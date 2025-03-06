Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Alpari-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Just2Trade-MT5 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 1 FBS-Real 0.00 × 1 Exness-MT5Real5 0.00 × 8 TradeMaxGlobal-Live 0.00 × 8 Exness-MT5Real2 0.00 × 3 Swissquote-Server 0.00 × 1 RoboForex-ECN 0.00 × 12 Tickmill-Live 0.00 × 1 AdmiralMarkets-MT5 0.11 × 9 Exness-MT5Real3 0.12 × 93 AlpariEvrasia-MT5 0.19 × 100 Exness-MT5Real7 0.29 × 14 TitanFX-MT5-01 0.30 × 79 ActivTrades-Server 0.37 × 176 GoMarkets-Live 0.42 × 19 HTOTAL.RU-MT5 0.46 × 26 AlpariEvrasia-Real01 0.50 × 40 Alpari-MT5 0.78 × 8299 ICMarkets-MT5 0.79 × 661 AdmiralMarkets-Live 0.85 × 99 FusionMarkets-Live 0.93 × 41 QTrade-Server 1.00 × 1 ICMarketsSC-MT5 1.03 × 304 Exness-MT5Real 1.13 × 8 noch 33 ...