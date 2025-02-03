シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Alfa Forex MT5
Maksim Bezriadin

Alfa Forex MT5

Maksim Bezriadin
レビュー0件
187週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2022 -16%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 561
利益トレード:
1 121 (71.81%)
損失トレード:
440 (28.19%)
ベストトレード:
249 921.31 RUB
最悪のトレード:
-208 612.76 RUB
総利益:
1 459 051.30 RUB (185 070 pips)
総損失:
-1 294 214.19 RUB (193 966 pips)
最大連続の勝ち:
17 (590.21 RUB)
最大連続利益:
298 587.27 RUB (5)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
96.12%
最大入金額:
121.27%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.27
長いトレード:
770 (49.33%)
短いトレード:
791 (50.67%)
プロフィットファクター:
1.13
期待されたペイオフ:
105.60 RUB
平均利益:
1 301.56 RUB
平均損失:
-2 941.40 RUB
最大連続の負け:
23 (-21 167.71 RUB)
最大連続損失:
-432 519.39 RUB (4)
月間成長:
14.47%
年間予想:
175.51%
アルゴリズム取引:
91%
残高によるドローダウン:
絶対:
13 399.42 RUB
最大の:
607 011.86 RUB (92.20%)
比較ドローダウン:
残高による:
76.62% (60 180.09 RUB)
エクイティによる:
26.17% (335 415.28 RUB)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSDrfd 392
AUDUSDrfd 309
USDCHFrfd 115
NZDUSDrfd 112
AUDJPYrfd 93
AUDCADrfd 81
GBPCADrfd 73
USDJPYrfd 60
CHFJPYrfd 54
USDCADrfd 45
EURJPYrfd 43
EURGBPrfd 41
EURUSDrfd 40
GBPJPYrfd 34
GBPCHFrfd 27
AUDCHFrfd 26
GBPNZDrfd 16
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSDrfd 624
AUDUSDrfd 2.1K
USDCHFrfd 300
NZDUSDrfd -805
AUDJPYrfd 135
AUDCADrfd 64
GBPCADrfd 50
USDJPYrfd 203
CHFJPYrfd 41
USDCADrfd 40
EURJPYrfd 33
EURGBPrfd 49
EURUSDrfd 256
GBPJPYrfd -269
GBPCHFrfd -43
AUDCHFrfd 14
GBPNZDrfd -19
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSDrfd 2.1K
AUDUSDrfd 8.8K
USDCHFrfd 6K
NZDUSDrfd -6.7K
AUDJPYrfd 5.9K
AUDCADrfd 3.7K
GBPCADrfd 3.4K
USDJPYrfd 1.7K
CHFJPYrfd 3K
USDCADrfd 2.3K
EURJPYrfd 2.2K
EURGBPrfd 1.9K
EURUSDrfd 1.8K
GBPJPYrfd -39K
GBPCHFrfd -4.6K
AUDCHFrfd 1.4K
GBPNZDrfd -3.3K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +249 921.31 RUB
最悪のトレード: -208 613 RUB
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +590.21 RUB
最大連続損失: -21 167.71 RUB

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

2025.11.05 01:38
Share of trading days is too low
2025.10.27 06:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 02:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 21:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 16:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 21:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.30 15:02
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.29 13:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 05:53
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.19 21:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 00:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 05:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 16:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 13:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.15 08:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.25 23:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.22 08:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.05 05:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 08:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
