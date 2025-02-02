SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Portfolio B3
Lucas Gomes Lima

Portfolio B3

Lucas Gomes Lima
0 inceleme
Güvenilirlik
34 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 1%
XPMT5-PRD
1:1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
318
Kârla kapanan işlemler:
100 (31.44%)
Zararla kapanan işlemler:
218 (68.55%)
En iyi işlem:
800.00 BRL
En kötü işlem:
-205.00 BRL
Brüt kâr:
11 435.00 BRL (237 570 pips)
Brüt zarar:
-11 404.00 BRL (345 905 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (260.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
800.00 BRL (2)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
5.54%
Maks. mevduat yükü:
12.65%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
51 dakika
Düzelme faktörü:
0.02
Alış işlemleri:
186 (58.49%)
Satış işlemleri:
132 (41.51%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
0.10 BRL
Ortalama kâr:
114.35 BRL
Ortalama zarar:
-52.31 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-463.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-645.00 BRL (9)
Aylık büyüme:
9.37%
Yıllık tahmin:
113.68%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 007.00 BRL
Maksimum:
1 492.00 BRL (27.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.01% (1 492.00 BRL)
Varlığa göre:
2.74% (120.00 BRL)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
WINM25 85
WINJ25 73
WINQ25 53
WINV25 43
WDOK25 23
WDOH25 19
WING25 11
WDOJ25 7
WDOM25 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
WINM25 -236
WINJ25 416
WINQ25 39
WINV25 351
WDOK25 -128
WDOH25 -205
WING25 -62
WDOJ25 -75
WDOM25 -86
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
WINM25 -2.4K
WINJ25 2.7K
WINQ25 145
WINV25 3.9K
WDOK25 -29K
WDOH25 -47K
WING25 -700
WDOJ25 -17K
WDOM25 -20K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +800.00 BRL
En kötü işlem: -205 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +260.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -463.00 BRL

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XPMT5-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GenialInvestimentos-PRD
4.34 × 641
XPMT5-PRD
5.88 × 2188
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Portfólio B3.
Mini Índice e Mini Dólar.
Operações automatizadas com EAs (Robôs).
İnceleme yok
2025.09.05 15:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 215 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 17:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 11:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 17:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.04 20:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.14 17:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.17 18:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.06 20:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.06 19:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.06 18:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.06 18:29
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.03 21:30
Share of trading days is too low
2025.02.03 21:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.03 20:27
Share of trading days is too low
2025.02.03 20:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.02 15:30
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.02 15:30
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.02 15:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.02.02 15:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.02.02 15:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Portfolio B3
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
5K
BRL
34
100%
318
31%
6%
1.00
0.10
BRL
27%
1:1
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.