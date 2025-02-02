SeñalesSecciones
Lucas Gomes Lima

Portfolio B3

0 comentarios
Fiabilidad
46 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 20%
XPMT5-PRD
1:1
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
408
Transacciones Rentables:
126 (30.88%)
Transacciones Irrentables:
282 (69.12%)
Mejor transacción:
800.00 BRL
Peor transacción:
-205.00 BRL
Beneficio Bruto:
15 118.00 BRL (249 490 pips)
Pérdidas Brutas:
-14 143.00 BRL (355 760 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (419.00 BRL)
Beneficio máximo consecutivo:
800.00 BRL (2)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
5.54%
Carga máxima del depósito:
12.65%
Último trade:
9 días
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
50 minutos
Factor de Recuperación:
0.65
Transacciones Largas:
237 (58.09%)
Transacciones Cortas:
171 (41.91%)
Factor de Beneficio:
1.07
Beneficio Esperado:
2.39 BRL
Beneficio medio:
119.98 BRL
Pérdidas medias:
-50.15 BRL
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-463.00 BRL)
Pérdidas máximas consecutivas:
-645.00 BRL (9)
Crecimiento al mes:
14.93%
Pronóstico anual:
181.10%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 007.00 BRL
Máxima:
1 492.00 BRL (27.01%)
Reducción relativa:
De balance:
27.01% (1 492.00 BRL)
De fondos:
2.74% (120.00 BRL)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
WINM25 85
WINJ25 73
WINZ25 69
WINV25 64
WINQ25 53
WDOK25 23
WDOH25 19
WING25 11
WDOJ25 7
WDOM25 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
WINM25 -236
WINJ25 416
WINZ25 401
WINV25 366
WINQ25 39
WDOK25 -128
WDOH25 -205
WING25 -62
WDOJ25 -75
WDOM25 -86
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
WINM25 -2.4K
WINJ25 2.7K
WINZ25 2K
WINV25 4K
WINQ25 145
WDOK25 -29K
WDOH25 -47K
WING25 -700
WDOJ25 -17K
WDOM25 -20K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +800.00 BRL
Peor transacción: -205 BRL
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +419.00 BRL
Pérdidas máximas consecutivas: -463.00 BRL

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XPMT5-PRD" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

GenialInvestimentos-PRD
4.34 × 641
XPMT5-PRD
5.88 × 2188
Portfólio B3.
Mini Índice e Mini Dólar.
Operações automatizadas com EAs (Robôs).
No hay comentarios
2025.12.23 11:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 15:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.34% of days out of 297 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 13:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 14:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.35% of days out of 282 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 13:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 18:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 276 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 15:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 14:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 269 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 13:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 13:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 10:32
No swaps are charged
2025.10.26 10:32
No swaps are charged
2025.10.26 10:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.21 12:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 15:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 215 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 17:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 11:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 17:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.04 20:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.14 17:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
