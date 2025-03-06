- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 560
盈利交易:
1 076 (68.97%)
亏损交易:
484 (31.03%)
最好交易:
42.64 USD
最差交易:
-190.17 USD
毛利:
4 800.89 USD (263 671 pips)
毛利亏损:
-4 060.03 USD (237 426 pips)
最大连续赢利:
34 (80.13 USD)
最大连续盈利:
147.31 USD (14)
夏普比率:
0.06
交易活动:
56.01%
最大入金加载:
29.29%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
32
平均持有时间:
2 天
采收率:
3.67
长期交易:
879 (56.35%)
短期交易:
681 (43.65%)
利润因子:
1.18
预期回报:
0.47 USD
平均利润:
4.46 USD
平均损失:
-8.39 USD
最大连续失误:
16 (-91.99 USD)
最大连续亏损:
-196.34 USD (8)
每月增长:
5.30%
年度预测:
64.35%
算法交易:
90%
结余跌幅:
绝对:
36.24 USD
最大值:
202.04 USD (18.08%)
相对跌幅:
结余:
17.87% (199.94 USD)
净值:
42.59% (566.85 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1560
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|741
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|26K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +42.64 USD
最差交易: -190 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +80.13 USD
最大连续亏损: -91.99 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Alpari-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Just2Trade-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 8
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 8
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Swissquote-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 12
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.11 × 9
|
Exness-MT5Real3
|0.12 × 93
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.19 × 100
|
Exness-MT5Real7
|0.29 × 14
|
TitanFX-MT5-01
|0.30 × 79
|
ActivTrades-Server
|0.37 × 176
|
GoMarkets-Live
|0.42 × 19
|
HTOTAL.RU-MT5
|0.46 × 26
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 40
|
Alpari-MT5
|0.78 × 8299
|
ICMarkets-MT5
|0.79 × 661
|
AdmiralMarkets-Live
|0.85 × 99
|
FusionMarkets-Live
|0.93 × 41
|
QTrade-Server
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|1.03 × 304
|
Exness-MT5Real
|1.13 × 8
An automatic trading system based on the behavior of social insects. Suitable only for hedging accounts. It is almost always in the market, constantly making a small profit, similar to how ants collect food in an anthill.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
78%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
69
90%
1 560
68%
56%
1.18
0.47
USD
USD
43%
1:500
Подписался на сигнал неделю назад 27.02.2025 . Пока конечно же рано судить, но все же...с четверга до четверга (1 неделя) результат +2,7% к счёту. Надеюсь, в конце месяца увидеть близ 10%. Это было бы круто! И это при том, что максимальная просадка пока не составляла больше 12$ из 1000$ на счету (1,2%). Через месяц постараюсь дополнить отзыв...