- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
318
Kârla kapanan işlemler:
100 (31.44%)
Zararla kapanan işlemler:
218 (68.55%)
En iyi işlem:
800.00 BRL
En kötü işlem:
-205.00 BRL
Brüt kâr:
11 435.00 BRL (237 570 pips)
Brüt zarar:
-11 404.00 BRL (345 905 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (260.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
800.00 BRL (2)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
5.54%
Maks. mevduat yükü:
12.65%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
51 dakika
Düzelme faktörü:
0.02
Alış işlemleri:
186 (58.49%)
Satış işlemleri:
132 (41.51%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
0.10 BRL
Ortalama kâr:
114.35 BRL
Ortalama zarar:
-52.31 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-463.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-645.00 BRL (9)
Aylık büyüme:
9.37%
Yıllık tahmin:
113.68%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 007.00 BRL
Maksimum:
1 492.00 BRL (27.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.01% (1 492.00 BRL)
Varlığa göre:
2.74% (120.00 BRL)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|WINM25
|85
|WINJ25
|73
|WINQ25
|53
|WINV25
|43
|WDOK25
|23
|WDOH25
|19
|WING25
|11
|WDOJ25
|7
|WDOM25
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|WINM25
|-236
|WINJ25
|416
|WINQ25
|39
|WINV25
|351
|WDOK25
|-128
|WDOH25
|-205
|WING25
|-62
|WDOJ25
|-75
|WDOM25
|-86
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|WINM25
|-2.4K
|WINJ25
|2.7K
|WINQ25
|145
|WINV25
|3.9K
|WDOK25
|-29K
|WDOH25
|-47K
|WING25
|-700
|WDOJ25
|-17K
|WDOM25
|-20K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +800.00 BRL
En kötü işlem: -205 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +260.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -463.00 BRL
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XPMT5-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Portfólio B3.
Mini Índice e Mini Dólar.
Operações automatizadas com EAs (Robôs).
Mini Índice e Mini Dólar.
Operações automatizadas com EAs (Robôs).
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
USD
5K
BRL
BRL
34
100%
318
31%
6%
1.00
0.10
BRL
BRL
27%
1:1