СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Alfa Forex MT5
Maksim Bezriadin

Alfa Forex MT5

Maksim Bezriadin
0 отзывов
187 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2022 -16%
AlfaForexRU-Real
1:40
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 561
Прибыльных трейдов:
1 121 (71.81%)
Убыточных трейдов:
440 (28.19%)
Лучший трейд:
249 921.31 RUB
Худший трейд:
-208 612.76 RUB
Общая прибыль:
1 459 051.30 RUB (185 070 pips)
Общий убыток:
-1 294 214.19 RUB (193 966 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (590.21 RUB)
Макс. прибыль в серии:
298 587.27 RUB (5)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
96.12%
Макс. загрузка депозита:
121.27%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.27
Длинных трейдов:
770 (49.33%)
Коротких трейдов:
791 (50.67%)
Профит фактор:
1.13
Мат. ожидание:
105.60 RUB
Средняя прибыль:
1 301.56 RUB
Средний убыток:
-2 941.40 RUB
Макс. серия проигрышей:
23 (-21 167.71 RUB)
Макс. убыток в серии:
-432 519.39 RUB (4)
Прирост в месяц:
15.61%
Годовой прогноз:
189.06%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
13 399.42 RUB
Максимальная:
607 011.86 RUB (92.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
76.62% (60 180.09 RUB)
По эквити:
26.17% (335 415.28 RUB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSDrfd 392
AUDUSDrfd 309
USDCHFrfd 115
NZDUSDrfd 112
AUDJPYrfd 93
AUDCADrfd 81
GBPCADrfd 73
USDJPYrfd 60
CHFJPYrfd 54
USDCADrfd 45
EURJPYrfd 43
EURGBPrfd 41
EURUSDrfd 40
GBPJPYrfd 34
GBPCHFrfd 27
AUDCHFrfd 26
GBPNZDrfd 16
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSDrfd 624
AUDUSDrfd 2.1K
USDCHFrfd 300
NZDUSDrfd -805
AUDJPYrfd 135
AUDCADrfd 64
GBPCADrfd 50
USDJPYrfd 203
CHFJPYrfd 41
USDCADrfd 40
EURJPYrfd 33
EURGBPrfd 49
EURUSDrfd 256
GBPJPYrfd -269
GBPCHFrfd -43
AUDCHFrfd 14
GBPNZDrfd -19
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSDrfd 2.1K
AUDUSDrfd 8.8K
USDCHFrfd 6K
NZDUSDrfd -6.7K
AUDJPYrfd 5.9K
AUDCADrfd 3.7K
GBPCADrfd 3.4K
USDJPYrfd 1.7K
CHFJPYrfd 3K
USDCADrfd 2.3K
EURJPYrfd 2.2K
EURGBPrfd 1.9K
EURUSDrfd 1.8K
GBPJPYrfd -39K
GBPCHFrfd -4.6K
AUDCHFrfd 1.4K
GBPNZDrfd -3.3K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +249 921.31 RUB
Худший трейд: -208 613 RUB
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +590.21 RUB
Макс. убыток в серии: -21 167.71 RUB

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.11.05 01:38
Share of trading days is too low
2025.10.27 06:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 02:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 21:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 16:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 21:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.30 15:02
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.29 13:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 05:53
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.19 21:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 00:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 05:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 16:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 13:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.15 08:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.25 23:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.22 08:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.05 05:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 08:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Alfa Forex MT5
30 USD в месяц
-16%
0
0
USD
516K
RUB
187
91%
1 561
71%
96%
1.12
105.60
RUB
77%
1:40
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.