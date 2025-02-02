СигналыРазделы
Lucas Gomes Lima

Portfolio B3

Lucas Gomes Lima
0 отзывов
Надежность
46 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 20%
XPMT5-PRD
1:1
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
408
Прибыльных трейдов:
126 (30.88%)
Убыточных трейдов:
282 (69.12%)
Лучший трейд:
800.00 BRL
Худший трейд:
-205.00 BRL
Общая прибыль:
15 118.00 BRL (249 490 pips)
Общий убыток:
-14 143.00 BRL (355 760 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (419.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
800.00 BRL (2)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
5.54%
Макс. загрузка депозита:
12.65%
Последний трейд:
8 дней
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
50 минут
Фактор восстановления:
0.65
Длинных трейдов:
237 (58.09%)
Коротких трейдов:
171 (41.91%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
2.39 BRL
Средняя прибыль:
119.98 BRL
Средний убыток:
-50.15 BRL
Макс. серия проигрышей:
11 (-463.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-645.00 BRL (9)
Прирост в месяц:
14.93%
Годовой прогноз:
181.10%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 007.00 BRL
Максимальная:
1 492.00 BRL (27.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.01% (1 492.00 BRL)
По эквити:
2.74% (120.00 BRL)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
WINM25 85
WINJ25 73
WINZ25 69
WINV25 64
WINQ25 53
WDOK25 23
WDOH25 19
WING25 11
WDOJ25 7
WDOM25 4
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
WINM25 -236
WINJ25 416
WINZ25 401
WINV25 366
WINQ25 39
WDOK25 -128
WDOH25 -205
WING25 -62
WDOJ25 -75
WDOM25 -86
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
WINM25 -2.4K
WINJ25 2.7K
WINZ25 2K
WINV25 4K
WINQ25 145
WDOK25 -29K
WDOH25 -47K
WING25 -700
WDOJ25 -17K
WDOM25 -20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +800.00 BRL
Худший трейд: -205 BRL
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +419.00 BRL
Макс. убыток в серии: -463.00 BRL

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XPMT5-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

GenialInvestimentos-PRD
4.34 × 641
XPMT5-PRD
5.88 × 2188
Portfólio B3.
Mini Índice e Mini Dólar.
Operações automatizadas com EAs (Robôs).
Нет отзывов
2025.12.23 11:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 15:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.34% of days out of 297 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 13:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 14:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.35% of days out of 282 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 13:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 18:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 276 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 15:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 14:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 269 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 13:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 13:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 10:32
No swaps are charged
2025.10.26 10:32
No swaps are charged
2025.10.26 10:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.21 12:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 15:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 215 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 17:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 11:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 17:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.04 20:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.14 17:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
