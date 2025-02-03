- 자본
- 축소
트레이드:
1 570
이익 거래:
1 128 (71.84%)
손실 거래:
442 (28.15%)
최고의 거래:
249 921.31 RUB
최악의 거래:
-208 612.76 RUB
총 수익:
1 472 200.27 RUB (186 232 pips)
총 손실:
-1 297 078.53 RUB (194 435 pips)
연속 최대 이익:
17 (590.21 RUB)
연속 최대 이익:
298 587.27 RUB (5)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
96.12%
최대 입금량:
121.27%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
0.29
롱(주식매수):
776 (49.43%)
숏(주식차입매도):
794 (50.57%)
수익 요인:
1.14
기대수익:
111.54 RUB
평균 이익:
1 305.14 RUB
평균 손실:
-2 934.57 RUB
연속 최대 손실:
23 (-21 167.71 RUB)
연속 최대 손실:
-432 519.39 RUB (4)
월별 성장률:
11.23%
연간 예측:
136.20%
Algo 트레이딩:
90%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
13 399.42 RUB
최대한의:
607 011.86 RUB (92.20%)
상대적 삭감:
잔고별:
76.62% (60 180.09 RUB)
자본금별:
26.17% (335 415.28 RUB)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSDrfd
|396
|AUDUSDrfd
|312
|USDCHFrfd
|115
|NZDUSDrfd
|112
|AUDJPYrfd
|93
|AUDCADrfd
|81
|GBPCADrfd
|73
|USDJPYrfd
|62
|CHFJPYrfd
|54
|USDCADrfd
|45
|EURJPYrfd
|43
|EURGBPrfd
|41
|EURUSDrfd
|40
|GBPJPYrfd
|34
|GBPCHFrfd
|27
|AUDCHFrfd
|26
|GBPNZDrfd
|16
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSDrfd
|660
|AUDUSDrfd
|2.1K
|USDCHFrfd
|300
|NZDUSDrfd
|-805
|AUDJPYrfd
|135
|AUDCADrfd
|64
|GBPCADrfd
|50
|USDJPYrfd
|282
|CHFJPYrfd
|41
|USDCADrfd
|40
|EURJPYrfd
|33
|EURGBPrfd
|49
|EURUSDrfd
|256
|GBPJPYrfd
|-269
|GBPCHFrfd
|-43
|AUDCHFrfd
|14
|GBPNZDrfd
|-19
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSDrfd
|2.7K
|AUDUSDrfd
|8.7K
|USDCHFrfd
|6K
|NZDUSDrfd
|-6.7K
|AUDJPYrfd
|5.9K
|AUDCADrfd
|3.7K
|GBPCADrfd
|3.4K
|USDJPYrfd
|1.9K
|CHFJPYrfd
|3K
|USDCADrfd
|2.3K
|EURJPYrfd
|2.2K
|EURGBPrfd
|1.9K
|EURUSDrfd
|1.8K
|GBPJPYrfd
|-39K
|GBPCHFrfd
|-4.6K
|AUDCHFrfd
|1.4K
|GBPNZDrfd
|-3.3K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +249 921.31 RUB
최악의 거래: -208 613 RUB
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +590.21 RUB
연속 최대 손실: -21 167.71 RUB
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AlfaForexRU-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-14%
0
0
USD
USD
527K
RUB
RUB
189
90%
1 570
71%
96%
1.13
111.54
RUB
RUB
77%
1:40