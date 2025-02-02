SignaleKategorien
Lucas Gomes Lima

Portfolio B3

Lucas Gomes Lima
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
46 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 20%
XPMT5-PRD
1:1
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
408
Gewinntrades:
126 (30.88%)
Verlusttrades:
282 (69.12%)
Bester Trade:
800.00 BRL
Schlechtester Trade:
-205.00 BRL
Bruttoprofit:
15 118.00 BRL (249 490 pips)
Bruttoverlust:
-14 143.00 BRL (355 760 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (419.00 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
800.00 BRL (2)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
5.54%
Max deposit load:
12.65%
Letzter Trade:
12 Tage
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
50 Minuten
Erholungsfaktor:
0.65
Long-Positionen:
237 (58.09%)
Short-Positionen:
171 (41.91%)
Profit-Faktor:
1.07
Mathematische Gewinnerwartung:
2.39 BRL
Durchschnittlicher Profit:
119.98 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-50.15 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-463.00 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-645.00 BRL (9)
Wachstum pro Monat :
14.93%
Jahresprognose:
181.10%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 007.00 BRL
Maximaler:
1 492.00 BRL (27.01%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
27.01% (1 492.00 BRL)
Kapital:
2.74% (120.00 BRL)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
WINM25 85
WINJ25 73
WINZ25 69
WINV25 64
WINQ25 53
WDOK25 23
WDOH25 19
WING25 11
WDOJ25 7
WDOM25 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
WINM25 -236
WINJ25 416
WINZ25 401
WINV25 366
WINQ25 39
WDOK25 -128
WDOH25 -205
WING25 -62
WDOJ25 -75
WDOM25 -86
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
WINM25 -2.4K
WINJ25 2.7K
WINZ25 2K
WINV25 4K
WINQ25 145
WDOK25 -29K
WDOH25 -47K
WING25 -700
WDOJ25 -17K
WDOM25 -20K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +800.00 BRL
Schlechtester Trade: -205 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +419.00 BRL
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -463.00 BRL

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XPMT5-PRD" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

GenialInvestimentos-PRD
4.34 × 641
XPMT5-PRD
5.88 × 2188
Portfólio B3.
Mini Índice e Mini Dólar.
Operações automatizadas com EAs (Robôs).
Keine Bewertungen
2025.12.23 11:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 15:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.34% of days out of 297 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 13:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 14:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.35% of days out of 282 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 13:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 18:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 276 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 15:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 14:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 269 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 13:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 13:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 10:32
No swaps are charged
2025.10.26 10:32
No swaps are charged
2025.10.26 10:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.21 12:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 15:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 215 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 17:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 11:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 17:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.04 20:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.14 17:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Portfolio B3
30 USD pro Monat
20%
0
0
USD
6K
BRL
46
100%
408
30%
6%
1.06
2.39
BRL
27%
1:1
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.