Maksim Bezriadin

Alfa Forex MT5

Maksim Bezriadin
0条评论
187
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2022 -16%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 561
盈利交易:
1 121 (71.81%)
亏损交易:
440 (28.19%)
最好交易:
249 921.31 RUB
最差交易:
-208 612.76 RUB
毛利:
1 459 051.30 RUB (185 070 pips)
毛利亏损:
-1 294 214.19 RUB (193 966 pips)
最大连续赢利:
17 (590.21 RUB)
最大连续盈利:
298 587.27 RUB (5)
夏普比率:
0.05
交易活动:
96.12%
最大入金加载:
121.27%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.27
长期交易:
770 (49.33%)
短期交易:
791 (50.67%)
利润因子:
1.13
预期回报:
105.60 RUB
平均利润:
1 301.56 RUB
平均损失:
-2 941.40 RUB
最大连续失误:
23 (-21 167.71 RUB)
最大连续亏损:
-432 519.39 RUB (4)
每月增长:
14.47%
年度预测:
175.51%
算法交易:
91%
结余跌幅:
绝对:
13 399.42 RUB
最大值:
607 011.86 RUB (92.20%)
相对跌幅:
结余:
76.62% (60 180.09 RUB)
净值:
26.17% (335 415.28 RUB)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSDrfd 392
AUDUSDrfd 309
USDCHFrfd 115
NZDUSDrfd 112
AUDJPYrfd 93
AUDCADrfd 81
GBPCADrfd 73
USDJPYrfd 60
CHFJPYrfd 54
USDCADrfd 45
EURJPYrfd 43
EURGBPrfd 41
EURUSDrfd 40
GBPJPYrfd 34
GBPCHFrfd 27
AUDCHFrfd 26
GBPNZDrfd 16
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSDrfd 624
AUDUSDrfd 2.1K
USDCHFrfd 300
NZDUSDrfd -805
AUDJPYrfd 135
AUDCADrfd 64
GBPCADrfd 50
USDJPYrfd 203
CHFJPYrfd 41
USDCADrfd 40
EURJPYrfd 33
EURGBPrfd 49
EURUSDrfd 256
GBPJPYrfd -269
GBPCHFrfd -43
AUDCHFrfd 14
GBPNZDrfd -19
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSDrfd 2.1K
AUDUSDrfd 8.8K
USDCHFrfd 6K
NZDUSDrfd -6.7K
AUDJPYrfd 5.9K
AUDCADrfd 3.7K
GBPCADrfd 3.4K
USDJPYrfd 1.7K
CHFJPYrfd 3K
USDCADrfd 2.3K
EURJPYrfd 2.2K
EURGBPrfd 1.9K
EURUSDrfd 1.8K
GBPJPYrfd -39K
GBPCHFrfd -4.6K
AUDCHFrfd 1.4K
GBPNZDrfd -3.3K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +249 921.31 RUB
最差交易: -208 613 RUB
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +590.21 RUB
最大连续亏损: -21 167.71 RUB

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

没有评论
2025.11.05 01:38
Share of trading days is too low
2025.10.27 06:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 02:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 21:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 16:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 21:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.30 15:02
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.29 13:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 05:53
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.19 21:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 00:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 05:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 16:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 13:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.15 08:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.25 23:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.22 08:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.05 05:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 08:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
