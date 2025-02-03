- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 561
Negociações com lucro:
1 121 (71.81%)
Negociações com perda:
440 (28.19%)
Melhor negociação:
249 921.31 RUB
Pior negociação:
-208 612.76 RUB
Lucro bruto:
1 459 051.30 RUB (185 070 pips)
Perda bruta:
-1 294 214.19 RUB (193 966 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (590.21 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
298 587.27 RUB (5)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
96.12%
Depósito máximo carregado:
121.27%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.27
Negociações longas:
770 (49.33%)
Negociações curtas:
791 (50.67%)
Fator de lucro:
1.13
Valor esperado:
105.60 RUB
Lucro médio:
1 301.56 RUB
Perda média:
-2 941.40 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
23 (-21 167.71 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-432 519.39 RUB (4)
Crescimento mensal:
14.47%
Previsão anual:
175.51%
Algotrading:
91%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
13 399.42 RUB
Máximo:
607 011.86 RUB (92.20%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
76.62% (60 180.09 RUB)
Pelo Capital Líquido:
26.17% (335 415.28 RUB)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSDrfd
|392
|AUDUSDrfd
|309
|USDCHFrfd
|115
|NZDUSDrfd
|112
|AUDJPYrfd
|93
|AUDCADrfd
|81
|GBPCADrfd
|73
|USDJPYrfd
|60
|CHFJPYrfd
|54
|USDCADrfd
|45
|EURJPYrfd
|43
|EURGBPrfd
|41
|EURUSDrfd
|40
|GBPJPYrfd
|34
|GBPCHFrfd
|27
|AUDCHFrfd
|26
|GBPNZDrfd
|16
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSDrfd
|624
|AUDUSDrfd
|2.1K
|USDCHFrfd
|300
|NZDUSDrfd
|-805
|AUDJPYrfd
|135
|AUDCADrfd
|64
|GBPCADrfd
|50
|USDJPYrfd
|203
|CHFJPYrfd
|41
|USDCADrfd
|40
|EURJPYrfd
|33
|EURGBPrfd
|49
|EURUSDrfd
|256
|GBPJPYrfd
|-269
|GBPCHFrfd
|-43
|AUDCHFrfd
|14
|GBPNZDrfd
|-19
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSDrfd
|2.1K
|AUDUSDrfd
|8.8K
|USDCHFrfd
|6K
|NZDUSDrfd
|-6.7K
|AUDJPYrfd
|5.9K
|AUDCADrfd
|3.7K
|GBPCADrfd
|3.4K
|USDJPYrfd
|1.7K
|CHFJPYrfd
|3K
|USDCADrfd
|2.3K
|EURJPYrfd
|2.2K
|EURGBPrfd
|1.9K
|EURUSDrfd
|1.8K
|GBPJPYrfd
|-39K
|GBPCHFrfd
|-4.6K
|AUDCHFrfd
|1.4K
|GBPNZDrfd
|-3.3K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +249 921.31 RUB
Pior negociação: -208 613 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +590.21 RUB
Máxima perda consecutiva: -21 167.71 RUB
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
