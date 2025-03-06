SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Ant System
Aleksei Ershov

Ant System

Aleksei Ershov
1 recensione
Affidabilità
55 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 63%
Alpari-MT5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 301
Profit Trade:
903 (69.40%)
Loss Trade:
398 (30.59%)
Best Trade:
42.64 USD
Worst Trade:
-190.17 USD
Profitto lordo:
3 789.24 USD (219 875 pips)
Perdita lorda:
-3 190.89 USD (198 479 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (80.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
147.31 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
57.07%
Massimo carico di deposito:
29.29%
Ultimo trade:
12 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.96
Long Trade:
716 (55.03%)
Short Trade:
585 (44.97%)
Fattore di profitto:
1.19
Profitto previsto:
0.46 USD
Profitto medio:
4.20 USD
Perdita media:
-8.02 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-91.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-196.34 USD (8)
Crescita mensile:
2.54%
Previsione annuale:
30.81%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
36.24 USD
Massimale:
202.04 USD (18.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.87% (199.94 USD)
Per equità:
42.59% (566.85 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 1301
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 598
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 21K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +42.64 USD
Worst Trade: -190 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +80.13 USD
Massima perdita consecutiva: -91.99 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Just2Trade-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 8
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 8
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Swissquote-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 12
Tickmill-Live
0.00 × 1
AdmiralMarkets-MT5
0.11 × 9
Exness-MT5Real3
0.12 × 93
AlpariEvrasia-MT5
0.19 × 100
Exness-MT5Real7
0.29 × 14
TitanFX-MT5-01
0.30 × 79
ActivTrades-Server
0.37 × 176
GoMarkets-Live
0.42 × 19
HTOTAL.RU-MT5
0.46 × 26
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 40
Alpari-MT5
0.78 × 8299
ICMarkets-MT5
0.79 × 661
AdmiralMarkets-Live
0.85 × 99
FusionMarkets-Live
0.93 × 41
QTrade-Server
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
1.03 × 304
Exness-MT5Real
1.13 × 8
33 più
An automatic trading system based on the behavior of social insects. Suitable only for hedging accounts. It is almost always in the market, constantly making a small profit, similar to how ants collect food in an anthill.


Valutazione media:
terminal_55555
32
terminal_55555 2025.03.06 18:44 
 

Подписался на сигнал неделю назад 27.02.2025 . Пока конечно же рано судить, но все же...с четверга до четверга (1 неделя) результат +2,7% к счёту. Надеюсь, в конце месяца увидеть близ 10%. Это было бы круто! И это при том, что максимальная просадка пока не составляла больше 12$ из 1000$ на счету (1,2%). Через месяц постараюсь дополнить отзыв...

2025.09.21 00:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 07:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 08:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 09:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 08:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 12:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 23:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 04:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 03:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 01:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.16 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.06 22:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 10:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 05:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.05 13:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.30 10:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.23 10:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.19 19:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Ant System
30USD al mese
63%
0
0
USD
1.6K
USD
55
91%
1 301
69%
57%
1.18
0.46
USD
43%
1:500
Copia

