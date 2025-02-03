- Croissance
Trades:
1 419
Bénéfice trades:
1 030 (72.58%)
Perte trades:
389 (27.41%)
Meilleure transaction:
249 921.31 RUB
Pire transaction:
-208 612.76 RUB
Bénéfice brut:
965 196.83 RUB (161 377 pips)
Perte brute:
-701 534.27 RUB (162 658 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (590.21 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
298 587.27 RUB (5)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
94.12%
Charge de dépôt maximale:
121.27%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.61
Longs trades:
703 (49.54%)
Courts trades:
716 (50.46%)
Facteur de profit:
1.38
Rendement attendu:
185.81 RUB
Bénéfice moyen:
937.08 RUB
Perte moyenne:
-1 803.43 RUB
Pertes consécutives maximales:
23 (-21 167.71 RUB)
Perte consécutive maximale:
-432 519.39 RUB (4)
Croissance mensuelle:
-24.23%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
91%
Prélèvement par solde:
Absolu:
13 399.42 RUB
Maximal:
432 519.39 RUB (65.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
76.62% (60 180.09 RUB)
Par fonds propres:
26.17% (335 415.28 RUB)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPUSDrfd
|347
|AUDUSDrfd
|220
|USDCHFrfd
|115
|NZDUSDrfd
|112
|AUDJPYrfd
|93
|AUDCADrfd
|81
|GBPCADrfd
|73
|CHFJPYrfd
|54
|USDJPYrfd
|52
|USDCADrfd
|45
|EURJPYrfd
|43
|EURGBPrfd
|41
|EURUSDrfd
|40
|GBPJPYrfd
|34
|GBPCHFrfd
|27
|AUDCHFrfd
|26
|GBPNZDrfd
|16
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPUSDrfd
|213
|AUDUSDrfd
|4.3K
|USDCHFrfd
|300
|NZDUSDrfd
|-805
|AUDJPYrfd
|135
|AUDCADrfd
|64
|GBPCADrfd
|50
|CHFJPYrfd
|41
|USDJPYrfd
|39
|USDCADrfd
|40
|EURJPYrfd
|33
|EURGBPrfd
|49
|EURUSDrfd
|256
|GBPJPYrfd
|-269
|GBPCHFrfd
|-43
|AUDCHFrfd
|14
|GBPNZDrfd
|-19
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPUSDrfd
|4.6K
|AUDUSDrfd
|13K
|USDCHFrfd
|6K
|NZDUSDrfd
|-6.7K
|AUDJPYrfd
|5.9K
|AUDCADrfd
|3.7K
|GBPCADrfd
|3.4K
|CHFJPYrfd
|3K
|USDJPYrfd
|2.4K
|USDCADrfd
|2.3K
|EURJPYrfd
|2.2K
|EURGBPrfd
|1.9K
|EURUSDrfd
|1.8K
|GBPJPYrfd
|-39K
|GBPCHFrfd
|-4.6K
|AUDCHFrfd
|1.4K
|GBPNZDrfd
|-3.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Meilleure transaction: +249 921.31 RUB
Pire transaction: -208 613 RUB
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +590.21 RUB
Perte consécutive maximale: -21 167.71 RUB
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AlfaForexRU-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
