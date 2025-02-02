信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Portfolio B3
Lucas Gomes Lima

Portfolio B3

Lucas Gomes Lima
0条评论
可靠性
46
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 20%
XPMT5-PRD
1:1
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
408
盈利交易:
126 (30.88%)
亏损交易:
282 (69.12%)
最好交易:
800.00 BRL
最差交易:
-205.00 BRL
毛利:
15 118.00 BRL (249 490 pips)
毛利亏损:
-14 143.00 BRL (355 760 pips)
最大连续赢利:
5 (419.00 BRL)
最大连续盈利:
800.00 BRL (2)
夏普比率:
0.03
交易活动:
5.54%
最大入金加载:
12.65%
最近交易:
9 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
50 分钟
采收率:
0.65
长期交易:
237 (58.09%)
短期交易:
171 (41.91%)
利润因子:
1.07
预期回报:
2.39 BRL
平均利润:
119.98 BRL
平均损失:
-50.15 BRL
最大连续失误:
11 (-463.00 BRL)
最大连续亏损:
-645.00 BRL (9)
每月增长:
14.93%
年度预测:
181.10%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1 007.00 BRL
最大值:
1 492.00 BRL (27.01%)
相对跌幅:
结余:
27.01% (1 492.00 BRL)
净值:
2.74% (120.00 BRL)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
WINM25 85
WINJ25 73
WINZ25 69
WINV25 64
WINQ25 53
WDOK25 23
WDOH25 19
WING25 11
WDOJ25 7
WDOM25 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
WINM25 -236
WINJ25 416
WINZ25 401
WINV25 366
WINQ25 39
WDOK25 -128
WDOH25 -205
WING25 -62
WDOJ25 -75
WDOM25 -86
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
WINM25 -2.4K
WINJ25 2.7K
WINZ25 2K
WINV25 4K
WINQ25 145
WDOK25 -29K
WDOH25 -47K
WING25 -700
WDOJ25 -17K
WDOM25 -20K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +800.00 BRL
最差交易: -205 BRL
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +419.00 BRL
最大连续亏损: -463.00 BRL

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XPMT5-PRD 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

GenialInvestimentos-PRD
4.34 × 641
XPMT5-PRD
5.88 × 2188
查看详细统计，请 登录 或者 注册
Portfólio B3.
Mini Índice e Mini Dólar.
Operações automatizadas com EAs (Robôs).
没有评论
2025.12.23 11:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 15:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.34% of days out of 297 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 13:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 14:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.35% of days out of 282 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 13:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 18:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 276 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 15:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 14:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 269 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 13:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 13:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 10:32
No swaps are charged
2025.10.26 10:32
No swaps are charged
2025.10.26 10:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.21 12:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 15:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 215 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 17:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 11:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 17:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.04 20:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.14 17:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Portfolio B3
每月30 USD
20%
0
0
USD
6K
BRL
46
100%
408
30%
6%
1.06
2.39
BRL
27%
1:1
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载