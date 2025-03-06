- Croissance
Trades:
1 301
Bénéfice trades:
903 (69.40%)
Perte trades:
398 (30.59%)
Meilleure transaction:
42.64 USD
Pire transaction:
-190.17 USD
Bénéfice brut:
3 789.24 USD (219 875 pips)
Perte brute:
-3 190.89 USD (198 479 pips)
Gains consécutifs maximales:
34 (80.13 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
147.31 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
57.07%
Charge de dépôt maximale:
29.29%
Dernier trade:
11 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
2.96
Longs trades:
716 (55.03%)
Courts trades:
585 (44.97%)
Facteur de profit:
1.19
Rendement attendu:
0.46 USD
Bénéfice moyen:
4.20 USD
Perte moyenne:
-8.02 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-91.99 USD)
Perte consécutive maximale:
-196.34 USD (8)
Croissance mensuelle:
3.61%
Prévision annuelle:
41.87%
Algo trading:
91%
Prélèvement par solde:
Absolu:
36.24 USD
Maximal:
202.04 USD (18.08%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.87% (199.94 USD)
Par fonds propres:
42.59% (566.85 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1301
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|598
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|21K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Alpari-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Just2Trade-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 8
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 8
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Swissquote-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 12
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.11 × 9
|
Exness-MT5Real3
|0.12 × 93
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.19 × 100
|
Exness-MT5Real7
|0.29 × 14
|
TitanFX-MT5-01
|0.30 × 79
|
ActivTrades-Server
|0.37 × 176
|
GoMarkets-Live
|0.42 × 19
|
HTOTAL.RU-MT5
|0.46 × 26
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 40
|
Alpari-MT5
|0.78 × 8299
|
ICMarkets-MT5
|0.79 × 661
|
AdmiralMarkets-Live
|0.85 × 99
|
FusionMarkets-Live
|0.93 × 41
|
QTrade-Server
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|1.03 × 304
|
Exness-MT5Real
|1.13 × 8
An automatic trading system based on the behavior of social insects. Suitable only for hedging accounts. It is almost always in the market, constantly making a small profit, similar to how ants collect food in an anthill.
Подписался на сигнал неделю назад 27.02.2025 . Пока конечно же рано судить, но все же...с четверга до четверга (1 неделя) результат +2,7% к счёту. Надеюсь, в конце месяца увидеть близ 10%. Это было бы круто! И это при том, что максимальная просадка пока не составляла больше 12$ из 1000$ на счету (1,2%). Через месяц постараюсь дополнить отзыв...