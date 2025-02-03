SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Alfa Forex MT5
Maksim Bezriadin

Alfa Forex MT5

Maksim Bezriadin
0 avis
173 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 -11%
AlfaForexRU-Real
1:40
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 419
Bénéfice trades:
1 030 (72.58%)
Perte trades:
389 (27.41%)
Meilleure transaction:
249 921.31 RUB
Pire transaction:
-208 612.76 RUB
Bénéfice brut:
965 196.83 RUB (161 377 pips)
Perte brute:
-701 534.27 RUB (162 658 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (590.21 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
298 587.27 RUB (5)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
94.12%
Charge de dépôt maximale:
121.27%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.61
Longs trades:
703 (49.54%)
Courts trades:
716 (50.46%)
Facteur de profit:
1.38
Rendement attendu:
185.81 RUB
Bénéfice moyen:
937.08 RUB
Perte moyenne:
-1 803.43 RUB
Pertes consécutives maximales:
23 (-21 167.71 RUB)
Perte consécutive maximale:
-432 519.39 RUB (4)
Croissance mensuelle:
-24.23%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
91%
Prélèvement par solde:
Absolu:
13 399.42 RUB
Maximal:
432 519.39 RUB (65.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
76.62% (60 180.09 RUB)
Par fonds propres:
26.17% (335 415.28 RUB)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSDrfd 347
AUDUSDrfd 220
USDCHFrfd 115
NZDUSDrfd 112
AUDJPYrfd 93
AUDCADrfd 81
GBPCADrfd 73
CHFJPYrfd 54
USDJPYrfd 52
USDCADrfd 45
EURJPYrfd 43
EURGBPrfd 41
EURUSDrfd 40
GBPJPYrfd 34
GBPCHFrfd 27
AUDCHFrfd 26
GBPNZDrfd 16
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSDrfd 213
AUDUSDrfd 4.3K
USDCHFrfd 300
NZDUSDrfd -805
AUDJPYrfd 135
AUDCADrfd 64
GBPCADrfd 50
CHFJPYrfd 41
USDJPYrfd 39
USDCADrfd 40
EURJPYrfd 33
EURGBPrfd 49
EURUSDrfd 256
GBPJPYrfd -269
GBPCHFrfd -43
AUDCHFrfd 14
GBPNZDrfd -19
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSDrfd 4.6K
AUDUSDrfd 13K
USDCHFrfd 6K
NZDUSDrfd -6.7K
AUDJPYrfd 5.9K
AUDCADrfd 3.7K
GBPCADrfd 3.4K
CHFJPYrfd 3K
USDJPYrfd 2.4K
USDCADrfd 2.3K
EURJPYrfd 2.2K
EURGBPrfd 1.9K
EURUSDrfd 1.8K
GBPJPYrfd -39K
GBPCHFrfd -4.6K
AUDCHFrfd 1.4K
GBPNZDrfd -3.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +249 921.31 RUB
Pire transaction: -208 613 RUB
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +590.21 RUB
Perte consécutive maximale: -21 167.71 RUB

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AlfaForexRU-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 21:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.30 15:02
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.29 13:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 05:53
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.19 21:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 00:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 05:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 16:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 13:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.15 08:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.25 23:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.22 08:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.05 05:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 08:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.28 04:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.26 23:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.20 19:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.20 08:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.03 20:27
Trading operations on the account were performed for only 140 days. This comprises 14.27% of days out of the 981 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Alfa Forex MT5
30 USD par mois
-11%
0
0
USD
913K
RUB
173
91%
1 419
72%
94%
1.37
185.81
RUB
77%
1:40
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.