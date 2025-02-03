- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 419
Profit Trade:
1 030 (72.58%)
Loss Trade:
389 (27.41%)
Best Trade:
249 921.31 RUB
Worst Trade:
-208 612.76 RUB
Profitto lordo:
965 196.83 RUB (161 377 pips)
Perdita lorda:
-701 534.27 RUB (162 658 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (590.21 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
298 587.27 RUB (5)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
94.12%
Massimo carico di deposito:
121.27%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.61
Long Trade:
703 (49.54%)
Short Trade:
716 (50.46%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
185.81 RUB
Profitto medio:
937.08 RUB
Perdita media:
-1 803.43 RUB
Massime perdite consecutive:
23 (-21 167.71 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-432 519.39 RUB (4)
Crescita mensile:
-24.23%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13 399.42 RUB
Massimale:
432 519.39 RUB (65.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
76.62% (60 180.09 RUB)
Per equità:
26.17% (335 415.28 RUB)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSDrfd
|347
|AUDUSDrfd
|220
|USDCHFrfd
|115
|NZDUSDrfd
|112
|AUDJPYrfd
|93
|AUDCADrfd
|81
|GBPCADrfd
|73
|CHFJPYrfd
|54
|USDJPYrfd
|52
|USDCADrfd
|45
|EURJPYrfd
|43
|EURGBPrfd
|41
|EURUSDrfd
|40
|GBPJPYrfd
|34
|GBPCHFrfd
|27
|AUDCHFrfd
|26
|GBPNZDrfd
|16
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSDrfd
|213
|AUDUSDrfd
|4.3K
|USDCHFrfd
|300
|NZDUSDrfd
|-805
|AUDJPYrfd
|135
|AUDCADrfd
|64
|GBPCADrfd
|50
|CHFJPYrfd
|41
|USDJPYrfd
|39
|USDCADrfd
|40
|EURJPYrfd
|33
|EURGBPrfd
|49
|EURUSDrfd
|256
|GBPJPYrfd
|-269
|GBPCHFrfd
|-43
|AUDCHFrfd
|14
|GBPNZDrfd
|-19
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSDrfd
|4.6K
|AUDUSDrfd
|13K
|USDCHFrfd
|6K
|NZDUSDrfd
|-6.7K
|AUDJPYrfd
|5.9K
|AUDCADrfd
|3.7K
|GBPCADrfd
|3.4K
|CHFJPYrfd
|3K
|USDJPYrfd
|2.4K
|USDCADrfd
|2.3K
|EURJPYrfd
|2.2K
|EURGBPrfd
|1.9K
|EURUSDrfd
|1.8K
|GBPJPYrfd
|-39K
|GBPCHFrfd
|-4.6K
|AUDCHFrfd
|1.4K
|GBPNZDrfd
|-3.3K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +249 921.31 RUB
Worst Trade: -208 613 RUB
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +590.21 RUB
Massima perdita consecutiva: -21 167.71 RUB
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
