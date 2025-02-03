SinaisSeções
Maksim Bezriadin

Alfa Forex MT5

Maksim Bezriadin
0 comentários
187 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2022 -16%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 561
Negociações com lucro:
1 121 (71.81%)
Negociações com perda:
440 (28.19%)
Melhor negociação:
249 921.31 RUB
Pior negociação:
-208 612.76 RUB
Lucro bruto:
1 459 051.30 RUB (185 070 pips)
Perda bruta:
-1 294 214.19 RUB (193 966 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (590.21 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
298 587.27 RUB (5)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
96.12%
Depósito máximo carregado:
121.27%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.27
Negociações longas:
770 (49.33%)
Negociações curtas:
791 (50.67%)
Fator de lucro:
1.13
Valor esperado:
105.60 RUB
Lucro médio:
1 301.56 RUB
Perda média:
-2 941.40 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
23 (-21 167.71 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-432 519.39 RUB (4)
Crescimento mensal:
14.47%
Previsão anual:
175.51%
Algotrading:
91%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
13 399.42 RUB
Máximo:
607 011.86 RUB (92.20%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
76.62% (60 180.09 RUB)
Pelo Capital Líquido:
26.17% (335 415.28 RUB)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSDrfd 392
AUDUSDrfd 309
USDCHFrfd 115
NZDUSDrfd 112
AUDJPYrfd 93
AUDCADrfd 81
GBPCADrfd 73
USDJPYrfd 60
CHFJPYrfd 54
USDCADrfd 45
EURJPYrfd 43
EURGBPrfd 41
EURUSDrfd 40
GBPJPYrfd 34
GBPCHFrfd 27
AUDCHFrfd 26
GBPNZDrfd 16
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSDrfd 624
AUDUSDrfd 2.1K
USDCHFrfd 300
NZDUSDrfd -805
AUDJPYrfd 135
AUDCADrfd 64
GBPCADrfd 50
USDJPYrfd 203
CHFJPYrfd 41
USDCADrfd 40
EURJPYrfd 33
EURGBPrfd 49
EURUSDrfd 256
GBPJPYrfd -269
GBPCHFrfd -43
AUDCHFrfd 14
GBPNZDrfd -19
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSDrfd 2.1K
AUDUSDrfd 8.8K
USDCHFrfd 6K
NZDUSDrfd -6.7K
AUDJPYrfd 5.9K
AUDCADrfd 3.7K
GBPCADrfd 3.4K
USDJPYrfd 1.7K
CHFJPYrfd 3K
USDCADrfd 2.3K
EURJPYrfd 2.2K
EURGBPrfd 1.9K
EURUSDrfd 1.8K
GBPJPYrfd -39K
GBPCHFrfd -4.6K
AUDCHFrfd 1.4K
GBPNZDrfd -3.3K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +249 921.31 RUB
Pior negociação: -208 613 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +590.21 RUB
Máxima perda consecutiva: -21 167.71 RUB

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.11.05 01:38
Share of trading days is too low
2025.10.27 06:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 02:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 21:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 16:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 21:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.30 15:02
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.29 13:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 05:53
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.19 21:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 00:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 05:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 16:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 13:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.15 08:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.25 23:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.22 08:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.05 05:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 08:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
