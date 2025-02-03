시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Alfa Forex MT5
Maksim Bezriadin

Alfa Forex MT5

Maksim Bezriadin
0 리뷰
189
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2022 -14%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 570
이익 거래:
1 128 (71.84%)
손실 거래:
442 (28.15%)
최고의 거래:
249 921.31 RUB
최악의 거래:
-208 612.76 RUB
총 수익:
1 472 200.27 RUB (186 232 pips)
총 손실:
-1 297 078.53 RUB (194 435 pips)
연속 최대 이익:
17 (590.21 RUB)
연속 최대 이익:
298 587.27 RUB (5)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
96.12%
최대 입금량:
121.27%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
0.29
롱(주식매수):
776 (49.43%)
숏(주식차입매도):
794 (50.57%)
수익 요인:
1.14
기대수익:
111.54 RUB
평균 이익:
1 305.14 RUB
평균 손실:
-2 934.57 RUB
연속 최대 손실:
23 (-21 167.71 RUB)
연속 최대 손실:
-432 519.39 RUB (4)
월별 성장률:
11.23%
연간 예측:
136.20%
Algo 트레이딩:
90%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
13 399.42 RUB
최대한의:
607 011.86 RUB (92.20%)
상대적 삭감:
잔고별:
76.62% (60 180.09 RUB)
자본금별:
26.17% (335 415.28 RUB)

배포

심볼 Sell Buy
GBPUSDrfd 396
AUDUSDrfd 312
USDCHFrfd 115
NZDUSDrfd 112
AUDJPYrfd 93
AUDCADrfd 81
GBPCADrfd 73
USDJPYrfd 62
CHFJPYrfd 54
USDCADrfd 45
EURJPYrfd 43
EURGBPrfd 41
EURUSDrfd 40
GBPJPYrfd 34
GBPCHFrfd 27
AUDCHFrfd 26
GBPNZDrfd 16
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPUSDrfd 660
AUDUSDrfd 2.1K
USDCHFrfd 300
NZDUSDrfd -805
AUDJPYrfd 135
AUDCADrfd 64
GBPCADrfd 50
USDJPYrfd 282
CHFJPYrfd 41
USDCADrfd 40
EURJPYrfd 33
EURGBPrfd 49
EURUSDrfd 256
GBPJPYrfd -269
GBPCHFrfd -43
AUDCHFrfd 14
GBPNZDrfd -19
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPUSDrfd 2.7K
AUDUSDrfd 8.7K
USDCHFrfd 6K
NZDUSDrfd -6.7K
AUDJPYrfd 5.9K
AUDCADrfd 3.7K
GBPCADrfd 3.4K
USDJPYrfd 1.9K
CHFJPYrfd 3K
USDCADrfd 2.3K
EURJPYrfd 2.2K
EURGBPrfd 1.9K
EURUSDrfd 1.8K
GBPJPYrfd -39K
GBPCHFrfd -4.6K
AUDCHFrfd 1.4K
GBPNZDrfd -3.3K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +249 921.31 RUB
최악의 거래: -208 613 RUB
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +590.21 RUB
연속 최대 손실: -21 167.71 RUB

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AlfaForexRU-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

2025.11.05 01:38
Share of trading days is too low
2025.10.27 06:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 02:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 21:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 16:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 21:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.30 15:02
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.29 13:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 05:53
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.19 21:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 00:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 05:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 16:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 13:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.15 08:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.25 23:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.22 08:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.05 05:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 08:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.