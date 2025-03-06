СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Ant System
Aleksei Ershov

Ant System

Aleksei Ershov
1 отзыв
Надежность
69 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 78%
Alpari-MT5
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 560
Прибыльных трейдов:
1 076 (68.97%)
Убыточных трейдов:
484 (31.03%)
Лучший трейд:
42.64 USD
Худший трейд:
-190.17 USD
Общая прибыль:
4 800.89 USD (263 671 pips)
Общий убыток:
-4 060.03 USD (237 426 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (80.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
147.31 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
56.01%
Макс. загрузка депозита:
29.29%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.67
Длинных трейдов:
879 (56.35%)
Коротких трейдов:
681 (43.65%)
Профит фактор:
1.18
Мат. ожидание:
0.47 USD
Средняя прибыль:
4.46 USD
Средний убыток:
-8.39 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-91.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-196.34 USD (8)
Прирост в месяц:
5.30%
Годовой прогноз:
64.35%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
36.24 USD
Максимальная:
202.04 USD (18.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.87% (199.94 USD)
По эквити:
42.59% (566.85 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 1560
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 741
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 26K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +42.64 USD
Худший трейд: -190 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +80.13 USD
Макс. убыток в серии: -91.99 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Just2Trade-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 8
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 8
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Swissquote-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 12
Tickmill-Live
0.00 × 1
AdmiralMarkets-MT5
0.11 × 9
Exness-MT5Real3
0.12 × 93
AlpariEvrasia-MT5
0.19 × 100
Exness-MT5Real7
0.29 × 14
TitanFX-MT5-01
0.30 × 79
ActivTrades-Server
0.37 × 176
GoMarkets-Live
0.42 × 19
HTOTAL.RU-MT5
0.46 × 26
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 40
Alpari-MT5
0.78 × 8299
ICMarkets-MT5
0.79 × 661
AdmiralMarkets-Live
0.85 × 99
FusionMarkets-Live
0.93 × 41
QTrade-Server
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
1.03 × 304
Exness-MT5Real
1.13 × 8
еще 33...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Автоматическая торговая система на основе поведения социальных насекомых. Подходит только для хеджинговых счетов. Почти всегда находится в рынке забирая постоянно небольшую прибыль, по аналогии как муравьи собирают еду в муравейник.
Средняя оценка:
terminal_55555
32
terminal_55555 2025.03.06 18:44 
 

Подписался на сигнал неделю назад 27.02.2025 . Пока конечно же рано судить, но все же...с четверга до четверга (1 неделя) результат +2,7% к счёту. Надеюсь, в конце месяца увидеть близ 10%. Это было бы круто! И это при том, что максимальная просадка пока не составляла больше 12$ из 1000$ на счету (1,2%). Через месяц постараюсь дополнить отзыв...

2025.12.22 13:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 04:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 10:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 20:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 19:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 10:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 07:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 16:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 15:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 14:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 09:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 12:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 17:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 12:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 17:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 10:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.14 22:17
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.14 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 18:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Ant System
30 USD в месяц
78%
0
0
USD
1.7K
USD
69
90%
1 560
68%
56%
1.18
0.47
USD
43%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.