交易:
1 561
盈利交易:
1 121 (71.81%)
亏损交易:
440 (28.19%)
最好交易:
249 921.31 RUB
最差交易:
-208 612.76 RUB
毛利:
1 459 051.30 RUB (185 070 pips)
毛利亏损:
-1 294 214.19 RUB (193 966 pips)
最大连续赢利:
17 (590.21 RUB)
最大连续盈利:
298 587.27 RUB (5)
夏普比率:
0.05
交易活动:
96.12%
最大入金加载:
121.27%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.27
长期交易:
770 (49.33%)
短期交易:
791 (50.67%)
利润因子:
1.13
预期回报:
105.60 RUB
平均利润:
1 301.56 RUB
平均损失:
-2 941.40 RUB
最大连续失误:
23 (-21 167.71 RUB)
最大连续亏损:
-432 519.39 RUB (4)
每月增长:
14.47%
年度预测:
175.51%
算法交易:
91%
结余跌幅:
绝对:
13 399.42 RUB
最大值:
607 011.86 RUB (92.20%)
相对跌幅:
结余:
76.62% (60 180.09 RUB)
净值:
26.17% (335 415.28 RUB)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSDrfd
|392
|AUDUSDrfd
|309
|USDCHFrfd
|115
|NZDUSDrfd
|112
|AUDJPYrfd
|93
|AUDCADrfd
|81
|GBPCADrfd
|73
|USDJPYrfd
|60
|CHFJPYrfd
|54
|USDCADrfd
|45
|EURJPYrfd
|43
|EURGBPrfd
|41
|EURUSDrfd
|40
|GBPJPYrfd
|34
|GBPCHFrfd
|27
|AUDCHFrfd
|26
|GBPNZDrfd
|16
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSDrfd
|624
|AUDUSDrfd
|2.1K
|USDCHFrfd
|300
|NZDUSDrfd
|-805
|AUDJPYrfd
|135
|AUDCADrfd
|64
|GBPCADrfd
|50
|USDJPYrfd
|203
|CHFJPYrfd
|41
|USDCADrfd
|40
|EURJPYrfd
|33
|EURGBPrfd
|49
|EURUSDrfd
|256
|GBPJPYrfd
|-269
|GBPCHFrfd
|-43
|AUDCHFrfd
|14
|GBPNZDrfd
|-19
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSDrfd
|2.1K
|AUDUSDrfd
|8.8K
|USDCHFrfd
|6K
|NZDUSDrfd
|-6.7K
|AUDJPYrfd
|5.9K
|AUDCADrfd
|3.7K
|GBPCADrfd
|3.4K
|USDJPYrfd
|1.7K
|CHFJPYrfd
|3K
|USDCADrfd
|2.3K
|EURJPYrfd
|2.2K
|EURGBPrfd
|1.9K
|EURUSDrfd
|1.8K
|GBPJPYrfd
|-39K
|GBPCHFrfd
|-4.6K
|AUDCHFrfd
|1.4K
|GBPNZDrfd
|-3.3K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +249 921.31 RUB
最差交易: -208 613 RUB
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +590.21 RUB
最大连续亏损: -21 167.71 RUB
