Maksim Bezriadin

Alfa Forex MT5

Maksim Bezriadin
0 recensioni
173 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 -11%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 419
Profit Trade:
1 030 (72.58%)
Loss Trade:
389 (27.41%)
Best Trade:
249 921.31 RUB
Worst Trade:
-208 612.76 RUB
Profitto lordo:
965 196.83 RUB (161 377 pips)
Perdita lorda:
-701 534.27 RUB (162 658 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (590.21 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
298 587.27 RUB (5)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
94.12%
Massimo carico di deposito:
121.27%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.61
Long Trade:
703 (49.54%)
Short Trade:
716 (50.46%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
185.81 RUB
Profitto medio:
937.08 RUB
Perdita media:
-1 803.43 RUB
Massime perdite consecutive:
23 (-21 167.71 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-432 519.39 RUB (4)
Crescita mensile:
-24.23%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13 399.42 RUB
Massimale:
432 519.39 RUB (65.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
76.62% (60 180.09 RUB)
Per equità:
26.17% (335 415.28 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSDrfd 347
AUDUSDrfd 220
USDCHFrfd 115
NZDUSDrfd 112
AUDJPYrfd 93
AUDCADrfd 81
GBPCADrfd 73
CHFJPYrfd 54
USDJPYrfd 52
USDCADrfd 45
EURJPYrfd 43
EURGBPrfd 41
EURUSDrfd 40
GBPJPYrfd 34
GBPCHFrfd 27
AUDCHFrfd 26
GBPNZDrfd 16
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSDrfd 213
AUDUSDrfd 4.3K
USDCHFrfd 300
NZDUSDrfd -805
AUDJPYrfd 135
AUDCADrfd 64
GBPCADrfd 50
CHFJPYrfd 41
USDJPYrfd 39
USDCADrfd 40
EURJPYrfd 33
EURGBPrfd 49
EURUSDrfd 256
GBPJPYrfd -269
GBPCHFrfd -43
AUDCHFrfd 14
GBPNZDrfd -19
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSDrfd 4.6K
AUDUSDrfd 13K
USDCHFrfd 6K
NZDUSDrfd -6.7K
AUDJPYrfd 5.9K
AUDCADrfd 3.7K
GBPCADrfd 3.4K
CHFJPYrfd 3K
USDJPYrfd 2.4K
USDCADrfd 2.3K
EURJPYrfd 2.2K
EURGBPrfd 1.9K
EURUSDrfd 1.8K
GBPJPYrfd -39K
GBPCHFrfd -4.6K
AUDCHFrfd 1.4K
GBPNZDrfd -3.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +249 921.31 RUB
Worst Trade: -208 613 RUB
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +590.21 RUB
Massima perdita consecutiva: -21 167.71 RUB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 21:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.30 15:02
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.29 13:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 05:53
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.19 21:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 00:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 05:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 16:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 13:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.15 08:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.25 23:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.22 08:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.05 05:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 08:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.28 04:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.26 23:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.20 19:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.20 08:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.03 20:27
Trading operations on the account were performed for only 140 days. This comprises 14.27% of days out of the 981 days of the signal's entire lifetime.
