- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
1 561
Transacciones Rentables:
1 121 (71.81%)
Transacciones Irrentables:
440 (28.19%)
Mejor transacción:
249 921.31 RUB
Peor transacción:
-208 612.76 RUB
Beneficio Bruto:
1 459 051.30 RUB (185 070 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 294 214.19 RUB (193 966 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (590.21 RUB)
Beneficio máximo consecutivo:
298 587.27 RUB (5)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
96.12%
Carga máxima del depósito:
121.27%
Último trade:
14 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
0.27
Transacciones Largas:
770 (49.33%)
Transacciones Cortas:
791 (50.67%)
Factor de Beneficio:
1.13
Beneficio Esperado:
105.60 RUB
Beneficio medio:
1 301.56 RUB
Pérdidas medias:
-2 941.40 RUB
Máximo de pérdidas consecutivas:
23 (-21 167.71 RUB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-432 519.39 RUB (4)
Crecimiento al mes:
14.47%
Pronóstico anual:
175.51%
Trading algorítmico:
91%
Reducción de balance:
Absoluto:
13 399.42 RUB
Máxima:
607 011.86 RUB (92.20%)
Reducción relativa:
De balance:
76.62% (60 180.09 RUB)
De fondos:
26.17% (335 415.28 RUB)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSDrfd
|392
|AUDUSDrfd
|309
|USDCHFrfd
|115
|NZDUSDrfd
|112
|AUDJPYrfd
|93
|AUDCADrfd
|81
|GBPCADrfd
|73
|USDJPYrfd
|60
|CHFJPYrfd
|54
|USDCADrfd
|45
|EURJPYrfd
|43
|EURGBPrfd
|41
|EURUSDrfd
|40
|GBPJPYrfd
|34
|GBPCHFrfd
|27
|AUDCHFrfd
|26
|GBPNZDrfd
|16
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSDrfd
|624
|AUDUSDrfd
|2.1K
|USDCHFrfd
|300
|NZDUSDrfd
|-805
|AUDJPYrfd
|135
|AUDCADrfd
|64
|GBPCADrfd
|50
|USDJPYrfd
|203
|CHFJPYrfd
|41
|USDCADrfd
|40
|EURJPYrfd
|33
|EURGBPrfd
|49
|EURUSDrfd
|256
|GBPJPYrfd
|-269
|GBPCHFrfd
|-43
|AUDCHFrfd
|14
|GBPNZDrfd
|-19
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSDrfd
|2.1K
|AUDUSDrfd
|8.8K
|USDCHFrfd
|6K
|NZDUSDrfd
|-6.7K
|AUDJPYrfd
|5.9K
|AUDCADrfd
|3.7K
|GBPCADrfd
|3.4K
|USDJPYrfd
|1.7K
|CHFJPYrfd
|3K
|USDCADrfd
|2.3K
|EURJPYrfd
|2.2K
|EURGBPrfd
|1.9K
|EURUSDrfd
|1.8K
|GBPJPYrfd
|-39K
|GBPCHFrfd
|-4.6K
|AUDCHFrfd
|1.4K
|GBPNZDrfd
|-3.3K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +249 921.31 RUB
Peor transacción: -208 613 RUB
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +590.21 RUB
Pérdidas máximas consecutivas: -21 167.71 RUB
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AlfaForexRU-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
