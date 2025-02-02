- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
408
Прибыльных трейдов:
126 (30.88%)
Убыточных трейдов:
282 (69.12%)
Лучший трейд:
800.00 BRL
Худший трейд:
-205.00 BRL
Общая прибыль:
15 118.00 BRL (249 490 pips)
Общий убыток:
-14 143.00 BRL (355 760 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (419.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
800.00 BRL (2)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
5.54%
Макс. загрузка депозита:
12.65%
Последний трейд:
8 дней
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
50 минут
Фактор восстановления:
0.65
Длинных трейдов:
237 (58.09%)
Коротких трейдов:
171 (41.91%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
2.39 BRL
Средняя прибыль:
119.98 BRL
Средний убыток:
-50.15 BRL
Макс. серия проигрышей:
11 (-463.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-645.00 BRL (9)
Прирост в месяц:
14.93%
Годовой прогноз:
181.10%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 007.00 BRL
Максимальная:
1 492.00 BRL (27.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.01% (1 492.00 BRL)
По эквити:
2.74% (120.00 BRL)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|WINM25
|85
|WINJ25
|73
|WINZ25
|69
|WINV25
|64
|WINQ25
|53
|WDOK25
|23
|WDOH25
|19
|WING25
|11
|WDOJ25
|7
|WDOM25
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|WINM25
|-236
|WINJ25
|416
|WINZ25
|401
|WINV25
|366
|WINQ25
|39
|WDOK25
|-128
|WDOH25
|-205
|WING25
|-62
|WDOJ25
|-75
|WDOM25
|-86
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|WINM25
|-2.4K
|WINJ25
|2.7K
|WINZ25
|2K
|WINV25
|4K
|WINQ25
|145
|WDOK25
|-29K
|WDOH25
|-47K
|WING25
|-700
|WDOJ25
|-17K
|WDOM25
|-20K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +800.00 BRL
Худший трейд: -205 BRL
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +419.00 BRL
Макс. убыток в серии: -463.00 BRL
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XPMT5-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
GenialInvestimentos-PRD
|4.34 × 641
|
XPMT5-PRD
|5.88 × 2188
Portfólio B3.
Mini Índice e Mini Dólar.
Operações automatizadas com EAs (Robôs).
Mini Índice e Mini Dólar.
Operações automatizadas com EAs (Robôs).
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
20%
0
0
USD
USD
6K
BRL
BRL
46
100%
408
30%
6%
1.06
2.39
BRL
BRL
27%
1:1