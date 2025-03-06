- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 560
Negociações com lucro:
1 076 (68.97%)
Negociações com perda:
484 (31.03%)
Melhor negociação:
42.64 USD
Pior negociação:
-190.17 USD
Lucro bruto:
4 800.89 USD (263 671 pips)
Perda bruta:
-4 060.03 USD (237 426 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
34 (80.13 USD)
Máximo lucro consecutivo:
147.31 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
56.01%
Depósito máximo carregado:
29.29%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
32
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
3.67
Negociações longas:
879 (56.35%)
Negociações curtas:
681 (43.65%)
Fator de lucro:
1.18
Valor esperado:
0.47 USD
Lucro médio:
4.46 USD
Perda média:
-8.39 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-91.99 USD)
Máxima perda consecutiva:
-196.34 USD (8)
Crescimento mensal:
5.30%
Previsão anual:
64.35%
Algotrading:
90%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
36.24 USD
Máximo:
202.04 USD (18.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.87% (199.94 USD)
Pelo Capital Líquido:
42.59% (566.85 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1560
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|741
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|26K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +42.64 USD
Pior negociação: -190 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +80.13 USD
Máxima perda consecutiva: -91.99 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Alpari-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Just2Trade-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 8
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 8
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Swissquote-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 12
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.11 × 9
|
Exness-MT5Real3
|0.12 × 93
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.19 × 100
|
Exness-MT5Real7
|0.29 × 14
|
TitanFX-MT5-01
|0.30 × 79
|
ActivTrades-Server
|0.37 × 176
|
GoMarkets-Live
|0.42 × 19
|
HTOTAL.RU-MT5
|0.46 × 26
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 40
|
Alpari-MT5
|0.78 × 8299
|
ICMarkets-MT5
|0.79 × 661
|
AdmiralMarkets-Live
|0.85 × 99
|
FusionMarkets-Live
|0.93 × 41
|
QTrade-Server
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|1.03 × 304
|
Exness-MT5Real
|1.13 × 8
33 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
An automatic trading system based on the behavior of social insects. Suitable only for hedging accounts. It is almost always in the market, constantly making a small profit, similar to how ants collect food in an anthill.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
78%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
69
90%
1 560
68%
56%
1.18
0.47
USD
USD
43%
1:500
Подписался на сигнал неделю назад 27.02.2025 . Пока конечно же рано судить, но все же...с четверга до четверга (1 неделя) результат +2,7% к счёту. Надеюсь, в конце месяца увидеть близ 10%. Это было бы круто! И это при том, что максимальная просадка пока не составляла больше 12$ из 1000$ на счету (1,2%). Через месяц постараюсь дополнить отзыв...