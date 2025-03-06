- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 560
Gewinntrades:
1 076 (68.97%)
Verlusttrades:
484 (31.03%)
Bester Trade:
42.64 USD
Schlechtester Trade:
-190.17 USD
Bruttoprofit:
4 800.89 USD (263 671 pips)
Bruttoverlust:
-4 060.03 USD (237 426 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
34 (80.13 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
147.31 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
56.01%
Max deposit load:
29.29%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
32
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
3.67
Long-Positionen:
879 (56.35%)
Short-Positionen:
681 (43.65%)
Profit-Faktor:
1.18
Mathematische Gewinnerwartung:
0.47 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.46 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.39 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-91.99 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-196.34 USD (8)
Wachstum pro Monat :
5.30%
Jahresprognose:
64.35%
Algo-Trading:
90%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
36.24 USD
Maximaler:
202.04 USD (18.08%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
17.87% (199.94 USD)
Kapital:
42.59% (566.85 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1560
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|741
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|26K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +42.64 USD
Schlechtester Trade: -190 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +80.13 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -91.99 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Alpari-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Just2Trade-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 8
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 8
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Swissquote-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 12
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.11 × 9
|
Exness-MT5Real3
|0.12 × 93
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.19 × 100
|
Exness-MT5Real7
|0.29 × 14
|
TitanFX-MT5-01
|0.30 × 79
|
ActivTrades-Server
|0.37 × 176
|
GoMarkets-Live
|0.42 × 19
|
HTOTAL.RU-MT5
|0.46 × 26
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 40
|
Alpari-MT5
|0.78 × 8299
|
ICMarkets-MT5
|0.79 × 661
|
AdmiralMarkets-Live
|0.85 × 99
|
FusionMarkets-Live
|0.93 × 41
|
QTrade-Server
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|1.03 × 304
|
Exness-MT5Real
|1.13 × 8
noch 33 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
An automatic trading system based on the behavior of social insects. Suitable only for hedging accounts. It is almost always in the market, constantly making a small profit, similar to how ants collect food in an anthill.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
78%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
69
90%
1 560
68%
56%
1.18
0.47
USD
USD
43%
1:500
Подписался на сигнал неделю назад 27.02.2025 . Пока конечно же рано судить, но все же...с четверга до четверга (1 неделя) результат +2,7% к счёту. Надеюсь, в конце месяца увидеть близ 10%. Это было бы круто! И это при том, что максимальная просадка пока не составляла больше 12$ из 1000$ на счету (1,2%). Через месяц постараюсь дополнить отзыв...