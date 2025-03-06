- 자본
- 축소
트레이드:
1 560
이익 거래:
1 076 (68.97%)
손실 거래:
484 (31.03%)
최고의 거래:
42.64 USD
최악의 거래:
-190.17 USD
총 수익:
4 800.89 USD (263 671 pips)
총 손실:
-4 060.03 USD (237 426 pips)
연속 최대 이익:
34 (80.13 USD)
연속 최대 이익:
147.31 USD (14)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
53.80%
최대 입금량:
29.29%
최근 거래:
16 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
3.67
롱(주식매수):
879 (56.35%)
숏(주식차입매도):
681 (43.65%)
수익 요인:
1.18
기대수익:
0.47 USD
평균 이익:
4.46 USD
평균 손실:
-8.39 USD
연속 최대 손실:
16 (-91.99 USD)
연속 최대 손실:
-196.34 USD (8)
월별 성장률:
5.30%
연간 예측:
64.35%
Algo 트레이딩:
90%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
36.24 USD
최대한의:
202.04 USD (18.08%)
상대적 삭감:
잔고별:
17.87% (199.94 USD)
자본금별:
42.59% (566.85 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1560
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|741
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|26K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +42.64 USD
최악의 거래: -190 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +80.13 USD
연속 최대 손실: -91.99 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Alpari-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Just2Trade-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 8
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 8
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Swissquote-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 12
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.11 × 9
|
Exness-MT5Real3
|0.12 × 93
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.19 × 100
|
Exness-MT5Real7
|0.29 × 14
|
TitanFX-MT5-01
|0.30 × 79
|
ActivTrades-Server
|0.37 × 176
|
GoMarkets-Live
|0.42 × 19
|
HTOTAL.RU-MT5
|0.46 × 26
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 40
|
Alpari-MT5
|0.78 × 8299
|
ICMarkets-MT5
|0.79 × 661
|
AdmiralMarkets-Live
|0.85 × 99
|
FusionMarkets-Live
|0.93 × 41
|
QTrade-Server
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|1.03 × 304
|
Exness-MT5Real
|1.13 × 8
An automatic trading system based on the behavior of social insects. Suitable only for hedging accounts. It is almost always in the market, constantly making a small profit, similar to how ants collect food in an anthill.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
78%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
69
90%
1 560
68%
54%
1.18
0.47
USD
USD
43%
1:500
Подписался на сигнал неделю назад 27.02.2025 . Пока конечно же рано судить, но все же...с четверга до четверга (1 неделя) результат +2,7% к счёту. Надеюсь, в конце месяца увидеть близ 10%. Это было бы круто! И это при том, что максимальная просадка пока не составляла больше 12$ из 1000$ на счету (1,2%). Через месяц постараюсь дополнить отзыв...