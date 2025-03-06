- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 301
Profit Trade:
903 (69.40%)
Loss Trade:
398 (30.59%)
Best Trade:
42.64 USD
Worst Trade:
-190.17 USD
Profitto lordo:
3 789.24 USD (219 875 pips)
Perdita lorda:
-3 190.89 USD (198 479 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (80.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
147.31 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
57.07%
Massimo carico di deposito:
29.29%
Ultimo trade:
12 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.96
Long Trade:
716 (55.03%)
Short Trade:
585 (44.97%)
Fattore di profitto:
1.19
Profitto previsto:
0.46 USD
Profitto medio:
4.20 USD
Perdita media:
-8.02 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-91.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-196.34 USD (8)
Crescita mensile:
2.54%
Previsione annuale:
30.81%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
36.24 USD
Massimale:
202.04 USD (18.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.87% (199.94 USD)
Per equità:
42.59% (566.85 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1301
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|598
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|21K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +42.64 USD
Worst Trade: -190 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +80.13 USD
Massima perdita consecutiva: -91.99 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Just2Trade-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 8
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 8
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Swissquote-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 12
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.11 × 9
|
Exness-MT5Real3
|0.12 × 93
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.19 × 100
|
Exness-MT5Real7
|0.29 × 14
|
TitanFX-MT5-01
|0.30 × 79
|
ActivTrades-Server
|0.37 × 176
|
GoMarkets-Live
|0.42 × 19
|
HTOTAL.RU-MT5
|0.46 × 26
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 40
|
Alpari-MT5
|0.78 × 8299
|
ICMarkets-MT5
|0.79 × 661
|
AdmiralMarkets-Live
|0.85 × 99
|
FusionMarkets-Live
|0.93 × 41
|
QTrade-Server
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|1.03 × 304
|
Exness-MT5Real
|1.13 × 8
33 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
An automatic trading system based on the behavior of social insects. Suitable only for hedging accounts. It is almost always in the market, constantly making a small profit, similar to how ants collect food in an anthill.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
63%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
55
91%
1 301
69%
57%
1.18
0.46
USD
USD
43%
1:500
Подписался на сигнал неделю назад 27.02.2025 . Пока конечно же рано судить, но все же...с четверга до четверга (1 неделя) результат +2,7% к счёту. Надеюсь, в конце месяца увидеть близ 10%. Это было бы круто! И это при том, что максимальная просадка пока не составляла больше 12$ из 1000$ на счету (1,2%). Через месяц постараюсь дополнить отзыв...