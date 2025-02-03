- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 419
Kârla kapanan işlemler:
1 030 (72.58%)
Zararla kapanan işlemler:
389 (27.41%)
En iyi işlem:
249 921.31 RUB
En kötü işlem:
-208 612.76 RUB
Brüt kâr:
965 196.83 RUB (161 377 pips)
Brüt zarar:
-701 534.27 RUB (162 658 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (590.21 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
298 587.27 RUB (5)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
94.12%
Maks. mevduat yükü:
121.27%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.61
Alış işlemleri:
703 (49.54%)
Satış işlemleri:
716 (50.46%)
Kâr faktörü:
1.38
Beklenen getiri:
185.81 RUB
Ortalama kâr:
937.08 RUB
Ortalama zarar:
-1 803.43 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-21 167.71 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-432 519.39 RUB (4)
Aylık büyüme:
-24.23%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13 399.42 RUB
Maksimum:
432 519.39 RUB (65.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
76.62% (60 180.09 RUB)
Varlığa göre:
26.17% (335 415.28 RUB)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSDrfd
|347
|AUDUSDrfd
|220
|USDCHFrfd
|115
|NZDUSDrfd
|112
|AUDJPYrfd
|93
|AUDCADrfd
|81
|GBPCADrfd
|73
|CHFJPYrfd
|54
|USDJPYrfd
|52
|USDCADrfd
|45
|EURJPYrfd
|43
|EURGBPrfd
|41
|EURUSDrfd
|40
|GBPJPYrfd
|34
|GBPCHFrfd
|27
|AUDCHFrfd
|26
|GBPNZDrfd
|16
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSDrfd
|213
|AUDUSDrfd
|4.3K
|USDCHFrfd
|300
|NZDUSDrfd
|-805
|AUDJPYrfd
|135
|AUDCADrfd
|64
|GBPCADrfd
|50
|CHFJPYrfd
|41
|USDJPYrfd
|39
|USDCADrfd
|40
|EURJPYrfd
|33
|EURGBPrfd
|49
|EURUSDrfd
|256
|GBPJPYrfd
|-269
|GBPCHFrfd
|-43
|AUDCHFrfd
|14
|GBPNZDrfd
|-19
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSDrfd
|4.6K
|AUDUSDrfd
|13K
|USDCHFrfd
|6K
|NZDUSDrfd
|-6.7K
|AUDJPYrfd
|5.9K
|AUDCADrfd
|3.7K
|GBPCADrfd
|3.4K
|CHFJPYrfd
|3K
|USDJPYrfd
|2.4K
|USDCADrfd
|2.3K
|EURJPYrfd
|2.2K
|EURGBPrfd
|1.9K
|EURUSDrfd
|1.8K
|GBPJPYrfd
|-39K
|GBPCHFrfd
|-4.6K
|AUDCHFrfd
|1.4K
|GBPNZDrfd
|-3.3K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +249 921.31 RUB
En kötü işlem: -208 613 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +590.21 RUB
Maksimum ardışık zarar: -21 167.71 RUB
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-11%
0
0
USD
USD
913K
RUB
RUB
173
91%
1 419
72%
94%
1.37
185.81
RUB
RUB
77%
1:40