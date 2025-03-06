SinaisSeções
Aleksei Ershov

Ant System

Aleksei Ershov
1 comentário
Confiabilidade
69 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 78%
Alpari-MT5
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 560
Negociações com lucro:
1 076 (68.97%)
Negociações com perda:
484 (31.03%)
Melhor negociação:
42.64 USD
Pior negociação:
-190.17 USD
Lucro bruto:
4 800.89 USD (263 671 pips)
Perda bruta:
-4 060.03 USD (237 426 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
34 (80.13 USD)
Máximo lucro consecutivo:
147.31 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
56.01%
Depósito máximo carregado:
29.29%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
32
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
3.67
Negociações longas:
879 (56.35%)
Negociações curtas:
681 (43.65%)
Fator de lucro:
1.18
Valor esperado:
0.47 USD
Lucro médio:
4.46 USD
Perda média:
-8.39 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-91.99 USD)
Máxima perda consecutiva:
-196.34 USD (8)
Crescimento mensal:
5.30%
Previsão anual:
64.35%
Algotrading:
90%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
36.24 USD
Máximo:
202.04 USD (18.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.87% (199.94 USD)
Pelo Capital Líquido:
42.59% (566.85 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 1560
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 741
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 26K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +42.64 USD
Pior negociação: -190 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +80.13 USD
Máxima perda consecutiva: -91.99 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Alpari-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Just2Trade-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 8
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 8
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Swissquote-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 12
Tickmill-Live
0.00 × 1
AdmiralMarkets-MT5
0.11 × 9
Exness-MT5Real3
0.12 × 93
AlpariEvrasia-MT5
0.19 × 100
Exness-MT5Real7
0.29 × 14
TitanFX-MT5-01
0.30 × 79
ActivTrades-Server
0.37 × 176
GoMarkets-Live
0.42 × 19
HTOTAL.RU-MT5
0.46 × 26
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 40
Alpari-MT5
0.78 × 8299
ICMarkets-MT5
0.79 × 661
AdmiralMarkets-Live
0.85 × 99
FusionMarkets-Live
0.93 × 41
QTrade-Server
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
1.03 × 304
Exness-MT5Real
1.13 × 8
33 mais ...
An automatic trading system based on the behavior of social insects. Suitable only for hedging accounts. It is almost always in the market, constantly making a small profit, similar to how ants collect food in an anthill.


Classificação Média:
terminal_55555
32
terminal_55555 2025.03.06 18:44 
 

Подписался на сигнал неделю назад 27.02.2025 . Пока конечно же рано судить, но все же...с четверга до четверга (1 неделя) результат +2,7% к счёту. Надеюсь, в конце месяца увидеть близ 10%. Это было бы круто! И это при том, что максимальная просадка пока не составляла больше 12$ из 1000$ на счету (1,2%). Через месяц постараюсь дополнить отзыв...

2025.12.22 13:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 04:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 10:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 20:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 19:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 10:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 07:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 16:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 15:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 14:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 09:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 12:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 17:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 12:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 17:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 10:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.14 22:17
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.14 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 18:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
