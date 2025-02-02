- Crescimento
Negociações:
408
Negociações com lucro:
126 (30.88%)
Negociações com perda:
282 (69.12%)
Melhor negociação:
800.00 BRL
Pior negociação:
-205.00 BRL
Lucro bruto:
15 118.00 BRL (249 490 pips)
Perda bruta:
-14 143.00 BRL (355 760 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (419.00 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
800.00 BRL (2)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
5.54%
Depósito máximo carregado:
12.65%
Último negócio:
10 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
50 minutos
Fator de recuperação:
0.65
Negociações longas:
237 (58.09%)
Negociações curtas:
171 (41.91%)
Fator de lucro:
1.07
Valor esperado:
2.39 BRL
Lucro médio:
119.98 BRL
Perda média:
-50.15 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-463.00 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-645.00 BRL (9)
Crescimento mensal:
14.93%
Previsão anual:
181.10%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 007.00 BRL
Máximo:
1 492.00 BRL (27.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
27.01% (1 492.00 BRL)
Pelo Capital Líquido:
2.74% (120.00 BRL)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|WINM25
|85
|WINJ25
|73
|WINZ25
|69
|WINV25
|64
|WINQ25
|53
|WDOK25
|23
|WDOH25
|19
|WING25
|11
|WDOJ25
|7
|WDOM25
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|WINM25
|-236
|WINJ25
|416
|WINZ25
|401
|WINV25
|366
|WINQ25
|39
|WDOK25
|-128
|WDOH25
|-205
|WING25
|-62
|WDOJ25
|-75
|WDOM25
|-86
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|WINM25
|-2.4K
|WINJ25
|2.7K
|WINZ25
|2K
|WINV25
|4K
|WINQ25
|145
|WDOK25
|-29K
|WDOH25
|-47K
|WING25
|-700
|WDOJ25
|-17K
|WDOM25
|-20K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +800.00 BRL
Pior negociação: -205 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +419.00 BRL
Máxima perda consecutiva: -463.00 BRL
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XPMT5-PRD" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
GenialInvestimentos-PRD
|4.34 × 641
|
XPMT5-PRD
|5.88 × 2188
Portfólio B3.
Mini Índice e Mini Dólar.
Operações automatizadas com EAs (Robôs).
Mini Índice e Mini Dólar.
Operações automatizadas com EAs (Robôs).
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
20%
0
0
USD
USD
6K
BRL
BRL
46
100%
408
30%
6%
1.06
2.39
BRL
BRL
27%
1:1