Всего трейдов:
1 560
Прибыльных трейдов:
1 076 (68.97%)
Убыточных трейдов:
484 (31.03%)
Лучший трейд:
42.64 USD
Худший трейд:
-190.17 USD
Общая прибыль:
4 800.89 USD (263 671 pips)
Общий убыток:
-4 060.03 USD (237 426 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (80.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
147.31 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
56.01%
Макс. загрузка депозита:
29.29%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.67
Длинных трейдов:
879 (56.35%)
Коротких трейдов:
681 (43.65%)
Профит фактор:
1.18
Мат. ожидание:
0.47 USD
Средняя прибыль:
4.46 USD
Средний убыток:
-8.39 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-91.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-196.34 USD (8)
Прирост в месяц:
5.30%
Годовой прогноз:
64.35%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
36.24 USD
Максимальная:
202.04 USD (18.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.87% (199.94 USD)
По эквити:
42.59% (566.85 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1560
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|741
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|26K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Лучший трейд: +42.64 USD
Худший трейд: -190 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +80.13 USD
Макс. убыток в серии: -91.99 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Just2Trade-MT5
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
FBS-Real
|0.00 × 1
Exness-MT5Real5
|0.00 × 8
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 8
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
Swissquote-Server
|0.00 × 1
RoboForex-ECN
|0.00 × 12
Tickmill-Live
|0.00 × 1
AdmiralMarkets-MT5
|0.11 × 9
Exness-MT5Real3
|0.12 × 93
AlpariEvrasia-MT5
|0.19 × 100
Exness-MT5Real7
|0.29 × 14
TitanFX-MT5-01
|0.30 × 79
ActivTrades-Server
|0.37 × 176
GoMarkets-Live
|0.42 × 19
HTOTAL.RU-MT5
|0.46 × 26
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 40
Alpari-MT5
|0.78 × 8299
ICMarkets-MT5
|0.79 × 661
AdmiralMarkets-Live
|0.85 × 99
FusionMarkets-Live
|0.93 × 41
QTrade-Server
|1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
|1.03 × 304
Exness-MT5Real
|1.13 × 8
еще 33...
Автоматическая торговая система на основе поведения социальных насекомых. Подходит только для хеджинговых счетов. Почти всегда находится в рынке забирая постоянно небольшую прибыль, по аналогии как муравьи собирают еду в муравейник.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
78%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
69
90%
1 560
68%
56%
1.18
0.47
USD
USD
43%
1:500
Подписался на сигнал неделю назад 27.02.2025 . Пока конечно же рано судить, но все же...с четверга до четверга (1 неделя) результат +2,7% к счёту. Надеюсь, в конце месяца увидеть близ 10%. Это было бы круто! И это при том, что максимальная просадка пока не составляла больше 12$ из 1000$ на счету (1,2%). Через месяц постараюсь дополнить отзыв...