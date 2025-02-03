- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 561
Gewinntrades:
1 121 (71.81%)
Verlusttrades:
440 (28.19%)
Bester Trade:
249 921.31 RUB
Schlechtester Trade:
-208 612.76 RUB
Bruttoprofit:
1 459 051.30 RUB (185 070 pips)
Bruttoverlust:
-1 294 214.19 RUB (193 966 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (590.21 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
298 587.27 RUB (5)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
96.12%
Max deposit load:
121.27%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
0.27
Long-Positionen:
770 (49.33%)
Short-Positionen:
791 (50.67%)
Profit-Faktor:
1.13
Mathematische Gewinnerwartung:
105.60 RUB
Durchschnittlicher Profit:
1 301.56 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-2 941.40 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
23 (-21 167.71 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-432 519.39 RUB (4)
Wachstum pro Monat :
14.47%
Jahresprognose:
175.51%
Algo-Trading:
91%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
13 399.42 RUB
Maximaler:
607 011.86 RUB (92.20%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
76.62% (60 180.09 RUB)
Kapital:
26.17% (335 415.28 RUB)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSDrfd
|392
|AUDUSDrfd
|309
|USDCHFrfd
|115
|NZDUSDrfd
|112
|AUDJPYrfd
|93
|AUDCADrfd
|81
|GBPCADrfd
|73
|USDJPYrfd
|60
|CHFJPYrfd
|54
|USDCADrfd
|45
|EURJPYrfd
|43
|EURGBPrfd
|41
|EURUSDrfd
|40
|GBPJPYrfd
|34
|GBPCHFrfd
|27
|AUDCHFrfd
|26
|GBPNZDrfd
|16
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSDrfd
|624
|AUDUSDrfd
|2.1K
|USDCHFrfd
|300
|NZDUSDrfd
|-805
|AUDJPYrfd
|135
|AUDCADrfd
|64
|GBPCADrfd
|50
|USDJPYrfd
|203
|CHFJPYrfd
|41
|USDCADrfd
|40
|EURJPYrfd
|33
|EURGBPrfd
|49
|EURUSDrfd
|256
|GBPJPYrfd
|-269
|GBPCHFrfd
|-43
|AUDCHFrfd
|14
|GBPNZDrfd
|-19
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSDrfd
|2.1K
|AUDUSDrfd
|8.8K
|USDCHFrfd
|6K
|NZDUSDrfd
|-6.7K
|AUDJPYrfd
|5.9K
|AUDCADrfd
|3.7K
|GBPCADrfd
|3.4K
|USDJPYrfd
|1.7K
|CHFJPYrfd
|3K
|USDCADrfd
|2.3K
|EURJPYrfd
|2.2K
|EURGBPrfd
|1.9K
|EURUSDrfd
|1.8K
|GBPJPYrfd
|-39K
|GBPCHFrfd
|-4.6K
|AUDCHFrfd
|1.4K
|GBPNZDrfd
|-3.3K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +249 921.31 RUB
Schlechtester Trade: -208 613 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +590.21 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -21 167.71 RUB
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AlfaForexRU-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen
