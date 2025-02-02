SinaisSeções
Lucas Gomes Lima

Portfolio B3

Lucas Gomes Lima
0 comentários
Confiabilidade
46 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 20%
XPMT5-PRD
1:1
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
408
Negociações com lucro:
126 (30.88%)
Negociações com perda:
282 (69.12%)
Melhor negociação:
800.00 BRL
Pior negociação:
-205.00 BRL
Lucro bruto:
15 118.00 BRL (249 490 pips)
Perda bruta:
-14 143.00 BRL (355 760 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (419.00 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
800.00 BRL (2)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
5.54%
Depósito máximo carregado:
12.65%
Último negócio:
10 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
50 minutos
Fator de recuperação:
0.65
Negociações longas:
237 (58.09%)
Negociações curtas:
171 (41.91%)
Fator de lucro:
1.07
Valor esperado:
2.39 BRL
Lucro médio:
119.98 BRL
Perda média:
-50.15 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-463.00 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-645.00 BRL (9)
Crescimento mensal:
14.93%
Previsão anual:
181.10%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 007.00 BRL
Máximo:
1 492.00 BRL (27.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
27.01% (1 492.00 BRL)
Pelo Capital Líquido:
2.74% (120.00 BRL)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
WINM25 85
WINJ25 73
WINZ25 69
WINV25 64
WINQ25 53
WDOK25 23
WDOH25 19
WING25 11
WDOJ25 7
WDOM25 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
WINM25 -236
WINJ25 416
WINZ25 401
WINV25 366
WINQ25 39
WDOK25 -128
WDOH25 -205
WING25 -62
WDOJ25 -75
WDOM25 -86
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
WINM25 -2.4K
WINJ25 2.7K
WINZ25 2K
WINV25 4K
WINQ25 145
WDOK25 -29K
WDOH25 -47K
WING25 -700
WDOJ25 -17K
WDOM25 -20K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XPMT5-PRD" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

GenialInvestimentos-PRD
4.34 × 641
XPMT5-PRD
5.88 × 2188
Portfólio B3.
Mini Índice e Mini Dólar.
Operações automatizadas com EAs (Robôs).
2025.12.23 11:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 15:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.34% of days out of 297 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 13:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 14:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.35% of days out of 282 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 13:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 18:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 276 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 15:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 14:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 269 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 13:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 13:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 10:32
No swaps are charged
2025.10.26 10:32
No swaps are charged
2025.10.26 10:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.21 12:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 15:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 215 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 17:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 11:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 17:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.04 20:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.14 17:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
