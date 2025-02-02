SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Portfolio B3
Lucas Gomes Lima

Portfolio B3

Lucas Gomes Lima
0 avis
Fiabilité
34 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 1%
XPMT5-PRD
1:1
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
318
Bénéfice trades:
100 (31.44%)
Perte trades:
218 (68.55%)
Meilleure transaction:
800.00 BRL
Pire transaction:
-205.00 BRL
Bénéfice brut:
11 435.00 BRL (237 570 pips)
Perte brute:
-11 404.00 BRL (345 905 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (260.00 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
800.00 BRL (2)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
5.54%
Charge de dépôt maximale:
12.65%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
51 minutes
Facteur de récupération:
0.02
Longs trades:
186 (58.49%)
Courts trades:
132 (41.51%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
0.10 BRL
Bénéfice moyen:
114.35 BRL
Perte moyenne:
-52.31 BRL
Pertes consécutives maximales:
11 (-463.00 BRL)
Perte consécutive maximale:
-645.00 BRL (9)
Croissance mensuelle:
9.37%
Prévision annuelle:
113.68%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 007.00 BRL
Maximal:
1 492.00 BRL (27.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
27.01% (1 492.00 BRL)
Par fonds propres:
2.74% (120.00 BRL)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WINM25 85
WINJ25 73
WINQ25 53
WINV25 43
WDOK25 23
WDOH25 19
WING25 11
WDOJ25 7
WDOM25 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WINM25 -236
WINJ25 416
WINQ25 39
WINV25 351
WDOK25 -128
WDOH25 -205
WING25 -62
WDOJ25 -75
WDOM25 -86
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WINM25 -2.4K
WINJ25 2.7K
WINQ25 145
WINV25 3.9K
WDOK25 -29K
WDOH25 -47K
WING25 -700
WDOJ25 -17K
WDOM25 -20K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +800.00 BRL
Pire transaction: -205 BRL
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +260.00 BRL
Perte consécutive maximale: -463.00 BRL

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XPMT5-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GenialInvestimentos-PRD
4.34 × 641
XPMT5-PRD
5.88 × 2188
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Portfólio B3.
Mini Índice e Mini Dólar.
Operações automatizadas com EAs (Robôs).
Aucun avis
2025.09.05 15:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 215 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 17:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 11:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 17:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.04 20:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.14 17:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.17 18:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.06 20:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.06 19:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.06 18:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.06 18:29
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.03 21:30
Share of trading days is too low
2025.02.03 21:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.03 20:27
Share of trading days is too low
2025.02.03 20:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.02 15:30
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.02 15:30
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.02 15:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.02.02 15:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.02.02 15:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Portfolio B3
30 USD par mois
1%
0
0
USD
5K
BRL
34
100%
318
31%
6%
1.00
0.10
BRL
27%
1:1
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.