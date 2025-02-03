- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 561
Прибыльных трейдов:
1 121 (71.81%)
Убыточных трейдов:
440 (28.19%)
Лучший трейд:
249 921.31 RUB
Худший трейд:
-208 612.76 RUB
Общая прибыль:
1 459 051.30 RUB (185 070 pips)
Общий убыток:
-1 294 214.19 RUB (193 966 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (590.21 RUB)
Макс. прибыль в серии:
298 587.27 RUB (5)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
96.12%
Макс. загрузка депозита:
121.27%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.27
Длинных трейдов:
770 (49.33%)
Коротких трейдов:
791 (50.67%)
Профит фактор:
1.13
Мат. ожидание:
105.60 RUB
Средняя прибыль:
1 301.56 RUB
Средний убыток:
-2 941.40 RUB
Макс. серия проигрышей:
23 (-21 167.71 RUB)
Макс. убыток в серии:
-432 519.39 RUB (4)
Прирост в месяц:
15.61%
Годовой прогноз:
189.06%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
13 399.42 RUB
Максимальная:
607 011.86 RUB (92.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
76.62% (60 180.09 RUB)
По эквити:
26.17% (335 415.28 RUB)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSDrfd
|392
|AUDUSDrfd
|309
|USDCHFrfd
|115
|NZDUSDrfd
|112
|AUDJPYrfd
|93
|AUDCADrfd
|81
|GBPCADrfd
|73
|USDJPYrfd
|60
|CHFJPYrfd
|54
|USDCADrfd
|45
|EURJPYrfd
|43
|EURGBPrfd
|41
|EURUSDrfd
|40
|GBPJPYrfd
|34
|GBPCHFrfd
|27
|AUDCHFrfd
|26
|GBPNZDrfd
|16
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSDrfd
|624
|AUDUSDrfd
|2.1K
|USDCHFrfd
|300
|NZDUSDrfd
|-805
|AUDJPYrfd
|135
|AUDCADrfd
|64
|GBPCADrfd
|50
|USDJPYrfd
|203
|CHFJPYrfd
|41
|USDCADrfd
|40
|EURJPYrfd
|33
|EURGBPrfd
|49
|EURUSDrfd
|256
|GBPJPYrfd
|-269
|GBPCHFrfd
|-43
|AUDCHFrfd
|14
|GBPNZDrfd
|-19
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSDrfd
|2.1K
|AUDUSDrfd
|8.8K
|USDCHFrfd
|6K
|NZDUSDrfd
|-6.7K
|AUDJPYrfd
|5.9K
|AUDCADrfd
|3.7K
|GBPCADrfd
|3.4K
|USDJPYrfd
|1.7K
|CHFJPYrfd
|3K
|USDCADrfd
|2.3K
|EURJPYrfd
|2.2K
|EURGBPrfd
|1.9K
|EURUSDrfd
|1.8K
|GBPJPYrfd
|-39K
|GBPCHFrfd
|-4.6K
|AUDCHFrfd
|1.4K
|GBPNZDrfd
|-3.3K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +249 921.31 RUB
Худший трейд: -208 613 RUB
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +590.21 RUB
Макс. убыток в серии: -21 167.71 RUB
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-16%
0
0
USD
USD
516K
RUB
RUB
187
91%
1 561
71%
96%
1.12
105.60
RUB
RUB
77%
1:40