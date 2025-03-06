SignaleKategorien
Aleksei Ershov

Ant System

Aleksei Ershov
1 Bewertung
Zuverlässigkeit
69 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2024 78%
Alpari-MT5
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 560
Gewinntrades:
1 076 (68.97%)
Verlusttrades:
484 (31.03%)
Bester Trade:
42.64 USD
Schlechtester Trade:
-190.17 USD
Bruttoprofit:
4 800.89 USD (263 671 pips)
Bruttoverlust:
-4 060.03 USD (237 426 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
34 (80.13 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
147.31 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
56.01%
Max deposit load:
29.29%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
32
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
3.67
Long-Positionen:
879 (56.35%)
Short-Positionen:
681 (43.65%)
Profit-Faktor:
1.18
Mathematische Gewinnerwartung:
0.47 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.46 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.39 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-91.99 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-196.34 USD (8)
Wachstum pro Monat :
5.30%
Jahresprognose:
64.35%
Algo-Trading:
90%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
36.24 USD
Maximaler:
202.04 USD (18.08%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
17.87% (199.94 USD)
Kapital:
42.59% (566.85 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 1560
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 741
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 26K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +42.64 USD
Schlechtester Trade: -190 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +80.13 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -91.99 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Alpari-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Just2Trade-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 8
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 8
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Swissquote-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 12
Tickmill-Live
0.00 × 1
AdmiralMarkets-MT5
0.11 × 9
Exness-MT5Real3
0.12 × 93
AlpariEvrasia-MT5
0.19 × 100
Exness-MT5Real7
0.29 × 14
TitanFX-MT5-01
0.30 × 79
ActivTrades-Server
0.37 × 176
GoMarkets-Live
0.42 × 19
HTOTAL.RU-MT5
0.46 × 26
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 40
Alpari-MT5
0.78 × 8299
ICMarkets-MT5
0.79 × 661
AdmiralMarkets-Live
0.85 × 99
FusionMarkets-Live
0.93 × 41
QTrade-Server
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
1.03 × 304
Exness-MT5Real
1.13 × 8
An automatic trading system based on the behavior of social insects. Suitable only for hedging accounts. It is almost always in the market, constantly making a small profit, similar to how ants collect food in an anthill.


Durchschnittliche Bewertung:
terminal_55555
32
terminal_55555 2025.03.06 18:44 
 

Подписался на сигнал неделю назад 27.02.2025 . Пока конечно же рано судить, но все же...с четверга до четверга (1 неделя) результат +2,7% к счёту. Надеюсь, в конце месяца увидеть близ 10%. Это было бы круто! И это при том, что максимальная просадка пока не составляла больше 12$ из 1000$ на счету (1,2%). Через месяц постараюсь дополнить отзыв...

2025.12.28 16:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 13:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 04:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 10:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 20:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 19:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 10:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 07:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 16:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 15:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 14:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 09:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 12:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 17:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 12:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 17:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 10:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.14 22:17
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.14 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Ant System
78%
0
0
USD
1.7K
USD
69
90%
1 560
68%
56%
1.18
0.47
USD
43%
1:500
