シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Ant System
Aleksei Ershov

Ant System

Aleksei Ershov
レビュー1件
信頼性
69週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 78%
Alpari-MT5
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 560
利益トレード:
1 076 (68.97%)
損失トレード:
484 (31.03%)
ベストトレード:
42.64 USD
最悪のトレード:
-190.17 USD
総利益:
4 800.89 USD (263 671 pips)
総損失:
-4 060.03 USD (237 426 pips)
最大連続の勝ち:
34 (80.13 USD)
最大連続利益:
147.31 USD (14)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
56.01%
最大入金額:
29.29%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
32
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
3.67
長いトレード:
879 (56.35%)
短いトレード:
681 (43.65%)
プロフィットファクター:
1.18
期待されたペイオフ:
0.47 USD
平均利益:
4.46 USD
平均損失:
-8.39 USD
最大連続の負け:
16 (-91.99 USD)
最大連続損失:
-196.34 USD (8)
月間成長:
5.30%
年間予想:
64.35%
アルゴリズム取引:
90%
残高によるドローダウン:
絶対:
36.24 USD
最大の:
202.04 USD (18.08%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.87% (199.94 USD)
エクイティによる:
42.59% (566.85 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 1560
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 741
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 26K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +42.64 USD
最悪のトレード: -190 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +80.13 USD
最大連続損失: -91.99 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Alpari-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Just2Trade-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 8
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 8
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Swissquote-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 12
Tickmill-Live
0.00 × 1
AdmiralMarkets-MT5
0.11 × 9
Exness-MT5Real3
0.12 × 93
AlpariEvrasia-MT5
0.19 × 100
Exness-MT5Real7
0.29 × 14
TitanFX-MT5-01
0.30 × 79
ActivTrades-Server
0.37 × 176
GoMarkets-Live
0.42 × 19
HTOTAL.RU-MT5
0.46 × 26
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 40
Alpari-MT5
0.78 × 8299
ICMarkets-MT5
0.79 × 661
AdmiralMarkets-Live
0.85 × 99
FusionMarkets-Live
0.93 × 41
QTrade-Server
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
1.03 × 304
Exness-MT5Real
1.13 × 8
33 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
An automatic trading system based on the behavior of social insects. Suitable only for hedging accounts. It is almost always in the market, constantly making a small profit, similar to how ants collect food in an anthill.


平均の評価:
terminal_55555
32
terminal_55555 2025.03.06 18:44 
 

Подписался на сигнал неделю назад 27.02.2025 . Пока конечно же рано судить, но все же...с четверга до четверга (1 неделя) результат +2,7% к счёту. Надеюсь, в конце месяца увидеть близ 10%. Это было бы круто! И это при том, что максимальная просадка пока не составляла больше 12$ из 1000$ на счету (1,2%). Через месяц постараюсь дополнить отзыв...

2025.12.22 13:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 04:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 10:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 20:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 19:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 10:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 07:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 16:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 15:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 14:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 09:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 12:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 17:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 12:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 17:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 10:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.14 22:17
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.14 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 18:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Ant System
30 USD/月
78%
0
0
USD
1.7K
USD
69
90%
1 560
68%
56%
1.18
0.47
USD
43%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください