducción relativa:
De balance:
17.87% (199.94 USD)
De fondos:
42.59% (566.85 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1560
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|741
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|26K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +42.64 USD
Peor transacción: -190 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +80.13 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -91.99 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Alpari-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Just2Trade-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 8
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 8
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Swissquote-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 12
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.11 × 9
|
Exness-MT5Real3
|0.12 × 93
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.19 × 100
|
Exness-MT5Real7
|0.29 × 14
|
TitanFX-MT5-01
|0.30 × 79
|
ActivTrades-Server
|0.37 × 176
|
GoMarkets-Live
|0.42 × 19
|
HTOTAL.RU-MT5
|0.46 × 26
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 40
|
Alpari-MT5
|0.78 × 8299
|
ICMarkets-MT5
|0.79 × 661
|
AdmiralMarkets-Live
|0.85 × 99
|
FusionMarkets-Live
|0.93 × 41
|
QTrade-Server
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|1.03 × 304
|
Exness-MT5Real
|1.13 × 8
otros 33...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
An automatic trading system based on the behavior of social insects. Suitable only for hedging accounts. It is almost always in the market, constantly making a small profit, similar to how ants collect food in an anthill.
Подписался на сигнал неделю назад 27.02.2025 . Пока конечно же рано судить, но все же...с четверга до четверга (1 неделя) результат +2,7% к счёту. Надеюсь, в конце месяца увидеть близ 10%. Это было бы круто! И это при том, что максимальная просадка пока не составляла больше 12$ из 1000$ на счету (1,2%). Через месяц постараюсь дополнить отзыв...