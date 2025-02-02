- 成长
交易:
408
盈利交易:
126 (30.88%)
亏损交易:
282 (69.12%)
最好交易:
800.00 BRL
最差交易:
-205.00 BRL
毛利:
15 118.00 BRL (249 490 pips)
毛利亏损:
-14 143.00 BRL (355 760 pips)
最大连续赢利:
5 (419.00 BRL)
最大连续盈利:
800.00 BRL (2)
夏普比率:
0.03
交易活动:
5.54%
最大入金加载:
12.65%
最近交易:
9 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
50 分钟
采收率:
0.65
长期交易:
237 (58.09%)
短期交易:
171 (41.91%)
利润因子:
1.07
预期回报:
2.39 BRL
平均利润:
119.98 BRL
平均损失:
-50.15 BRL
最大连续失误:
11 (-463.00 BRL)
最大连续亏损:
-645.00 BRL (9)
每月增长:
14.93%
年度预测:
181.10%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1 007.00 BRL
最大值:
1 492.00 BRL (27.01%)
相对跌幅:
结余:
27.01% (1 492.00 BRL)
净值:
2.74% (120.00 BRL)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|WINM25
|85
|WINJ25
|73
|WINZ25
|69
|WINV25
|64
|WINQ25
|53
|WDOK25
|23
|WDOH25
|19
|WING25
|11
|WDOJ25
|7
|WDOM25
|4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|WINM25
|-236
|WINJ25
|416
|WINZ25
|401
|WINV25
|366
|WINQ25
|39
|WDOK25
|-128
|WDOH25
|-205
|WING25
|-62
|WDOJ25
|-75
|WDOM25
|-86
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|WINM25
|-2.4K
|WINJ25
|2.7K
|WINZ25
|2K
|WINV25
|4K
|WINQ25
|145
|WDOK25
|-29K
|WDOH25
|-47K
|WING25
|-700
|WDOJ25
|-17K
|WDOM25
|-20K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Portfólio B3.
Mini Índice e Mini Dólar.
Operações automatizadas com EAs (Robôs).
Mini Índice e Mini Dólar.
Operações automatizadas com EAs (Robôs).
