- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 560
利益トレード:
1 076 (68.97%)
損失トレード:
484 (31.03%)
ベストトレード:
42.64 USD
最悪のトレード:
-190.17 USD
総利益:
4 800.89 USD (263 671 pips)
総損失:
-4 060.03 USD (237 426 pips)
最大連続の勝ち:
34 (80.13 USD)
最大連続利益:
147.31 USD (14)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
56.01%
最大入金額:
29.29%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
32
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
3.67
長いトレード:
879 (56.35%)
短いトレード:
681 (43.65%)
プロフィットファクター:
1.18
期待されたペイオフ:
0.47 USD
平均利益:
4.46 USD
平均損失:
-8.39 USD
最大連続の負け:
16 (-91.99 USD)
最大連続損失:
-196.34 USD (8)
月間成長:
5.30%
年間予想:
64.35%
アルゴリズム取引:
90%
残高によるドローダウン:
絶対:
36.24 USD
最大の:
202.04 USD (18.08%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.87% (199.94 USD)
エクイティによる:
42.59% (566.85 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1560
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|741
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|26K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +42.64 USD
最悪のトレード: -190 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +80.13 USD
最大連続損失: -91.99 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Alpari-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Just2Trade-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 8
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 8
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Swissquote-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 12
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.11 × 9
|
Exness-MT5Real3
|0.12 × 93
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.19 × 100
|
Exness-MT5Real7
|0.29 × 14
|
TitanFX-MT5-01
|0.30 × 79
|
ActivTrades-Server
|0.37 × 176
|
GoMarkets-Live
|0.42 × 19
|
HTOTAL.RU-MT5
|0.46 × 26
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 40
|
Alpari-MT5
|0.78 × 8299
|
ICMarkets-MT5
|0.79 × 661
|
AdmiralMarkets-Live
|0.85 × 99
|
FusionMarkets-Live
|0.93 × 41
|
QTrade-Server
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|1.03 × 304
|
Exness-MT5Real
|1.13 × 8
An automatic trading system based on the behavior of social insects. Suitable only for hedging accounts. It is almost always in the market, constantly making a small profit, similar to how ants collect food in an anthill.
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
78%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
69
90%
1 560
68%
56%
1.18
0.47
USD
USD
43%
1:500
Подписался на сигнал неделю назад 27.02.2025 . Пока конечно же рано судить, но все же...с четверга до четверга (1 неделя) результат +2,7% к счёту. Надеюсь, в конце месяца увидеть близ 10%. Это было бы круто! И это при том, что максимальная просадка пока не составляла больше 12$ из 1000$ на счету (1,2%). Через месяц постараюсь дополнить отзыв...