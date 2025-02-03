SinyallerBölümler
Maksim Bezriadin

Alfa Forex MT5

Maksim Bezriadin
0 inceleme
173 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 -11%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 419
Kârla kapanan işlemler:
1 030 (72.58%)
Zararla kapanan işlemler:
389 (27.41%)
En iyi işlem:
249 921.31 RUB
En kötü işlem:
-208 612.76 RUB
Brüt kâr:
965 196.83 RUB (161 377 pips)
Brüt zarar:
-701 534.27 RUB (162 658 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (590.21 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
298 587.27 RUB (5)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
94.12%
Maks. mevduat yükü:
121.27%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.61
Alış işlemleri:
703 (49.54%)
Satış işlemleri:
716 (50.46%)
Kâr faktörü:
1.38
Beklenen getiri:
185.81 RUB
Ortalama kâr:
937.08 RUB
Ortalama zarar:
-1 803.43 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-21 167.71 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-432 519.39 RUB (4)
Aylık büyüme:
-24.23%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13 399.42 RUB
Maksimum:
432 519.39 RUB (65.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
76.62% (60 180.09 RUB)
Varlığa göre:
26.17% (335 415.28 RUB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSDrfd 347
AUDUSDrfd 220
USDCHFrfd 115
NZDUSDrfd 112
AUDJPYrfd 93
AUDCADrfd 81
GBPCADrfd 73
CHFJPYrfd 54
USDJPYrfd 52
USDCADrfd 45
EURJPYrfd 43
EURGBPrfd 41
EURUSDrfd 40
GBPJPYrfd 34
GBPCHFrfd 27
AUDCHFrfd 26
GBPNZDrfd 16
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSDrfd 213
AUDUSDrfd 4.3K
USDCHFrfd 300
NZDUSDrfd -805
AUDJPYrfd 135
AUDCADrfd 64
GBPCADrfd 50
CHFJPYrfd 41
USDJPYrfd 39
USDCADrfd 40
EURJPYrfd 33
EURGBPrfd 49
EURUSDrfd 256
GBPJPYrfd -269
GBPCHFrfd -43
AUDCHFrfd 14
GBPNZDrfd -19
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSDrfd 4.6K
AUDUSDrfd 13K
USDCHFrfd 6K
NZDUSDrfd -6.7K
AUDJPYrfd 5.9K
AUDCADrfd 3.7K
GBPCADrfd 3.4K
CHFJPYrfd 3K
USDJPYrfd 2.4K
USDCADrfd 2.3K
EURJPYrfd 2.2K
EURGBPrfd 1.9K
EURUSDrfd 1.8K
GBPJPYrfd -39K
GBPCHFrfd -4.6K
AUDCHFrfd 1.4K
GBPNZDrfd -3.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +249 921.31 RUB
En kötü işlem: -208 613 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +590.21 RUB
Maksimum ardışık zarar: -21 167.71 RUB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 21:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.30 15:02
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.29 13:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 05:53
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.19 21:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 00:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 05:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 16:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 13:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.15 08:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.25 23:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.22 08:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.05 05:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 08:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.28 04:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.26 23:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.20 19:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.20 08:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.03 20:27
Trading operations on the account were performed for only 140 days. This comprises 14.27% of days out of the 981 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Alfa Forex MT5
Ayda 30 USD
-11%
0
0
USD
913K
RUB
173
91%
1 419
72%
94%
1.37
185.81
RUB
77%
1:40
