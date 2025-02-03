SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Alfa Forex MT5
Maksim Bezriadin

Alfa Forex MT5

Maksim Bezriadin
0 Bewertungen
187 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2022 -16%
AlfaForexRU-Real
1:40
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 561
Gewinntrades:
1 121 (71.81%)
Verlusttrades:
440 (28.19%)
Bester Trade:
249 921.31 RUB
Schlechtester Trade:
-208 612.76 RUB
Bruttoprofit:
1 459 051.30 RUB (185 070 pips)
Bruttoverlust:
-1 294 214.19 RUB (193 966 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (590.21 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
298 587.27 RUB (5)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
96.12%
Max deposit load:
121.27%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
0.27
Long-Positionen:
770 (49.33%)
Short-Positionen:
791 (50.67%)
Profit-Faktor:
1.13
Mathematische Gewinnerwartung:
105.60 RUB
Durchschnittlicher Profit:
1 301.56 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-2 941.40 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
23 (-21 167.71 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-432 519.39 RUB (4)
Wachstum pro Monat :
14.47%
Jahresprognose:
175.51%
Algo-Trading:
91%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
13 399.42 RUB
Maximaler:
607 011.86 RUB (92.20%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
76.62% (60 180.09 RUB)
Kapital:
26.17% (335 415.28 RUB)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSDrfd 392
AUDUSDrfd 309
USDCHFrfd 115
NZDUSDrfd 112
AUDJPYrfd 93
AUDCADrfd 81
GBPCADrfd 73
USDJPYrfd 60
CHFJPYrfd 54
USDCADrfd 45
EURJPYrfd 43
EURGBPrfd 41
EURUSDrfd 40
GBPJPYrfd 34
GBPCHFrfd 27
AUDCHFrfd 26
GBPNZDrfd 16
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSDrfd 624
AUDUSDrfd 2.1K
USDCHFrfd 300
NZDUSDrfd -805
AUDJPYrfd 135
AUDCADrfd 64
GBPCADrfd 50
USDJPYrfd 203
CHFJPYrfd 41
USDCADrfd 40
EURJPYrfd 33
EURGBPrfd 49
EURUSDrfd 256
GBPJPYrfd -269
GBPCHFrfd -43
AUDCHFrfd 14
GBPNZDrfd -19
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSDrfd 2.1K
AUDUSDrfd 8.8K
USDCHFrfd 6K
NZDUSDrfd -6.7K
AUDJPYrfd 5.9K
AUDCADrfd 3.7K
GBPCADrfd 3.4K
USDJPYrfd 1.7K
CHFJPYrfd 3K
USDCADrfd 2.3K
EURJPYrfd 2.2K
EURGBPrfd 1.9K
EURUSDrfd 1.8K
GBPJPYrfd -39K
GBPCHFrfd -4.6K
AUDCHFrfd 1.4K
GBPNZDrfd -3.3K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +249 921.31 RUB
Schlechtester Trade: -208 613 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +590.21 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -21 167.71 RUB

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AlfaForexRU-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.11.05 01:38
Share of trading days is too low
2025.10.27 06:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 02:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 21:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 16:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 21:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.30 15:02
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.29 13:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 05:53
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.19 21:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 00:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 05:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 16:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 13:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.15 08:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.25 23:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.22 08:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.05 05:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 08:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Alfa Forex MT5
30 USD pro Monat
-16%
0
0
USD
516K
RUB
187
91%
1 561
71%
96%
1.12
105.60
RUB
77%
1:40
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.