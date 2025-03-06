SignauxSections
Ant System
Aleksei Ershov

Ant System

Aleksei Ershov
1 avis
Fiabilité
55 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 63%
Alpari-MT5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 301
Bénéfice trades:
903 (69.40%)
Perte trades:
398 (30.59%)
Meilleure transaction:
42.64 USD
Pire transaction:
-190.17 USD
Bénéfice brut:
3 789.24 USD (219 875 pips)
Perte brute:
-3 190.89 USD (198 479 pips)
Gains consécutifs maximales:
34 (80.13 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
147.31 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
57.07%
Charge de dépôt maximale:
29.29%
Dernier trade:
11 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
2.96
Longs trades:
716 (55.03%)
Courts trades:
585 (44.97%)
Facteur de profit:
1.19
Rendement attendu:
0.46 USD
Bénéfice moyen:
4.20 USD
Perte moyenne:
-8.02 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-91.99 USD)
Perte consécutive maximale:
-196.34 USD (8)
Croissance mensuelle:
3.61%
Prévision annuelle:
41.87%
Algo trading:
91%
Prélèvement par solde:
Absolu:
36.24 USD
Maximal:
202.04 USD (18.08%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.87% (199.94 USD)
Par fonds propres:
42.59% (566.85 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 1301
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 598
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 21K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +42.64 USD
Pire transaction: -190 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +80.13 USD
Perte consécutive maximale: -91.99 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Alpari-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Just2Trade-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 8
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 8
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Swissquote-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 12
Tickmill-Live
0.00 × 1
AdmiralMarkets-MT5
0.11 × 9
Exness-MT5Real3
0.12 × 93
AlpariEvrasia-MT5
0.19 × 100
Exness-MT5Real7
0.29 × 14
TitanFX-MT5-01
0.30 × 79
ActivTrades-Server
0.37 × 176
GoMarkets-Live
0.42 × 19
HTOTAL.RU-MT5
0.46 × 26
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 40
Alpari-MT5
0.78 × 8299
ICMarkets-MT5
0.79 × 661
AdmiralMarkets-Live
0.85 × 99
FusionMarkets-Live
0.93 × 41
QTrade-Server
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
1.03 × 304
Exness-MT5Real
1.13 × 8
33 plus...
An automatic trading system based on the behavior of social insects. Suitable only for hedging accounts. It is almost always in the market, constantly making a small profit, similar to how ants collect food in an anthill.


Note moyenne:
terminal_55555
32
terminal_55555 2025.03.06 18:44 
 

Подписался на сигнал неделю назад 27.02.2025 . Пока конечно же рано судить, но все же...с четверга до четверга (1 неделя) результат +2,7% к счёту. Надеюсь, в конце месяца увидеть близ 10%. Это было бы круто! И это при том, что максимальная просадка пока не составляла больше 12$ из 1000$ на счету (1,2%). Через месяц постараюсь дополнить отзыв...

2025.09.21 00:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 07:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 08:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 09:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 08:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 12:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 23:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 04:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 03:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 01:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.16 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.06 22:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 10:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 05:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.05 13:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.30 10:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.23 10:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.19 19:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Ant System
30 USD par mois
63%
0
0
USD
1.6K
USD
55
91%
1 301
69%
57%
1.18
0.46
USD
43%
1:500
