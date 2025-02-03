SeñalesSecciones
Maksim Bezriadin

Alfa Forex MT5

Maksim Bezriadin
0 comentarios
187 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2022 -16%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 561
Transacciones Rentables:
1 121 (71.81%)
Transacciones Irrentables:
440 (28.19%)
Mejor transacción:
249 921.31 RUB
Peor transacción:
-208 612.76 RUB
Beneficio Bruto:
1 459 051.30 RUB (185 070 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 294 214.19 RUB (193 966 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (590.21 RUB)
Beneficio máximo consecutivo:
298 587.27 RUB (5)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
96.12%
Carga máxima del depósito:
121.27%
Último trade:
14 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
0.27
Transacciones Largas:
770 (49.33%)
Transacciones Cortas:
791 (50.67%)
Factor de Beneficio:
1.13
Beneficio Esperado:
105.60 RUB
Beneficio medio:
1 301.56 RUB
Pérdidas medias:
-2 941.40 RUB
Máximo de pérdidas consecutivas:
23 (-21 167.71 RUB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-432 519.39 RUB (4)
Crecimiento al mes:
14.47%
Pronóstico anual:
175.51%
Trading algorítmico:
91%
Reducción de balance:
Absoluto:
13 399.42 RUB
Máxima:
607 011.86 RUB (92.20%)
Reducción relativa:
De balance:
76.62% (60 180.09 RUB)
De fondos:
26.17% (335 415.28 RUB)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSDrfd 392
AUDUSDrfd 309
USDCHFrfd 115
NZDUSDrfd 112
AUDJPYrfd 93
AUDCADrfd 81
GBPCADrfd 73
USDJPYrfd 60
CHFJPYrfd 54
USDCADrfd 45
EURJPYrfd 43
EURGBPrfd 41
EURUSDrfd 40
GBPJPYrfd 34
GBPCHFrfd 27
AUDCHFrfd 26
GBPNZDrfd 16
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSDrfd 624
AUDUSDrfd 2.1K
USDCHFrfd 300
NZDUSDrfd -805
AUDJPYrfd 135
AUDCADrfd 64
GBPCADrfd 50
USDJPYrfd 203
CHFJPYrfd 41
USDCADrfd 40
EURJPYrfd 33
EURGBPrfd 49
EURUSDrfd 256
GBPJPYrfd -269
GBPCHFrfd -43
AUDCHFrfd 14
GBPNZDrfd -19
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSDrfd 2.1K
AUDUSDrfd 8.8K
USDCHFrfd 6K
NZDUSDrfd -6.7K
AUDJPYrfd 5.9K
AUDCADrfd 3.7K
GBPCADrfd 3.4K
USDJPYrfd 1.7K
CHFJPYrfd 3K
USDCADrfd 2.3K
EURJPYrfd 2.2K
EURGBPrfd 1.9K
EURUSDrfd 1.8K
GBPJPYrfd -39K
GBPCHFrfd -4.6K
AUDCHFrfd 1.4K
GBPNZDrfd -3.3K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +249 921.31 RUB
Peor transacción: -208 613 RUB
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +590.21 RUB
Pérdidas máximas consecutivas: -21 167.71 RUB

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AlfaForexRU-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.11.05 01:38
Share of trading days is too low
2025.10.27 06:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 02:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 21:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 16:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 21:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.30 15:02
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.29 13:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 05:53
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.19 21:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 00:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 05:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 16:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 13:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.15 08:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.25 23:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.22 08:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.05 05:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 08:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
